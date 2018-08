Protest von Transsexuellen

Foto: Fayaz Aziz/REUTERS

In Pakistan sind am Montag zahlreiche Transsexuelle auf die Straße gegangen, um gegen die Ermordung eines »Hidschra«, wie Transgender-Menschen auf dem indischen Subkontinent genannt werden, in der Stadt Peschawar zu protestieren. Die betroffene Person war von unbekannten Tätern misshandelt und getötet worden. Die Demonstranten forderten die Aufklärung des Verbrechens und die Bestrafung der Mörder. (jW)