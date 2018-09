Im Schatten des Brexit

Mit dem Gesicht der Kürzungspolitik: Gewerkschafter mit Konterfei von Theresa May (London, 12. Mai) Foto: Gareth Fuller/PA Wire/dpa

John McDonnell kam zu spät zu seiner Rede. Auf der Strecke von London nach Nordengland sei ein Zug liegengeblieben. Der wirtschaftspolitische Sprecher der Labour-Partei nutzte seinen Auftritt beim am vergangenen Mittwoch zu Ende gegangenen 150. Kongress des britischen Gewerkschaftsbundes Trades Union Congress (TUC) entsprechend. Er appellierte an Premierministerin Theresa May: »Im Auftrag unserer gesamten Nation bitte ich Sie, bitte lassen Sie Verkehrsminister Chris Grayling nie mehr in die Nähe eines Regierungsamtes kommen.«

Eine launige Bemerkung angesichts einer dramatischen Situation. Großbritannien ist nach fast einem Jahrzehnt harter Kürzungspolitik heruntergewirtschaftet. Bei der Infrastruktur bröckelt es an allen Ecken und Enden, während sich die Bevölkerung mit unsicheren und schlecht bezahlten Jobs mehr schlecht als recht über Wasser hält. McDonnell verwies in diesem Zusammenhang auf seine eigene Familiengeschichte. Sowohl sein Vater als auch sein Großvater arbeiteten als Tagelöhner auf den Liverpooler Docks. »Ich bin ein Gewerkschaftsmann«, so der Politiker. »Der Platz eines Parlamentariers ist beim Streikposten. Sollte es im Winter Eisenbahnerstreiks geben, werde ich dort sein.«

Programmatisch versprach McDonnell ein Verbot der modernen Form der Tagelöhnerei durch »Zero-hours-Verträge«. Eine Labour-Regierung würde innerhalb der ersten hundert Tage die von den Tories verschärften Antigewerkschaftsgesetze zurücknehmen, einen Mindestlohn von zehn Pfund pro Stunde sowie volle gewerkschaftliche Schutzrechte für alle prekär Beschäftigten einführen, kündigte er an. Und weiter: »Deshalb brauchen wir Neuwahlen!«

Damit spielte er auf jene Streitfrage an, die den Kongress politisch dominierte. Die TUC-Spitze forciert die vom rechten Labour-Flügel sowie liberalen bürgerlichen Kräften verantwortete Kampagne für einen »Peoples vote«, also eine Volksabstimmung über das Verhandlungsergebnis zwischen EU und britischer Regierung in Sachen »Brexit«.

Arbeitende Menschen könnten sich kein »No deal«-Szenario leisten, so TUC-Generalsekretärin Frances O’Grady in ihrer Rede am 10. September. Sie habe deshalb die Premierministerin gewarnt, dass der Gewerkschaftsbund »sein ganzes Gewicht für eine Volksabstimmung über den Brexit in die Waagschale« legen werde, sollte das Verhandlungsergebnis »keinen Schutz für Jobs, Arbeitsrechte und den Frieden in Nordirland« bieten. »Ob über eine Parlamentswahl oder eine Volksabstimmung, May muss die Menschen über ihren Deal entscheiden lassen«, forderte sie.

Im Jahr 2016 hatte sich der TUC gegen den Austritt eingesetzt. Das ist auch immer noch die Position der TUC-Mehrheit. Die kritiklose Unterstützung der Europäischen Union durch den britischen Gewerkschaftsbund trug damals auch dazu bei, dass Kritik an der EU von rechts während des Referendums dominieren konnte und die linken Gegner weitgehend ungehört blieben.

Es ist deshalb bedeutsam, dass die größte Einzelorganisation im TUC, die Industriegewerkschaft Unite, eher eine Neuwahl mit dem Ziel einer linken Labour-Regierung unter Jeremy Corbyn erreichen will als eine neue Volksabstimmung über den Brexit. »Eine Neuwahl ist der einzige Weg, um das Ergebnis des Brexit-Referendums aus dem Jahr 2016 zu ehren«, sagte Unite-Generalsekretär Leonard McCluskey am 10. September. Eine Neuwahl sei nicht nur nötig, um eine Regierung zu bekommen, die in der Lage sei, mit der EU »auf ehrliche und freundliche Weise« zu verhandeln. Sie müsse »auch die wirtschaftlichen und sozialen Probleme lösen, die dazu geführt haben, dass so viele dem Establishment vor zwei Jahren einen wohlverdienten Tritt in den Hintern verpasst haben«. Es gelte »40 verschwendete Jahre neoliberaler Aggression gegen unsere Jobs, unsere öffentlichen Dienstleistungen, unsere Rechte und unsere Nachbarschaften zu reparieren«.

Eine Erneuerung braucht auch der TUC selbst. Zwar sind in seinen Mitgliedsorganisationen immer noch 6,23 Millionen Menschen, doch nur 16 Prozent aller 21- bis 30jährigen sind Gewerkschaftsmitglied. Der Organisationsgrad in den Betrieben liegt bei durchschnittlich 23 Prozent und ist besonders im privaten Sektor schlecht. Als Lösungsansatz möchte der TUC ein breiteres digitales Angebot schaffen.

Vielleicht kann der Dachverband von jenen Einzelgewerkschaften lernen, die Beschäftigte in Bereichen organisieren, die man lange für nicht erreichbar hielt. So plant etwa die Nahrungsmittelgewerkschaft Bakers, Food and Allied Workers' Union (BFAWU) in den kommenden Monaten koordinierte Streiks bei McDonalds und der Kneipenkette Wetherspoons. Im TUC-Arbeitsplan für das kommende Jahr fehlt das Wort »Streik« hingegen völlig.