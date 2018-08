Kein Vergeben, kein Vergessen

Foto: Edgard Garrido/Reuters

In Mexiko ist am vergangenen Sonntag ein weiteres Mal an die 43 »verschwundenen« Studentinnen und Studenten erinnert worden, die am 26. September 2014 zunächst von der Polizei festgenommen und anschließend wahrscheinlich ermordet worden waren. Seither versammeln sich am 26. jeden Monats Angehörige und Unterstützer, um die Aufklärung des Verbrechens zu fordern.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International warf dem mexikanischen Präsidenten Enrique Peña Nieto am Mittwoch (Ortszeit) Vertuschung der Wahrheit über die Ermordung der Studenten vor. »Es ist nachlässig und apathisch, wenn der Präsident Mexikos weiterhin öffentlich die angebliche ›historische Wahrheit‹ einer Untersuchung verteidigt, die inzwischen von verschiedenen Organisationen und unabhängigen Experten widerlegt worden ist«, erklärte Amnestys Amerika-Direktorin Erika Guevara-Rosas. (dpa/jW)