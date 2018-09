Wenn gar nichts mehr hilft

»Quelle der Autorität«: Bühnenfarce mit Georg Friedrich an der Rampe Foto: Constantin Film Verleih GmbH

Es war einmal, und es regnete. Katzen und Hunde. So als weinte der Himmel bitterlich über das Elend deutschen Films und deutscher Schrift. Es regnete so sehr, dass die obligatorische Currywurst im Pappteller zur Wurstgulaschsuppe wurde.

Das hätte schlechte Laune machen können. Doch der Held (Samuel Schneider) hatte sich klugerweise untergestellt, um in einem dieser überkommenen Berliner Partyhinterhöfe mit Blick auf die neonbeleuchtete Straße am Lumpenhorizont einen Spliff anzuzünden.

Dieser Held war offensichtlich einer unserer Zeit, dennoch aber hilfsbereit genug, um den Currywurstgulaschsuppenessern im Neonhinterhof zur geteilten Entspannung einen Zug von seinem Spliff anzubieten. Leider erwiesen sich die fluchend durchnässten Billigesser als sogenannte Zivilfahnder. Verhaftung drohte da dem geistesgegenwärtigen Helden, und das in einem Landstrich (Berlin), wo maßvoller Marihuanakonsum zwar nicht völlig legal, jedoch kriminalpolizeilich sehr weitgehend toleriert ist; so weitgehend, dass in einschlägigen Caféhauszeilen der Geruch von Gras den der Autoabgase als Erkennungsmerkmal des Urbanen längst abgelöst hat.

Das Märchenhafte speziell dieser kriminalpolizeilich-kulturellen Konstellation muss Detlev Buck, den Regisseur des Films »Asphaltgorillas« (frei nach der Erzählung »Der Schlüssel« von Ferdinand von Schirach), um dessen Eröffnungssequenz es sich hier handelt, gar nicht interessieren. Den Zivilfahndern geht es lediglich darum, mit einem Taschenspielertrick eine kleine Massenkeilerei anzuzetteln. Denn so hatten es der Held und sein durchtriebener Sandkastenfreund Franky (Jannis Niewöhner) bereits als Kinder durchgezogen, als sie noch leidgeprüfte Hütchenspieler in Kreuzberg waren.

Aus den Lausbuben sind notwendigerweise erwachsene Ganoven in einem »rasanten Ganovenfilm« (Presseinfo des Constantin-Verleihs) geworden, der mit urbaner Realität soviel zu tun hat wie einst die wüstenfahle Boddinstraße in Bucks Prägentrifizierungs-Neukölln-Film »Knallhart« (2005) mit der Glasmenagerie im realen Neuköllner Körnerpark. Topographische Bezüge werden absichtsvoll so vage gehalten, um ungestraft im Flair längst abgerissener neonbeleuchteter Gebäude schwelgen zu können. Nicht zu vergessen, dass, wie einst der urwüchsige Berliner Heimatdichter Walter Benjamin bemerkte, Treppenhaus und Asphalt für den Städter unverlierbare Substanzen der Kindheit sind, ungefähr gleichbedeutend mit Stallgeruch. Legende.

Andere ziehen es möglicherweise vor, die Stadt, in der sie leben, selbst in Filmen bei Gelegenheit auch wiedererkennen zu dürfen, da sie sich einbilden, über sie Aufklärung erteilen zu können, weil sie den Asphalt lieben wie nur ein Heimatdichter (»In der Asphaltstadt bin ich daheim, misstrauisch und faul«).

In dem Kreuzberg von »Asphaltgorillas« ist man so mordlustig wie mindestens in Baltimore. Die Finger sind nah am Abzug, und der Sound der Heimat ist Legende: Es war einmal ein Rapper, der hieß Kotti-Boss (SSIO) und fuhr ’nen »Lambo«, der war golden und wurde ihm geklaut, und Kleinvieh macht auch Mist.

Dieses Kreuzberg besticht zuvorderst durch seine literarischen Zweithandelemente: schwere Waffen, Falschgeldkoffer, Kokain, Automobile und eine Femme fatale (Ella Rumpf). In dieser Literaturwelt bekriegen sich konkurrierende, sattsam rassifizierte Gangs: der Araber-Familien-Clan, die Russen-Mafia und ihre Prinzessin Oxana (Stefanie Giesinger), zwielichtige Asiaten und ihre Ninja-Killerin (»Die Mongolin« heißt sie, Uisenma Borchu spielt sie). Sie sind jeweils für ein Feld der Buckschen Kinosehnsucht stellvertretend: Hip-Hop-Film, Hongkong, Hollywood-Neon-Postmoderne der frühen 90er usw.

So ist irgendwas zwischen »True Romance« (Tony Scott, 1993) und »Ganovenehre« (Wolfgang Staudte, 1966) entstanden, wie zum Beweis, dass es keine Klischees mehr geben kann, weil diese längst die Quelle der Autorität geworden sind. Buck hat zweifellos viel Sinn für das Farcenhafte seiner Asphaltbrockenwelt. Deshalb setzt er, wenn gar nichts mehr hilft, Georg Friedrich in der Rolle eines maskierten Zuhälters ein. Denn der ist nun mal in der Lage, jede Straßenecke in eine Bühne zu verwandeln.