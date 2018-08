Die dritte Wiedergeburt

Neu im KKK: Undercover-Cop Ron Stallworth (John David Washington, r.) und sein Double Flip Zimmerman (Adam Driver) Foto: David Lee/Focus Features via AP

Es ist ein ziemlich disparater Film, »BlacKkKlansman«, Spike Lees, wenn ich richtig gezählt habe, nunmehr 21. Spielfilm. Und das in Zeiten, da sogar sein Debüt »Nola Darling« (»She’s Gotta Have It«, 1986) mittlerweile längst als (von ihm selbst produzierte) TV-Miniserie wiederauferstanden ist. Alles kehrt zurück, selbst der Ku Klux Klan (KKK) scheint schändlicherweise einfach nicht aus der Welt zu kriegen zu sein. Manche meinen, der Klan erlebe in diesen bösen Zeiten von Trumpismus und »Alt-Right« sogar eine – nunmehr dritte – Wiedergeburt, so dass ein lebendes Gespenst wie David Duke, der ehemalige »Grand Wizard« der von ihm Mitte der 70er in Louisiana gegründeten »Knights of the KKK«, sich plötzlich inmitten der Trümmer seiner glücklicherweise weitgehend gescheiterten politischen Karriere wieder zu Wort melden darf, wie die Ereignisse während des »Unite the Right«-Aufmarsches in Charlottesville (Virginia) vor ziemlich genau einem Jahr es gezeigt haben.

In der Zeit der von Duke geprägten »zweiten« Wiedergeburt des KKK in den 1970ern spielt nun Spike Lees Film. Die erste, politisch weitaus wirkungsmächtigere Wiedergeburt datiert auf die 1920er. Zu jener Zeit unterwanderte der Klan hauptsächlich die Demokratische Partei in den US-amerikanischen Südstaaten. Die ursprünglichen Wurzeln des KKK liegen in der sogenannten Reconstruction Era nach dem Bürgerkrieg, also etwa 1863–1977. Aus dieser Zeit stammt auch einer der zentralen politischen Gründungsmythen der US-Rechten, dass korrupte und sowieso »rassisch minderwertige« ehemalige Sklaven den Süden in den Ruin getrieben hätten. Genau davon handelte übrigens D. W. Griffith berüchtigter Film »The Birth of a Nation« (1915), der wiede­rum in »BlacKkKlansman« nicht einfach nur zitiert, sondern gleich mehrfach demonstrativ vorgeführt wird.

Köstlicher Spaß

Aber das klingt doch alles so ernst und verworren, ist »BlacKkKlansman denn nicht vor allem eine Komödie? Womit wir bei der Disparatheit wären. In seinem Mittelteil ist «BlacKkKlansman» tatsächlich eine Polizei-»Buddy«-Klamotte, wie sie mainstreamtauglicher kaum sein könnte: Ein schwarzer (John David Washington) und ein weißer (Adam Driver) Polizist erleben zusammen Abenteuer in der Welt des KKK, dem ein veritabler Volltrottel – David Duke (Topher Grace) – vorsteht, angesiedelt zudem in der pophistorisch (Musik, Klamotten) besonders lustigen und attraktiven Epoche der frühen ’70er, ganz kurz vor Kollaps, Krise und totaler Paranoia. Andererseits ist es ein Film der konkurrierenden Sprechweisen, der (film-)historischen Komplexitäten, der Überformungen und Rahmungen. Er reiht sich damit in Spike Lees Œuvre neben »Do the Right Thing« (1989) und noch mehr »It’s Showtime« (»Bamboozled«, 2000).

Böswillig könnte man sagen, der Film täuscht eine Komplexität vor, um bei den 70er-Jahre-Polizeiklamotten-Blödeleien ungestraft in die Vollen gehen zu können. Wie das? Zunächst ist der Film von den Bildern zweier Fahnen eingerahmt. Die erste Szene ist ein Zitat-Szenario aus »Vom Winde Verweht« (Victor Fleming, 1939). Die Scarlett-O’Hara-­Figur irrt über ein Schlachtfeld voller toter Soldaten der Südstaatenarmee, am linken Bildrand der Totalen weht eine zerfetzte Dixie-Fahne. Dem folgt im direkten Anschluss ein fiktiver Lehrfilm, in dem Alec Baldwin als plakativer »White Supremacist« seinen Sermon über die Minderwertigkeit der »Nigger« und die Weltverschwörung der jüdischen Bankiers und katholischen Papisten hält. Er illustriert seine Thesen unter anderem mit Ausschnitten aus »Birth of a Nation«. Später, während der eigentlichen Handlung, schaut sich die Colorado-Springs-Dorftrottel-Sektion des Klans eine Privatvorführung von »Birth of a Nation« als eine Art Hassporno an. Epilog des Films sind Dokumentarbilder der Ereignisse in Charlottesville im Sommer letzten Jahres. Schlussbild ist eine umgedrehte (!) US-Flagge, ein militärisch-nautisches Zeichen für Notlagen.

