Auf Wiedersehen!

Am Dienstag morgen haben die Beschäftigten des Autozulieferers Neue Halberg-Guss GmbH (NHG) am Standort Leipzig erneut für 24 Stunden die Arbeit niedergelegt. Vergangenen Mittwoch hatte die Geschäftsführung der NHG das Schlichtungsverfahren um einen Sozialtarifvertrag für gescheitert erklärt. Die Gewerkschaft setzt nun auf den Verkauf des Unternehmens als einzige Möglichkeit für einen Neuanfang. Nach rund sechs Wochen Streik hatte die Schlichtung Ende Juli begonnen. Am heutigen Mittwoch soll der Standort Saarbrücken bestreikt werden. (dpa/jW)