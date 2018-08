»Die Institutionen müssen flexibler werden«

»Infrastruktur, die auch für die Avantgarde nutzbar gemacht werden kann« (Berliner Staatsoper) Foto: Marcus Ebener

Am Sonnabend beginnt die Spielzeit an der Berliner Staatsoper. Unter dem neuen Intendanten Matthias Schulz wird das zeitgenössische Musiktheater ins laufende Repertoire aufgenommen, statt wie bisher vor allem im Rahmen eines Festivals zu laufen. Warum?

Das zeitgenössische Musiktheater wird oft in die Festivalecke geschoben. Wir wollen es jetzt ganz selbstverständlich ins Repertoire integrieren. Für die Spielzeit sind fünf Uraufführungen zeitgenössischer Produktionen geplant, davon zwei auf der großen Bühne. Uns ist wichtig, zu zeigen, dass für uns nicht nur Verdi, Wagner und Strauß zur Oper gehören, sondern alles vom 16. Jahrhundert bis heute. Von den drei Berliner Opernhäusern hat die Staatsoper immer besonderen Wert darauf gelegt, auch die Ränder abzudecken, also die ganz alte und die ganz neue Musik.

Nach welchen Kriterien wurden die zeitgenössischen Produktionen ausgewählt?

Statt des bisherigen Festivals »Infektion!« haben wir ein neues Format innerhalb des Repertoires eingerichtet. Es heißt »Linden 21« und zielt auf die Entwicklung neuer Formen. In den letzten Jahren haben wir im zeitgenössischen Bereich viel Opernliteratur gespielt. Also ein Repertoire, das mit den 50er Jahren anfängt, mit einem Komponisten, einem Librettisten … Uns geht es jetzt darum, die Formen dessen, was Musiktheater sein kann, ein bisschen zu erweitern.

Was kann man sich darunter vorstellen?

Wir wollen uns neuen Formen öffnen, von der Kammeroper bis zu Produktionen, die eher in Richtung Performance gehen. Wir wollen auch Gruppen zusammenbringen, die nicht unbedingt von der Oper kommen. So haben wir etwa die Familie Flöz und Musicbanda Franui eingeladen – eine Maskenspielgruppe und ein Musikensemble, das etwas ganz eigenes macht. Die haben beide bisher nicht viel mit Oper zu tun.

Ist das denn überhaupt noch Oper, wenn man solche Genres bedient?

Ich glaube, die ganz eigene Kraft des Musiktheaters lag immer schon darin, neue Elemente zusammenzubringen. So sind die ersten Opern entstanden: Da wurde auf einmal Musik mit Literatur zusammengebracht, mit Sängern aus der kirchenmusikalischen Tradition. Später kam noch der Tanz als Element hinzu. Das ist, was ich an Musiktheater spannend finde. Da kann man auch heute noch viel entdecken.

Aber nähert sich das nicht sehr dem an, was man in Berlin an Sprechtheatern wie dem HAU geboten bekommt?

Auch das Theater hat sich in den vergangenen 25 Jahren ein bisschen aus der reinen Literaturecke verabschiedet. Früher gab es da klassisches Drama zu sehen: Da sprachen Schauspieler Texte. Heute ist es normal geworden, Elemente wie Tanz oder Musik zu integrieren. Tatsächlich nähern sich diese freien Theaterformen verdächtig dem an, was das Musiktheater von der anderen Seite versucht.

Die wesentlichen Neuerungen der Oper gehen immer noch von den Komponisten aus. Hier am Haus bilden das Orchester, der Chor und die Sänger das Rückgrat unserer Arbeit. Aber ich glaube, man muss Schemata auch immer wieder durchbrechen, um frei denken zu können. Sonst ist das wie eine Blase, die sich zusammenzieht.

Ist es nicht schwierig, neue Formen innerhalb einer etablierten Institution wie der Staatsoper zu suchen?

Was wir traditionell unter einem Opernhaus verstehen, hat sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts etabliert. Also in einer Zeit, in der in Deutschland, Frankreich und Italien das Bürgertum zum Träger des kulturellen Lebens wurde. Die Oper wurde nicht von einem König oder einem Fürsten finanziert, sondern eben vom Bürgertum. Und das war nicht mehr unbedingt bereit, sich überraschen zu lassen. Deshalb hat sich nach und nach ein gewisser Kanon herausgebildet, also eine Reihe von nicht viel mehr als 20 Stücken, die immer wieder gespielt werden.

Zudem wurden in diesem Prozess verschiedene Kunstformen, die in der griechischen Antike alle mal zusammengehört haben, klar voneinander getrennt: die Oper, das Theater, das Ballett … Dadurch wurde die Oper sehr eingeschränkt. Darum wollten in den 60er Jahren Komponisten wie Bernd Alois Zimmermann, Luigi Nono oder Pierre Boulez sich aus den Mauern der Opernhäuser befreien. Man denkt an den Spruch von Boulez: »Sprengt die Opernhäuser in die Luft!«

Diese Komponisten sind später wieder an die Opernhäuser zurückgekehrt.

Das stimmt. Und das liegt daran, dass die Opernhäuser bei all ihrer Problematik doch eine Infrastruktur haben, die auch für die Avantgarde nutzbar gemacht werden kann. Aber das Opernhaus kann nur dann ein fruchtbarer Boden sein, wenn es auch bereit ist, sich selbst strukturell zu verändern. Die Institutionen müssen flexibler werden. Es müssen vielleicht neue Stellen geschaffen werden. Heute merkt man schon eine leichte Veränderung, aber da müsste noch viel mehr auf die Beine gestellt werden.

Und das Publikum? Wie offen ist das der Staatsoper dem zeitgenössischen Programm gegenüber?

Wir haben an der Staatsoper allgemein kein Publikum, das immer kommt, egal, was läuft. Es gibt keinen Abonnentenstamm, jede Produktion muss sich ihr Publikum neu erobern. In einer Stadt wie Berlin gibt es kaum noch bildungsbürgerliches Opernpublikum, sondern viele unterschiedliche kleine Gruppen, die nebeneinander leben. Also kommen auch je nach Projekt verschiedene Leute.

Im zeitgenössischen Repertoire haben wir viele jüngere Gäste. Glücklicherweise ist das nicht nur ein Fachpublikum aus Komponisten und Musikwissenschaftlern. Uns ist sehr wichtig, dass alle sich eingeladen fühlen, auch wenn wir anstrengende Sachen spielen. Ich glaube, die Leute wollen auch gefordert werden.