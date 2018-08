Kat und die frisch Verliebten Nicholas und Phil genießen gemeinsam Zeit am See: »Die Mitte der Welt« Foto: Paul Ploberger/WDR/ARTE

Re: Die Multikultimacher

Wie kann Integration gelingen?

Was können Städte tun, damit Inte­gration und Sicherheit Hand in Hand gehen? Wir schauen nach drüben, in diesem Fall nach Belgien. 90.000 Menschen aus 130 Nationen leben in Mechelen. Bart Somers, der seit 17 Jahren Bürgermeister der Stadt ist, steht für null Toleranz, weil er eine flächendeckende Videoüberwachung installieren ließ und Regelverstöße rigoros ahnden lässt.

Arte, 19.40 Uhr

Therapie unter Tannen

Immer mehr Ärzte und Wissenschaftler haben einen grünen Daumen und erkennen: Der Wald kann uns heilen. Deutschland hält theoretisch EU-weit den grünen Rekord mit über elf Millionen Hektar Waldfläche. Nur ist das kein Wald im eigentlichen Sinne – es sind oft Plantagen und Abknallgebiete. Aber wir schauen trotzdem rein und wandeln so vor uns hin, unter Kiefern, Kiefern, Kiefern.

3sat, 20.15 Uhr

Die Mitte der Welt

Das Leben des 17jährigen Phil ist speziell. Auf dem Lande wohnt er zusammen mit seiner Zwillingsschwester Dianne und seiner Mutter Glass in einer märchenhaften Villa. Doch dann wird alles anders. Interessanter Film, insbesondere für die reifere Jugend. Mit Nina Proll. D/A 2016. Nach dem Roman von Andreas Steinhöfel. Regie: Jakob M. Erwa.

Arte, 22.25 Uhr

Menschen hautnah: 80 Kilo müssen runter

Guido will Schützenkönig werden

Einmal Schützenkönig in seinem Heimatdorf sein, ist Guidos großer Traum. Doch es gibt ein Problem: er wiegt fast 200 Kilo. Deswegen fasste er vor einem Jahr einen Entschluss. Bis Juli 2018, wenn das Vogelschießen um die Königswürde stattfindet, will er so fit sein, dass er im Festumzug durch das Dorf marschieren kann. 80 Kilo müssen runter. Ein ehrgeiziges Ziel, denn der Disponent eines Chemieunternehmens liebt Grillabende mit Freunden und mit viel Bier.

WDR, 22.40 Uhr