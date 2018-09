»Die aktuellen Änderungen reichen eindeutig nicht«

Teilnehmerin der Berliner Demonstration »Widersetzen – gemeinsam gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn« vom 14. April 2018, organisiert vom Bündnis »Mietenwahnsinn« Foto: Carsten Koall/dpa

Gemeinsam mit anderen laden Sie zum alternativen Wohngipfel am 20. September in Berlin. Wer ist beteiligt, und was ist geplant?

Es gibt Workshops und danach eine Diskussion mit Bundestagsabgeordneten. Unsere Veranstaltung findet im Vorfeld des Wohngipfels der Bundesregierung statt, damit wir dort am 21. September unsere Forderungen präsentieren können. Wir haben mit Mieterinitiativen und Verbänden das Bündnis »#Mietenwahnsinn« gegründet und einen Aufruf verfasst. Beteiligt sind etwa der Deutsche Mieterbund, der Deutsche Gewerkschaftsbund, der Sozialverband VdK, der Paritätische Gesamtverband und die BAG Wohnungslosenhilfe. Auch die Bundestagsabgeordneten Caren Lay von Die Linke und Christian Kühn von den Grünen unterstützen uns. In wenigen Tagen kamen über 160 Organisationen zusammen.

An einen Tisch mit Bundesbauminister Horst Seehofer, CSU, werden Sie sich aber auch setzen?

Wir sitzen nicht am Tisch bei Seehofer, weil er uns nicht eingeladen hat. Zwar wurden der Deutsche Mieterbund und die IG BAU zum Wohngipfel der Bundesregierung eingeladen. Ansonsten dominieren aber Vertreter der Wohnungs- und Bauwirtschaft. Auf unserem Gegengipfel findet sich ein viel breiteres Spektrum.

In Ihrem Aufruf sprechen Sie von Markt- und Staatsversagen in der Wohnungsfrage. Was genau ist damit gemeint?

Der freie Markt reagiert bei Knappheit im Wohnsektor mit deutlichem Preisanstieg. Die renditeorientierte Wohnungswirtschaft ist an der Beseitigung dieser Knappheit nicht interessiert. Sie profitiert ja gerade von dieser Wohnungsmarktlage. Da beißt sich die Katze in den Schwanz! Der Staat hat es versäumt, ein ausreichendes Angebot an preisgünstigem Wohnraum durch gesetzgeberische Maßnahmen zu erhalten. Und die jetzigen Regelungen im Mietrecht schaffen in solchen Marktsituationen keinen Ausgleich.

Sie fordern unter anderem eine Verschärfung der sogenannten Mietpreisbremse. Hilft dabei der Vorstoß der SPD-Bundesjustizministerin Katarina Barley?

Die darin enthaltenen Änderungen reichen eindeutig nicht. Bei der Mietpreisbremse ist es allein mit Transparenz nicht getan. Es gibt viele Ausnahmen: Hohe Miete bereits beim Vormieter, Modernisierungsumlage – all das erschwert die Anwendung der Mietpreisbremse. Die Frage, worauf sich der Vermieter bei höherem Mietpreisverlangen beruft, bleibt trotz der neuen Regeln unklar. Es geht vor Abschluss des Mietvertrages um eine Information des Vermieters über die Vormiete. Der Mieter hat keine Kontrollmöglichkeiten: Der Vermieter muss den Namen des Vormieters nicht nennen und bei Modernisierungen nur sagen, dass er etwas erneuert hat – aber nicht, was. Damit kann der Mieter nichts anfangen, wenn er wissen möchte, ob die Miete zulässig zusammengesetzt worden ist.

Ferner missachten viele Vermieter die Mietpreisbremse. Dagegen wäre die Androhung eines Bußgeldes nötig, aber auch das wird durch ­Barleys Gesetzentwurf nicht getan. Bisher gibt es zwar Geldstrafen, wenn ein Mieter »herausmodernisiert« wird – aber dem Vermieter das nachzuweisen, ist ziemlich schwer.

Was erwarten Sie vom alternativen Wohngipfel?

Die Bundesregierung arbeitet an den Problemen vorbei. Weder wird nachhaltig preisgünstiger Wohnungsraum neu geschaffen, noch verhindern die bisherigen Instrumente die weitere Vernichtung von preiswertem Wohnraum. Auch die Mieterschutzgesetzgebung ist mangelhaft. Wir erwarten, dass die Öffentlichkeit das erkennt und die Bundesregierung unsere Forderungen annimmt.

Wie geht es nach dem Mietgipfel weiter mit dem Bündnis Mietenwahnsinn? Sind weitere Aktionen geplant?

In München findet am 15. September eine Demonstration mit dem Titel »Ausspekuliert« statt. Wir hoffen, damit die in Bayern anstehende Landtagswahl zu beeinflussen.