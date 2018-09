Kapital auf Konfrontationskurs

Die Beschäftigten von Halberg-Guss müssen weiter für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze kämpfen (Demo am 12. Juli in Frankfurt am Main) Foto: Arne Dedert/dpa

Der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Leipzig, Bernd Kruppa, gab sich am Freitag kämpferisch: »Wir werden wieder angreifen, und wir werden Widerstandsformen finden«, sagte er im Gespräch mit jW. Gemeint war die monatelange Auseinandersetzung um einen Sozialtarifvertrag für die Beschäftigten des Automobilzulieferers Neue Hal­berg-Guss GmbH (NHG). Diese befindet sich in einer neuen und vermutlich entscheidenden Phase.

Am vergangenen Mittwoch hatte die Geschäftsführung des Gießereiunternehmens die seit Ende Juli laufende Schlichtung einseitig für gescheitert erklärt und damit gedroht, mehr Arbeitsplätze als bisher geplant vernichten zu wollen. Ein »Stellenabbau in deutlich größerem Umfang als noch im Juni angenommen« sei nicht mehr auszuschließen, teilte Halberg-Guss mit. Damals hatte das Management die Schließung des Leipziger Standortes mit rund 700 Beschäftigten für Ende 2019 und die Streichung von 300 der 1.500 Arbeitsplätze im Stammwerk Saarbrücken angekündigt.

Für Kruppa hat sich die Kapitalseite dabei eindeutig verspekuliert: »Die haben die Arbeiter, die haben den Osten nicht auf der Rechnung.« Die Belegschaft in Leipzig sei »hochdiszipliniert und hochorganisiert«. Dies gelte auch für die Kollegen im Saarland. Und: Die Beschäftigten würden weiter »geschlossen zusammen auftreten«, so der Gewerkschafter. Vor der Schlichtung hatten die Arbeiter an beiden Standorten rund sechs Wochen lang gestreikt. Für den Einigungsversuch wurde der Ausstand dann unterbrochen.

Die zuständigen IG-Metall-Bezirksleitungen bezeichneten den Schlichtungsausstieg von Halberg-Guss am Donnerstag als »völlig überraschend« und »unverantwortlich«. Laut der Gewerkschaft »laufen gerade aktuell erfolgversprechende Verhandlungen mit einem Erwerber. Streit gibt es dabei vor allem über den Kaufpreis, den die Eigentümer der NHG erwarten«, betonte etwa der Bezirksleiter der IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen, Olivier Höbel. Es habe sich die Option ergeben, über einen Verkauf des Unternehmens einen Neuanfang bei Halberg-Guss zu ermöglichen. Aus Gewerkschaftssicht wäre dies »ein richtiger Schritt, da das gestörte Vertrauensverhältnis zwischen den Eigentümern und ihren Kunden sowie der Belegschaft für die Zukunft eine schwere Hypothek darstellt«.

Der Hersteller von Motorblöcken und Antriebswellen gehört seit Jahresbeginn zur Prevent-Gruppe der Investorenfamilie Hastor. Diese ist seit Jahren dafür bekannt, Automobilzulieferfirmen aufzukaufen, um anschließend mit Lieferstopps Druck auf große Konzerne wie Volkswagen oder Daimler auszuüben. Im Falle von Hal­berg-Guss hatte sich Prevent vor allem mit VW um Preise gestritten und deshalb Aufträge verloren. Mit der damit verbundenen geringeren Auslastung der Werke hatte die Geschäftsführung dann die geplante Stellenvernichtung begründet. Die bisherigen Arbeitsniederlegungen hatten unter anderem bei Opel in Eisenach und beim Kölner Motorenbauer Deutz für erhebliche Engpässe gesorgt.

»Wir verlangen, dass die Verhandlungen jetzt kurzfristig zu einem erfolgreichen Ende gebracht werden, statt durch Zockerei die Arbeitsplätze unserer Kollegen aufs Spiel zu setzen«, forderte Höbel am Donnerstag. Hierfür wird jedoch auch weiterhin der Druck der Beschäftigten notwendig sein – wie der bisherige Konfliktverlauf zeigt: »Erst der sechswöchige Streik hat den Arbeitgeber dazu veranlasst, überhaupt über Alternativen zu massivem Arbeitsplatzabbau nachzudenken«, stellte der Leiter des IG-Metall-Bezirks Mitte, Jörg Köhlinger, am selben Tag in einer Mitteilung klar. Belegschaft und Gewerkschaft würden »jetzt ganz sicher nicht nachlassen, sondern weiter für ein Fortführungskonzept und den Erhalt der Arbeitsplätze kämpfen«. Gesagt, getan: Am Montag kündigte die IG Metall für den heutigen Dienstag einen 24stündigen Streik am Standort Leipzig an. Die Kollegen in Saarbrücken werden sich im Laufe der Woche anschließen.