Dem Pulitzer-Preisträger Kevin Carter (Taylor Kitsch) setzen die Bilder des Grauens in Südafrika schwer zu Foto: ARD Degeto/Wild Bunch Germany

Ohne Insekten geht es nicht

Warum nicht auch mal am Wochenende vor Sonnenuntergang aufstehen, wenn es so schön – eben leider nicht mehr – brummt. Bis zu 75 Prozent der Insekten in Deutschland, heißt es, sind bereits verschwunden. Ein Sterben mit schwerwiegenden Folgen. Zwei Drittel der hundert wichtigsten Nutzpflanzen brauchen die Bestäubung durch Insekten. Neue Lebensräume und Nahrungsangebote müssen her. Das Überlebensrezept für Bienen, Schmetterlinge und Schwebfliegen: mehr einheimische Wildpflanzen. Und warum gibt es so viele Wespen heuer? Antworten, bitte!

ZDF, Sa., 17.35

West Side Story

New York City in den 1950ern: Die Puertoricanerin Maria und Tony, der ehemalige Anführer einer weißen Jugendbande, verlieben sich. Ihre Liebe behagt weder Tonys Freunden noch Marias Bruder, der seinerseits Führer einer puertoricanischen Gang ist. Ein Klassiker zum 100. Geburtstag von Leonard Bernstein. USA 1961. Mit Natalie Wood, Richard Bey­mer. Regie: Robert Wise, Jerome Robbins.

3sat, Sa., 20.15

Am Anfang war das Wir

Wir handeln

Schön doppeldeutig, dieses deutsche Tuwort. Im Altertum gab es im Industal eine Kultur, die nicht auf Kriege oder Religion setzte, sondern sich durch Handel und Austausch, die zivilisatorisch wirken, entwickelte. Untergegangen ist sie trotzdem. Aber interessanter Ansatz.

Arte, Sa., 21.05

The Bang Bang Club

Von wegen Fake-News-Debatte: Im Südafrika der frühen 1990er Jahre bekämpfen sich die Anhänger von Nelson Mandelas ANC und der verfeindeten Inkatha-Bewegung. Zwischen den Fronten arbeiten die Kriegsreporter des »Bang Bang Clubs«. Die vier Fotografen gehen gemeinsam auf die Jagd nach dem besten Bild. Als einer von ihnen von einer Kugel tödlich getroffen wird, müssen sich die anderen fragen, was sie da eigentlich tun. CDN/SA 2010. Regie: Steven Silver.

Das Erste, Sa., 23.55

Aviator

Eigentlich zu schade für die Glotzkiste. Der junge texanische Millionenerbe Howard Hughes hat zwei Leidenschaften: die Fliegerei und das Hollywood-Kino. Auf beiden Gebieten wird der visionäre Exzentriker schnell außerordentlich erfolgreich. Doch er hat alle Probleme des Genies. USA/D 2004. Mit Leonardo DiCaprio (Howard Hughes), Cate Blanchett (Katharine Hepburn). Regie: Martin Scorsese.

Arte, So., 20.15