Dazwischen liegt, wie gesagt, die »eigentliche« Filmhandlung. Die Komödie. Sie beruht auf den 2014 erschienen Erinnerungen des inzwischen pensionierten Polizisten Ron Stallworth, die Spike Lees Film Story und Titel schenken. Stallworth war der erste schwarze und zugleich auch jüngste Polizeibeamte in Colorado Springs. Eingestellt worden war er 1972. In den Jahren 1978/79 bekam er den Auftrag, die politischen Aktivitäten des örtlichen Chapters des Klans zu überwachen, der zu dieser Zeit schon den eigenen Namen scheute (man sprach von sich lediglich als »The Organization«), und gab sich – als Schwarzer – am Telefon etwa gegenüber dem in Louisiana sitzenden David Duke als weißen Rassisten aus. Für die örtliche Unterwanderung der »Organization« lieh er seine Deckidentität einem weißen Kollegen. Stallworth ist sich in seinem Buch sowohl der Geschichte des KKK speziell seit den 1920ern, aber natürlich auch der grotesk komödiantischen Aspekte seiner Geschichte sehr bewusst. Er vergleicht sie mit einer von dem schwarzen Komiker David Chapelle für einen seiner Sketche geschaffenen Kunstfigur – ein blinder Schwarzer, der zum Klan-Agitator wird. Köstlich.

Tödlicher Ernst

Das konnte sich Spike Lee nicht entgehen lassen. Zunächst verlegt er die Filmhandlung um einige Jahre vor, ins Jahr 1972, als auch der echte David Duke noch ziemlich jung war. Das hat, wie gesagt, pophistorische Gründe, aber auch politische. Bevor Stallworth die Aktivitäten der Rechtsradikalen polizeilich überwachte, tat er dasselbe mit linken Gruppen, speziell schwarzen Aktivisten. Sein erster Auftrag als Undercoveragent ist der Besuch einer Rede von Stokely Carmichael (Corey Hawkins), um mal zu sehen, was die schwarzen Radikalen so treiben. In Stallworths Buch ist da allerdings bereits von Carmichaels »Former glory« (»früherem Ruhm«) die Rede, er ist Schnee von gestern. 1972 hingegen sind Black Panther und Pan-Africanism noch sehr heiße Eisen. Und diese heißen Eisen will Spike Lee offensichtlich auch in seinem Film haben, und nicht etwa den sich abzeichnenden Reagan-Nihilismus von 1978. Worauf sich Stallworth und Lee aber einigen können, ist »Nightclubbing«. Die schönste Szene in dem Films ist eine Tanzchoreographie im Nachtklub zu »Too Late to Stop Now« von Don Cornelius (dem Macher der legendären »Soul Train«-TV-Show). Davon hätten in einer besseren Welt Filme primär zu handeln.

Leider aber ist die Welt nicht nur schön. Und auch die – teilweise recht gelungenen – Scherze über »schwarze« Sprechweisen (meiden Sie die deutsche Synchronfassung!), diverse Täuschungs- und Verdoppelungsmanöver oder den besonders grotesk-paranoiden Antisemitismus des Klans werden sie nicht verbessern. Weshalb Lee inmitten eines grotesk überformten Hampelmannszenarios dann doch wieder zu tödlichem Ernst übergeht. Harry Belafonte referiert in der Rolle eines historischen Augenzeugen vor einer Gruppe schwarzer Aktivisten die Geschichte des Lynchmords an Jesse Washington am 15. Mai 1916 in Waco (Texas). Lynchmord ist in diesem Fall beinahe ein Euphemismus. Der 17jährige Junge wurde kastriert, verstümmelt und mehrere Stunden über offenem Feuer lebendig geröstet. In Parallelmontage hält der Film-David-Duke eine im Vokabular verdächtig nach Trump (»America … great«) klingende Rede während eines Initiationsrituals des KKK. Auch das ein Musterbeispiel für Überformung.