Nachschlag: Lug und Trug

Anarchisten und Kommunisten werden auf gleiche Stufe gestellt wie Faschisten: Der Schauspieler Joel Basman durfte für die Serie »Krieg der Träume« den Nazi Rudolf Höß schauspielern Foto: Harald Tittel

Wenn es zu Beginn eines Filmes in Großbuchstaben heißt, das Gezeigte sei völlig authentisch, sollte man natürlich besonders vorsichtig sein. So bei der achtteiligen Serie, die der Fernsehsender Arte gerade über die Jahre 1918 bis 1939 ausgestrahlt hat, in Fortsetzung einer früheren Produktion, die auf ähnliche Weise die Kriegsjahre 1914 bis 1918 darstellt. Das ist zwar alles interessant und hübsch gedreht. Aber nicht zuletzt scheint es eine willkommene Gelegenheit, einmal mehr alles Linke zu verdammen. Warum sind Anarchisten für die Abschaffung des Privateigentums? Na klar, sie wollen »freie Liebe«. Dann die fiesen Kommunisten: Zwar habe die Sowjetunion junge Leute aus aller Welt angezogen. Aber nur, um sie zu Terroristen auszubilden. Gaben sie ein Widerwort, wurden sie lebendig eingemauert oder standrechtlich erschossen. Dabei werden nachgespielte und Originalbilder so gemischt, dass man kaum mehr unterscheiden kann, wo die Dokumentation aufhört und Lug und Trug beginnen. (jt)