Heute beginnt das Musikfest Berlin 2018

»Auch das bürgerliche Konzert ist ein Ritual« (Staatskapelle Berlin unter Daniel Barenboim im Juni)

Wie stellt man das Programm für ein Musikfest zusammen? Lassen wir die Hauptarbeit beiseite, die Verhandlungen: Man lädt Künstler ein, die haben Wünsche, aus denen soll ein Ganzes entstehen. Beschränken wir uns auf den einfacheren Teil, den Entwurf des Ganzen.

Da sind zum einen ganz äußerliche Anlässe, etwa Jubiläen. Vor einhundert Jahren starb Claude Debussy, einer der Wegbereiter Neuer Musik, indem er herkömmliche Formen und die Entwicklungsdramaturgie des 19. Jahrhunderts auflöste. Im selben Jahr 1918 wurde Bernd Alois Zimmermann geboren, ein Einzelgänger in der westdeutschen Musik der 50er und 60er Jahre. Während seine avantgardistischen Kollegen eine möglichst perfekt errechnete, häufig abstrakte Organisation von Klängen anstrebten, ging es Zimmermann um eine Montage des Bekannten aller Epochen. Ziel war eine »Kugelgestalt der Zeit«, aber nicht in postmoderner Beliebigkeit, sondern mit dem Zweck, Gewaltzusammenhänge des Bestehenden hörbar zu machen.

Man kann Musik überhaupt als Organisation von Ereignissen in der Zeit verstehen. Zimmermann montierte, bei Debussy gewann der einzelne Klang an Bedeutung gegenüber dem Gesamtzusammenhang; das sind zwei moderne Lösungen dieser Aufgabe. Dabei ist diese Definition von Musik zwar nicht falsch, doch unvollständig, insofern sie alle sozialen Bezüge vernachlässigt.

Früheste Formen von Musik sind Gesang und Tanz. Sie vereinen sich im Ritual, das sowohl religiös als auch politisch ist; die Trennung von beidem ist neuzeitlich. Auch das bürgerliche Konzert ist ein Ritual, vom Anfangsapplaus für die festlich gekleideten Musiker über (hoffentlich!) die Stille während der Werke bis hin zum Klatschen und zu den Verbeugungen am Schluss.

Aber das genügte manchen Komponisten nicht. Sie schufen Werke, die ein Ritual darstellen sollten – als Erinnerung an eine frühere Einheit von Musikern und Publikum. Beim Eröffnungskonzert am Sonnabend spielt die Staatskapelle Berlin (Foto, unter Daniel Barenboim im Juni bei einem Konzert auf dem Bebelplatz) das »Rituel in memoriam Bruno Maderna« von Pierre Boulez und Strawinskys »Le Sacre du printemps« – die Ballettmusik, die ein »Frühlingsopfer« feiert. Ist das Ritual stets Lob des Bestehenden, gibt es Brechungen? Diese Frage ist ein roter Faden des diesjährigen Musikfests Berlin, das am 18. September mit Karlheinz Stockhausens Zeremonie »Inori« enden wird.