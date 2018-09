Personal ist der Schlüssel

Pflegedienstleister erkennen die Personalnot an, sehen in Tarifverträgen aber eine Zwangskollektivierung Foto: Christoph Schmidt/dpa

»Neue Studie rückt Arbeitsbedingungen in der Pflege in den Fokus«, so kündigte die Deutsche Presseagentur Donnerstag abend die Sonderauswertung zu den Arbeitsbedingungen in der Alten- und Krankenpflege an, welche der Deutsche Gewerkschaftsbund am nächsten Tag vorstellte. Das klingt nach Neuigkeiten, dachten die Journalisten und erschienen am Freitag zahlreich. Doch überraschend waren die Ergebnisse nicht. Auch die Daten des DGB-Index »Gute Arbeit« belegen es: Der Pflegenotstand existiert nach wie vor. Die Bewertungen der Pflegebeschäftigten haben sich in dem Zeitraum 2012 bis 2017 kaum verändert.

So liegt der Anteil der Krankenpflegerinnen und -pfleger, die sich bei der Arbeit oft gehetzt fühlen, bei 80 Prozent. In der Altenpflege sind es 69 Prozent. Im Durchschnitt aller Berufsgruppen beträgt er 55 Prozent. Der Anteil der Beschäftigten in der Krankenpflege, die »häufig Abstriche bei der Qualität ihrer Arbeit machen, um die Arbeitsmenge bewältigen zu können«, wird auf 49 Prozent beziffert (Altenpflege: 42 Prozent; alle Berufsgruppen: 22 Prozent). Dass sich unter diesen Bedingungen nur rund ein Fünftel der Beschäftigten vorstellen kann, bis zur Rente so zu arbeiten, liegt auf der Hand, sagte DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach. In der Krankenpflege sind es genaugenommen 23 Prozent, in der Altenpflege 20 Prozent – gegenüber 48 Prozent in allen Berufsgruppen zusammen.

Auch die hohe Teilzeitquote von 45 Prozent ist zu einem großen Teil auf die aufreibenden Arbeitsbedingungen zurückzuführen. So berichtete die Intensivkrankenpflegerin Dana Lützendorf von der körperlichen und psychologischen Belastung in ihrem Arbeitsfeld und davon, wie das längst allseits bekannte, aber noch immer nicht erledigte »Rufen aus dem Frei« (also das außerplanmäßige Einspringen) letztlich dazu führe, dass die Freizeit weder planbar noch erholsam sei. Deshalb reduzierten die Beschäftigten ihre Arbeitszeit. Am Ende des Arbeitslebens drohe ihnen die Altersarmut, denn auch der Verdienst ist nicht angemessen.

Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, fordert deshalb, die Ausweitung von Personaluntergrenzen, welche Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für besonders pflegeintensive Bereiche ab 2019 verordnet hat, auf alle bettenführenden Abteilungen auszuweiten. Außerdem sollten diese auch für die stationäre Altenpflege gelten, sagte Westerfellhaus am Freitag gegenüber dem Tagesspiegel. Sylvia Bühler, Mitglied im Verdi-Bundesvorstand, sieht ebenfalls die Politik in der Verantwortung, hält einen Pflegeschlüssel von einer Pflegekraft zu 24 Patienten in der Geriatrie, wie er von Spahn vorgeschlagen worden ist, allerdings für fahrlässig. »Der Gesetzgeber muss Vorgaben für die Personalausstattung machen, die eine gute und sichere Versorgung gewährleisten. Die von Bundesgesundheitsminister Spahn vorgelegten Personaluntergrenzen im Krankenhaus legitimieren den Pflegenotstand, statt ihn zu beheben.«

In der Altenpflege kommt erschwerend hinzu, dass sich ungefähr die Hälfte der Einrichtungen in privater Trägerschaft befindet. Tanja Döring, die am Freitag im DGB-Haus für die Beschäftigten in den Heimen insgesamt sprechen wollte, arbeitet selbst in einem privaten Hamburger Altenpflegeheim, das vor einem Jahr bereits aufgekauft wurde und nun wieder vor einem Betreiberwechsel steht. Vor fünf Jahren war in ihrem Betrieb 42 Tage lang für einen Tarifvertrag gestreikt worden. Nun könne er wieder zur Disposition stehen. »Dass Tarifverträge angegriffen werden, kommt auf die kräftezehrenden Arbeitsbedingungen noch oben drauf«, sagte Döring.

Die Bundesregierung geht laut dpa davon aus, dass 80 Prozent der Beschäftigten nicht tarifgebunden sind. Insgesamt arbeiteten bei 13.300 Pflegediensten und in 13.600 Pflegeheimen 1,1 Millionen Menschen. Dem Koalitionsvertrag der Bundesregierung zufolge sollen in der Altenpflege mehr Tarifverträge gelten und diese dann auch für allgemeinverbindlich erklärt werden.

Mit Blick auf auf diese Pläne warnte der ehemalige FDP-Vorsitzende und Vorsitzende des vom Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste (BPA) gegründeten Arbeitgeberverbands private Pflegewirtschaft, Rainer Brüderle, am Freitag auf einer »Gegenveranstaltung« vor einer »Zwangskollektivierung« über allgemeinverbindliche Tarifverträge. Für höhere Gehälter sorge bereits der Markt. Zwar sei mehr Personal der »Schlüssel für alles« – laut Bundesregierung sind in der Altenpflege mehr als 20.000 Stellen unbesetzt. Die privaten Altenpflegeanbieter warnen dennoch vor bundesweit festgelegten Löhnen und forderten angesichts des steigenden Pflegebedarfs in Deutschland ein Zuwanderungsgesetz für Fachkräfte aus Ländern jenseits der EU. Verfahren für Visa oder die Anerkennung von Abschlüssen seien viel zu aufwendig und dauerten zu lang. Für mehr Transparenz von Gehältern brauche es keine Tarifverträge, erklärte der Verband laut dpa. BPA-Präsident Bernd Meurer wirbt statt dessen für die Offenlegung von Mindestbedingungen als freiwillige Selbstverpflichtung von Anbietern. Das klingt eher nach einer Gewähr dafür, dass sich für die Beschäftigten nichts ändern soll.