Nie wieder Hundekrawatten!

Die Krawatte ist noch das Sympathischste: Die AfD ist nicht nur modisch von gestern Foto: Kay Nietfeld/dpa

Seien wir nicht ungerecht, Menschen mit Beeinträchtigung darf man nicht gram sein. Dass die AfD im Monokulturellen erstarrt, liegt einzig daran, dass sie in einem geistigen Gefängnis lebt und also nie Gelegenheit hatte, über ihren nationalen Tellerrand zu schauen. Kein Wunder also auch, dass sie in Sachen Mode nie über Hundekrawatten, Tweedjacketts und herzallerliebste Perlenkettchen hinausgekommen ist. Wer will es ihr verdenken?

Trotzdem, die Welt schreitet voran. Kulturelle Vielfalt wird unsere Gegenwart werden. Den deutlichsten Beleg dafür lieferte das vom Auswärtigen Amt unterstützte Forschungsprojekt »Traces – Fashion & Migration« (»Spuren – Mode & Migration«). Der Fachbereich Design der Hochschule Fresenius in Berlin ließ seine Studenten den Einfluss der Kulturen auf die Modebranche untersuchen. Und, oh Wunder, was da im Namen einer freundlich gleißenden Zukunft alles gemixt und gecrosst, gecrasht und geclasht wurde, macht staunen; man möchte die Augen nicht mehr abwenden, so erregend ist das anzuschauen. Hochkultur trifft auf Subkultur, Tradition auf Avantgarde, rüpelhafter Punk auf französischen Chic, und vor allem – oh christliches Abendland, hab acht – weltliche Modetrends treffen auf religiöse Kleidungsvorschriften. Eines der seit einiger Zeit angesagten Outfits bei muslimischen Frauen: ein zum Turban gebundenes Kopftuch, punkige Ohrringe, quietschbunte Bikerjacke, pastellfarbene Sneaker.

Wer also Angst hat vor dem Fremden, wem Begriffe wie Moslem, Islam und Koran ein Graus sind, der sollte in das ebenfalls »Traces – Fashion & Migration« betitelte Lehrbuch für Unbelehrbare schauen. Er wird nicht nur von der Anmut sogenannter Ramadan-Kollektionen angetan sein oder darüber staunen, welch verführerische Grazie »Hidschabistas« (das sind Muslimas, die ihr Kopftuch als stylishes Accessoire tragen) zu eigen ist, er wird auch unweigerlich zu dem Schluss kommen: Eine bessere Welt ist einzig durch ungezügeltes, wild vergnügtes Bastardisieren möglich. Wird also schließlich einsehen: So kunterbunt muss Leben sein. Kurzum: Die Zukunft des kulturellen Reichtums – herrlich hybrid, über alle Grenzen hinweg – hat längst begonnen. Allen Hundekrawatten Gaulands zum Trotz.