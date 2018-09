Nachschlag: Rechts-Staat

Rechts-Staat statt Rechtsstaat – damals zu Zeiten der RAF, heute bei G 20 in Hamburg Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach

In einem seiner besten Songs, »Söhne Stammheims«, singt Jan Delay: »Endlich sind die Terroristen weg, und es herrscht Ordnung und Ruhe und Frieden.« Jetzt, wo alles längst vorbei ist – 1998 löste die Rote Armee Fraktion sich auf –, kann man ja drüber sprechen, ganz offen: dass der Rechtsstaat sich in der Konfrontation mit der RAF vor allem als Rechts-Staat entpuppt hat. Linke wie der Anwalt und langjährige Bundestagsabgeordnete der Grünen Hans-Christian Ströbele wussten das schon immer. Mittlerweile sagt es auch der ehemalige Staatsanwalt Klaus Pflieger, der ab den späten 1970er Jahren an mehreren RAF-Prozessen beteiligt war. »Manche Dinge in unserem Rechtsstaat waren falsch«, es habe eine »Wackelphase« gegeben, so Pflieger gestern bei einer Diskussion mit Ströbele im Deutschlandfunk. Aber gottlob: »Der Rechtsstaat hat sich bewährt.« Schon klar: Das staatliche Vorgehen gegen die G-20-Demonstranten in Hamburg, die NSU-Ermittlungen und das jüngste Agieren von Innenminister und Verfassungsschutzpräsident zeugen davon. (row)

http://t1p.de/RAF