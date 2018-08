Nachschlag: Hauptsache ein Bier

Gib mir Bier, und ich gehorche dir! Foto: Armin Weigel/dpa

Drogen spielten eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der Zivilisation. Schon die alten Skythen wandten Cannabis zur Schmerztherapie an, wie man aus der anregenden Dokumentation »Drogen – eine Weltgeschichte« mit Harald Lesch erfährt. Auf Höhlenmalereien ist erkennbar, dass die Menschen der Steinzeit zum Beispiel halluzinogene Pilze konsumierten. Die Phönizier waren die ersten, die in der damals bekannten Welt mit Opium handelten – das im Krieg als Rauschmittel eingesetzt wurde. Zugleich ist nichts Geringeres als das Sesshaftwerden eng verbunden mit der Entwicklung der Bierherstellung, wie uralte Funde in Anatolien ergaben. Darüber hinaus arbeiteten die alten Ägypter ohne Murren beim Pyramidenbau zusammen – Hauptsache, der Pharao spendierte ihnen genügend von dem alkoholischen Getränk. Wie ist es heute, könnte man fragen: Was wäre, wenn die Bevölkerung der BRD nicht in Supermärkten die Flasche Bier für ein paar Cent erstehen könnte? (jt)