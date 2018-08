»Gefallen für Deutschland«

»Die DDR hat es nie gegeben« – Reste der Fachhochschule in der vergangenen Woche in Potsdam Foto: Matthias Krauß

Was man hier sieht, nennt sich »behutsame Annäherung an den historischen Stadtgrundriss«. Monatelang hatten sich Abrissbagger ins Gebäude der Fachhochschule im Zentrum Potsdams, vormals »Institut für Lehrerbildung« (IfL), gewühlt. Die Beseitigung der Reste in der vergangenen Woche war Anlass für einen Pressetermin. Der letzte innerstädtische Wissenschaftsstandort in Potsdam ist nun passé. Studierende sind vollständig an den Stadtrand gedrängt.

Die DDR wird für die Beseitigung von Kriegsruinen angeprangert, das ist genauso selbstverständlich wie die Zerstörung völlig funktionstüchtiger Gebäude allein aus dem Grund, dass sie aus DDR-Zeiten stammen. So wird das Bewältigungsideal – »Die DDR hat es nie gegeben« – ins Stadtbild übertragen.

Seit 1990 ließ man das FH-Gebäude verkommen. Bis man es Schandfleck nennen konnte. Das hat Prinzip, das Kapital scharrt mit den Hufen. Mit dem Abriss der FH wird eine große Fläche im Zentrum privatisiert. Anders hätte das notwendige Hallenbad nicht finanziert werden können, heißt es. Wie aber bauen solche Städte Schwimmhallen, die nicht einfach mal ihr Zentrum verkaufen können? Dass ein großer Teil der im Karree entstehenden Wohnungen vergleichsweise preisgünstig sein soll, erscheint vor diesem Hintergrund wenig glaubhaft.

Proteste gegen die Gebäudeschleifung hat es lange gegeben. Eine Besetzung wurde von der Polizei beendet. Ein Kaufangebot des Bündnisses »Stadtmitte für alle« lehnte die Stadt ab. »Es gibt keinerlei Veranlassung, von den bisherigen Plänen zur Gestaltung der Potsdamer Mitte abzurücken«, sagte Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) damals.

Fürsprecher fand die FH auch im bürgerlichen Lager. Das 1962 von Ludwig Mies van der Rohe in Des Moines, Iowa, errichtete »Home Federal Savings and Loan Building« sei quasi ein architektonischer Bruder des IfL, erklärten sie. Was als architektonisches Kulturerbe gilt und was als sozialistischer Bauschrott, das liegt nun mal im Auge des Betrachters.