Aufbau West: »Mythos oder Masterplan«? Foto: ZDF/NDR/Oliver Biebl

Mythos oder Masterplan?

Die wahre Geschichte des Marshall-Plans

70 Jahre nach seiner Erfindung scheint das legendäre US-Konjunkturprogramm für die benötigten, aber nicht geliebten Westdeutschen der Inbegriff für effiziente Wirtschaftshilfe. Der Film zieht eine kritische Bilanz. Schon mal angezeigt, aber eben doch immer noch sehr sehenswert, um zu verstehen, wie Propaganda funktioniert.

3sat, 20.15 Uhr

Madagascar

So ein schöner Film, voller netter, lustiger Tiere! Der Löwe Alex, das Zebra Marty, die Giraffe Melman und die Nilpferddame Gloria sind die Stars im New Yorker Zoo. Aber Marty träumt von der Wildnis. Sie folgen dem Ruf der Freiheit und verlassen ihre Gehege im Central Park. Nach zahlreichen Verwicklungen landen die vier tatsächlich auf Madagaskar. Dumm nur, dass der hungrige Alex in seinen Freunden plötzlich saftige Steaks sieht. Und das ist nicht alles! USA 2005. Regie: Eric Darnell, Tom McGrath.

Disney Channel, 20.15 Uhr

Tokyo Idols

Die Pop-Girls von Japan

Der Film zeigt drei aufstrebende japanische Sängerinnen. Indem sie den Wünschen ihrer Fans nachkommen, versuchen die sogenannten Idols, die nächste Stufe der Karriereleiter zu erreichen. Die Nähe zwischen den treuen Bewunderern und den »Idols« ist eine der Hauptattraktionen. Manche Anhänger geben ein Vermögen für Konzerttickets aus, müssen jedoch immer einen Sicherheitsabstand zu den Mädchen wahren. Klingt bizarr. Ist es auch. Aber wir wollen ja die wirkliche Welt sehen – ganz wie die netten Tiere oben.

Arte, 21.45 Uhr

Nachts, wenn der Teufel kam

Hamburg, 1944: Eine Kellnerin wird ermordet aufgefunden. Die Tat scheint zu einer Serie ungeklärter Frauenmorde zu passen, auf die Kommissar Kersten durch ein altes Fahndungsplakat stößt, auf dem die ungewöhnlichen Kräfte des Täters hervorgehoben werden. Kerstens Theorie stößt auf das Interesse des SS-Gruppenführers Rossdorf, der auf einen Modellfall zur Bestätigung der Rassentheorie hofft. D 1957. Mit Mario Adorf, sein Durchbruch. Regie: Robert Siodmak, als dessen beste Arbeit nach seiner Rückkehr nach Deutschland der Film gewertet wurde.

3sat, 22.25 Uhr