Doch wer ist »wir«?

Wo ist der »Nährwert«? Titelheld auf den Stufen seines Palasts Foto: Theatersommer/Veronika Zohova

Seit 22 Jahren gibt es in Netzeband, einem Dorf im Nordwesten Brandenburgs, den Theatersommer. Die Vorstellungen auf der amphitheaterähnlichen Freilichtbühne sind längst kein Geheimtip mehr. Was die Zuschauer aus nah und fern reizt, ist die außergewöhnliche Form des Synchrontheater-Maskenspiels. Bei dieser Art des Schauspiels wurden die Dialoge vorher aufgenommen. Sie werden über Lautsprecher abgespielt (Aufnahmen: Matthias Richter). Die Schauspieler und Tänzer bewegen sich synchron zum Text, was den Vorteil hat, dass die Sprache nicht in der Tiefe des Gutsparks verhallt, sondern die Stimmen professioneller Sprecher klar und deutlich zu hören sind – heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr. Der Kniff erlaubt es Laienschauspielern, ohne die Herausforderungen der Intonation »über die Rampe« zu kommen. Außerdem können sie Masken tragen (eine Idee von Jürgen Heidenreich und Frank Matthus), ohne dass die Sprache von ihnen verschluckt würde.

In diesem Sommer gibt das Netzebander Synchrontheater »Der Geizige« von Moliere – die Geschichte, wenn nicht Karikatur, eines reichen Bourgeois, der krankhaft geizig ist, sein Geld versteckt und jeden verdächtigt, diesen Schatz stehlen zu wollen. Sein größtes Problem sind seine Kinder Cléante und Elise, die Geld gern zum Fenster hinauswerfen. Er will sie an reiche Familien verheiraten, ohne Mitgift zahlen zu müssen. Sie haben freilich Geliebte ohne Vermögen und versuchen ununterbrochen, den Vater zu überlisten. Der gibt vor, selbst eine Wunschkandidatin seines Sohnes heiraten zu wollen. Endlose Intrigen, Verwechslungsspiele und neue Liaisons halten die Komödie am Laufen. Am Ende kriegt jeder, wen er will. Und der Alte ist ausmanövriert. Garniert wird das Spektakel in Netzeband mit einer Zirkus-Rahmengeschichte und Tanzeinlagen nach populären Schlagern. Es wird auch viel gerannt und gezappelt, um das Treiben unterhaltsam zu machen – ganz nach dem Geschmack der jungen Schauspieler aus Netzeband und Umgebung, die sich auf der großen Bühne ordentlich austoben können. Von Regisseurin Christine Hofer und dem Ensemble wird das zur Freude des Publikums weidlich genutzt. Mitunter wirkt es überzogen. Nicht nur Ausführungen der Titelfigur Harpagon (Recardo Koppe) werden durch unmotiviertes Gehampel eher gestört als untermauert.

Die Masken von Dirk Seesemann sind durchweg phantasievoll und prägnant. Von neuem beeindruckt das Verhältnis von Laien und Berufsschauspielern. Von 25 Schauspielern sind vier Profis (Daria Monciu, Uschi Schneider, Andreas Klein und Recardo Koppe). Ein Unterschied ist kaum zu erkennen. Die Aufnahmen der Sprecher sind perfekt. Der langjährige Technische Direktor Marc Hermann und sein Team leisten solide Arbeit. Es ist Volkstheater im besten Sinne.

Dennoch fragt man sich nach dem »Nährwert« des Stücks. Molière verspottet bürgerliche Habgier, und die Autoren des Programmhefts meinen, sein Stück wäre ganz »für unsere Gegenwart geschrieben. Wenn wir Geiz geil finden und verschwenderischen Luxus für unser persönliches Anrecht halten, dann sind wir ein großer Teil des Problems dieser Welt.« Doch wer ist »wir«? Bestimmt nicht die Leute aus der Prignitz oder die jungen Schauspieler aus Netzeband, von denen sich die meisten gerade so über Wasser halten, wenn sie nicht abwandern, um irgendwo ihren Lebensunterhalt verdienen zu können. Man vermisst früher in Netzeband sehr amüsant geübte Anspielungen auf heutige Verhältnisse, etwa den Geiz der Finanzminister jeglicher politischer Couleur oder die staatlich abgesicherte Bereicherung der Reichen bei gleichzeitiger Verarmung der Geringverdiener, Arbeitslosen, Rentner und Kinder. Da hat die Regie Möglichkeiten verschenkt, auch wenn die Zuschauer sich mit einem schönen Klamauk begnügen. »Spielspaß im Mittelpunkt« (Hofer) genügt eben nicht.

Die Stückwahl der vergangenen Jahre vermittelt den Eindruck, im abgelegenen Netzeband käme eine Liebhaberei nach der anderen zum Zuge. Da dürfen die Genies mal inszenieren, was sie sich lange gewünscht haben, »Peer Gynt« zum Beispiel oder Molière. Seit Jahren frage ich, wo populäre Stücke aus der DDR bleiben, von Peter Hacks, Rudi Strahl, Volker Braun, Heiner Müller und anderen. Wenn Frank Matthus und Christine Hofer Molière für aktuell halten, dann sind es Stücke aus der DDR doch allemal, schon wegen des Aha-Effekts, was man so erlebt hat und nun mit anderen Augen sieht. Zum Beispiel ist Heiner Müllers 1961 verbotene Komödie »Die Umsiedlerin oder Das Leben auf dem Lande« heute ein revolutionäres Stück. Ein Lichtblick war im vergangenen Jahr »Der gute Mensch von Sezuan« von Bertolt Brecht, aber vorläufig ohne Weiterung.

Für den Sommer 2019 ist die Kriminalgeschichte »Ellernklipp« von Theodor Fontane angekündigt, dramatisiert und inszeniert von Frank Matthus zum 200. Geburtstag des Dichters der Mark. Bei diesem naheliegenden Vorhaben soll es gehen um den »Widerstreit von Gut und Böse, von Gesetz und Gnade in mystischer Naturkulisse«. Da wäre doch zu beleuchten, wie das Amtsgericht Neuruppin das Gesetz handhabt, wem es Gnade erweist und wem nicht (Stichwort Klassenjustiz).

Die Vorstellungen in Netzeband sind noch immer gut verkauft, auch wenn Preise von 28,50 bis 35 Euro kein Pappenstiel sind. Netzeband ist unverkrampft, doch mit viel bürgerschaftlichem und kommunalem Aufwand zum Theaterdorf geworden. Die Etablierung lässt Saturiertheit befürchten. Hoffentlich zieht der Theatersommer sich nicht eines Tages selbst den Zahn.