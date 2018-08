Mundo Paparazzi Mi Amore Chica Ferdy Parasol

Die Erde, vom Merkur aus gesehen. Ein heller Ball im schwarzen All, umgeben von einem kleinen, hellen Punkt.

Mein Horoskop war ausverkauft. Zuviel Blausäure, zuviel Stimmungsschwankung, zuviel Weltall.

Gestern habe ich den perfekten Bürger gesehen. Er hatte goldenes Haar. Er wirkte klug und belesen, unbefleckt, unschuldig und rein. Er strahlte Versonnenheit aus. Gegen ihn musste ich Merkur sein. Ein zerbeulter Planet. Oder Pluto, hinten irgendwo im Dunkeln, oder Jupiter, Neptun, die schwarze Seite der Galaxie. Die Antimaterie. Er konnte gar nicht ahnen, mit wieviel Ballast ich daherkommen würde. Er ahnte nichts von alldem. Er war der perfekte Bürger. Kein verkrachtes Elternhaus, keine kreativen Allüren, keine Schnitte an den Oberarmen, kein ausgekotzter Schmerz, gar kein Schmerz, gar nichts. Eine Sehschwäche, höchstens.

Die Erde, vom Merkur aus gesehen. Fotografiert von »Messenger«. Eine Sonde, die sich in die Umlaufbahn eindrehen wird nächstes Jahr.

Ich lebe zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich schreibe für Geld, ich schreibe für Liebe, ich schreibe fürs Glück. Sie bezahlen mich mit Gift. Der perfekte Bürger, ein akkurater Rasen, eine Besonnenheit. Jemand von der Lichtseite. Doch sobald man ein Objekt beobachtet, verändert es sich.

»Ich fühle mich wie ein Teenager, jeden Tag verliere ich mich aufs neue.«

»Wusstest du, dass Gauloises in Frankreich eine Prollmarke ist?«

»Nein, wusste ich nicht.«

»In Russland auch. Da sind diese schmalen Zigaretten schick.«

»Zuviel Ich, auch. Eine Welt, die verspiegelt ist. Kennst du das? Als wenn das Gehirn glüht. Prolongiert. Ein ferner Punkt.«

Ich sitze traurig neben meinen Wunschmaschinen. Die Wunschmaschinen am Strand unter dem Himmelszelt. Sie laufen alle ins Leere.

Der perfekte Bürger fragt nicht nach Geld, er lässt sich einladen. Er gibt mir Gifte. Ich sehe die Fabriken, in denen sie hergestellt werden. Die Fabriken sind uneinnehmbar. Sie werden durchlaufen. Sie sind in einer anderen Zeit. Ich suche nach den gemeinsamen Frequenzen, ich finde sie nicht. Was wir reden, ist codiert. Verspiegelt wie ein Aufzug. Eine verspiegelte Welt, in der ich mir eine Gauloises anstecke.

Immerhin umarmten wir uns zum Abschied.