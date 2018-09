Einfach, klar und rein

Als Ralph Schüller und ich einander zum ersten Mal begegneten, in einem Berliner Club, wo er mit kleiner Besetzung ein Konzert gegeben hatte, kamen wir ins Gespräch; aus Jux wollten wir ein Duo gründen, das unter dem Namen »Sergio Ailoli & Vitello Tomato« italienische Lieder sang. Wir ließen das aber bleiben; wie soll man den Landsleuten die Schönheit, den Schmelz und den Schmalz italienischer Schnulzen beibiegen, wenn sie schon ihre eigene Muttersprache nicht sprechen können, weil ihnen statt dessen krude Wahnträume von einem »Vaterlandy« durch die Runkelrüben rauschen?

Musik gemacht haben wir trotzdem zusammen, Lieder geschrieben und aufgeführt, und jedesmal wieder hat mich der Liederpoet Ralph Schüller mit seiner Fähigkeit begeistert, den Augenblick, den Wimpernschlag einer Stimmung punktgenau einzufangen, ohne auf längst leer gedroschenes Stroh zurückzugreifen. Ralph singt zum Zuhören, nicht zum Mitgrölen, seine Texte sind bildreich, aber niemals modisch oder verschwurbelt. Klarheit ist das Wort, das mir zu Ralph Schüller, seiner Musik und auch seiner hochmusikalischen Band einfällt.

Abgesehen davon ist er einer der feinsten Kerle, die ich in meinem Leben kennenlernen durfte, und auch das hört man – ohne jeden selbstloberischen Unterton – seinen Liedern an. In einer Welt voller Kloaken und Quallen macht sich Ralph Schüller auf den Weg zu den Quellen. Und siehe, es gibt sie, einfach und rein, klar eben.

Danke.