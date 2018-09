Kein Bock auf Yuppies

Am Freitag haben Aktivisten des Bündnisses »Zwangsräumung verhindern« vor­übergehend das ehemalige Umspannwerk in Berlin-Kreuzberg besetzt, um gegen den dort geplanten »Google-Campus« zu protestieren. Dieser solle »ein Magnet für nervige Jungunternehmer werden, von deren IT-Klitschen sich Google neue Ideen für das Konzerngeschäft verspricht«, so die Aktivisten in einer Pressemitteilung. Sie kritisieren, dass Firmen dieser Art zu einem weiteren Anstieg der Mieten und somit zur Verdrängung im Umfeld beitragen. (jW)