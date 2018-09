Kein Vergeben, kein Vergessen

Foto: Esteban Felix/AP Photo/dpa

In Chile haben am Dienstag Zehntausende Menschen an den 45. Jahrestag des Staatsstreichs gegen die demokratisch gewählte Regierung des Präsidenten Salvador Allende erinnert. Am 11. September 1973 starb der Sozialist, als Militärs unter dem Kommando Augusto Pinochets den Präsidentenpalast La Moneda stürmten. Die vom US-Geheimdienst CIA unterstützten Putschisten errichteten in Chile eine brutale Diktatur, die das Land bis 1990 beherrschte und zum Experimentierfeld für einen neoliberalen Umbau der Wirtschaft und die Zerstörung des Sozialstaates machte. (jW)