»Hektik ist kein Merkmal« – dieser Tage in Venedig Foto: Tony Gentile/Reuters

»Lentamente ...« (langsam). Hektik ist kein Merkmal der 75. »Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica« (29.8.–8.9.), so der offizielle Name der Filmfestspiele von Venedig. Eine Bohrmaschine liegt fünf Tage nach Beginn der Jubiläumsfilmschau in einer Ecke, daneben ein noch zu montierendes Schild. Die Espresso-Pause hat den Handwerker wohl vergessen lassen, dass noch Arbeit ansteht. »Non importa ...«

Von ähnlicher Gelassenheit scheint die Dienstauffassung der omnipräsenten Polizei geprägt, ob nun Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Locale oder Mondialpol, gerne mal hoch zu Ross und, kein Witz, sogar auf Jetskis. Um die Spielstätten herum ist alles weiträumig abgesperrt. Die Damen und Herren der Exekutive – verspiegelte Flieger- und Ray-Ban-Sonnenbrillen scheinen zur Uniform zu gehören – kontrollieren lässig die Taschen der Besucher. So auch die einer hochgewachsenen, luftig schwarz gewandeten Bellezza mit rosa gesträhntem Haar und Mörderpumps, die genüsslich an einem Joint zieht. Zu Verwicklungen führt das nicht. In der Ruhe liegt die Kraft. Va bene – passt schon.

Über die Geschichte der Filmschau kann man sich im Hotel des Bains informieren. Hier hat Luchino Visconti »Tod in Venedig« gedreht, später stellten sich Filmschaffende im weitläufigen Garten Fragen von Journalisten. Der Übernachtungsbetrieb wurde zwischenzeitlich eingestellt – nicht rentabel, heißt es, Gerüchte wollen von einer glamourösen Neueröffnung im kommenden Jahr wissen. Zig Fliesen der weitläufigen Veranda sind zerbrochen, das Unkraut wuchert, im Pool, wo Schauspielerinnen wie Melanie Griffith, Gina Lollobrigida oder Gene Tierney einst Paparazzi verzückten, türmt sich Schutt.

Vorübergehend wurden die Pforten wieder geöffnet, noch bis zum 16. September, für eine Fotoausstellung zum runden Geburtstag. 86 Jahre Stars, Sternchen und Schaulustige auf dem Lido, Venedigs vorgelagerter Badeinsel, beliebter sommerlicher Rückzugsort des italienischen (Geld-)Adels. 1932 wurde das älteste Filmfestival der Welt hier gegründet. Insgesamt zwölfmal hat es nicht stattgefunden, beispielsweise Ende des Zweiten Weltkriegs oder zu Beginn der Siebzigerjahre, im Nachhall der (studentischen) Proteste von 1968.

Die Schau zeigt viele Bilder, vielleicht zu viele. Sie sind recht willkürlich ausgewählt und lieblos gehängt. Im alten Ballsaal geht’s los, das Parkett ist zerkratzt, der Stuck bröckelt. Die kurze Einführung auf einer Schrifttafel am Eingang unterschlägt die Rolle, die Benito Mussolini, wie Adolf Hitler ein großer Filmfan, bei der Gründung des Festivals spielte. Aber man braucht nur hinzuschauen: Leni Riefenstahls »Olympia« (1938), Veit Harlans »Die Goldene Stadt« (1942), dazu Luis Trenkers »Der verlorene Sohn« (1934), Gustav Ucickys »Der Postmeister« (1940) … Ein paar Monitore mit Schwarzweiß-Filmausschnitten, alte Festivalplakate, Fotos von Vorführungen auf der Terrasse des Nobelhotels Excelsior, dann 1937 die Einweihung des Festivalpalasts, der in seiner Grundform heute noch existiert – eine trotz kuratorischer Defizite spannende Zeitreise.

Auf Klasse statt Masse setzt nach eigenen Worten weiterhin Alberto Barbera. Der ehemalige Filmkritiker ist inzwischen im siebenten Jahr Festivalchef. Mit einem relativ knappen Budget hat er sich massiven Versuchen der Einflussnahme verfeindeter politischer Lager zu erwehren.

19 Produktionen umfasst in diesem Jahr die Reihe »Orizzonti«, die – vergleichbar mit dem Forum der Berlinale – vorzugsweise unkonventionelle, experimentelle Arbeiten vorstellt. Im Wettbewerb um den Goldenen und die diversen Silbernen Löwen laufen 21 Filme, darunter Florian Henckel von Donnersmarcks »Werk ohne Autor« über das Leben eines Künstlers (Tom Schilling), der dem Dresdner Kunstmarktstar Gerhard Richter nachgebildet ist. Es geht um seine Liebe (Paula Beer), aber mehr noch um seinen undurchsichtigen, ins »Euthanasieprogramm« der Nazis verwickelten Schwiegervater (Sebastian Koch). Die DDR sieht aus wie in »Das Leben der anderen«, die beiden Melodramen sind in Stil und Tonalität überhaupt sehr ähnlich. Ein gewisser Gutsherrenton herrscht also auch in »Werk ohne Autor«, dennoch oder deshalb gab es für die von Silke Buhr penibel ausgestattete »emotionale Achterbahnfahrt« bei der Premiere am Dienstag viel Applaus. Nicht auszuschließen, dass es für den Adligen am Sonnabend für einen Preis reicht, auch wenn an vielschichtigen Mitbewerbern kein Mangel herrscht, von Alfonso Cuaróns autobiographischer Familiengeschichte »Roma« über David Oelhoffens Bruderkrimi »Frères ennemis«, Yorgos Lanthimos’ Historienfilm »The Favourite« bis zu Brady Corbets Popstar-Tragödie »Vox Lux«.