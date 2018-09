An einer antifaschistischen Demonstration haben sich am Donnerstag abend in Essen mehrere tausend Menschen beteiligt. Unter dem Motto »Wir sind mehr – Aufstehen gegen rechte Hetze« zogen sie durch die Innenstadt. Die Demo verlaufe »total entspannt«, sagte ein Polizeisprecher während der Kundgebung. Der Veranstalter, das Bündnis »Essen stellt sich quer«, sprach von »mindestens 5.000« Teilnehmern. Anlass waren die rassistischen Aufmärsche in Chemnitz Ende August. »Wir überlassen die Straße nicht den Rechten«, hieß es im Demonstrationsaufruf. (dpa/jW)