Die Arbeitsweise der Alten

»Es gibt hundert Möglichkeiten zu pfuschen« (Karl-Heinz Schamal in den 70er Jahren) Foto: Archiv Schamal

Seine Bildhauerei beeindruckte uns, seit wir sie kannten, weil seine Kunst und sein Charakter so übereinstimmten. Eines fand im anderen die vollkommene Entsprechung: die Stärke seiner Persönlichkeit und die Wirkungskraft seiner handwerklich vollkommenen Werke.

Karl-Heinz Schamal verzichtete auf visuelle Sensationen und führte die Erscheinungen auf ihr Wesen zurück. In den letzten Jahren war seine künstlerische Arbeit auch ein Kampf gegen die Einsamkeit. Er vermisste die Begegnungen mit anderen Künstlern, mit Schülern und Freunden; viele von ihnen gab es nicht mehr – oder sie gingen ihre eigenen Wege.

Sein Lehrer Gustav Seitz, dem ein Museum im brandenburgischen Trebnitz gewidmet ist, gab 1954 in einer Buchreihe der Akademie der Künste der DDR eine Schrift heraus, die den Titel trug »Eine Granitplastik entsteht«. Dieser Publikation ist ein Zitat Auguste Rodins vorangestellt: »Das Handwerk ist nur ein Mittel; der Künstler aber, der es verachtet, wird nie sein Ziel erreichen.« Das Buch beschreibt die Entstehung einer Porträtplastik des Schriftstellers Heinrich Mann, die im Bürgerpark Berlin-Pankow steht. Schamal stand seinem Lehrer dabei als ausführender Steinmetz zur Seite.

Seitz bezog sich in diesem Buch auf die hochentwickelte Technik der Bildhauer Ägyptens und der griechisch-römischen Antike, als er schrieb: »Zugegeben, Bildhauerei verlangt solides Handwerk. Aber es gibt hundert Möglichkeiten zu pfuschen, in Oberflächlichkeit abzugleiten. (…) Wer sich zur Arbeitsweise der Alten bekennt, kommt nicht erst in Versuchung.« Hier haben wir eine Art Credo für das Schaffen Karl-Heinz Schamals. Er sah sich als Steinbildhauer, auch wenn er sich anderer Materialien bediente. Und erst 2012 bekannte er anlässlich der Einweihung eines Gusses seiner Plastik »Der Pfeifer« in Luckenwalde, die Bezeichnung »Künstler« sei ihm peinlich.

Wie verantwortungslos und marktschreierisch wird heute mit diesem Begriff umgegangen! Bei Karl-Heinz Schamal spürte man die Demut vor dem eigenen Anspruch und dem Material, bei anderen herrscht der Dünkel der schnellen, maßstablosen Effekthascherei. Die hohe Achtung, die man diesem Bildhauer entgegenbrachte, hat nicht nur mit seinem umfangreichen Wissen und seinem bescheidenen Auftreten zu tun, sondern auch mit seinen handwerklichen Erfahrungen.

Er wurde am 1. Dezember 1929 in Luxdorf (heute Lukasov, Teil der Stadt Jablonec nad Nisou in der Tschechischen Republik) geboren, arbeitete schon sehr zeitig in einem Steinbruch und absolvierte von 1943 bis 1946 eine Lehre als Steinmetz. 1949 bis 1952 studierte er bei Gustav Seitz, Bernhard Heiliger und Hans Uhlmann. Danach war er drei Jahre Schüler und Mitarbeiter bei Seitz. Dem Studium schloss sich von 1957 bis 1960 eine Meisterschülerschaft an der Akademie der Künste bei Seitz und Fritz Cremer an.

Es gibt nur noch wenige lebende Meisterschüler Cremers, und wenn man das Gesamtwerk Karl-Heinz Schamals sieht, erkennt man: Er gehört zu denen, die die Kunst der Nachkriegszeit in Deutschland entscheidend beeinflussten. Zu seinen zahlreichen, später sehr erfolgreichen Studenten gehören Rolf Biebl, dessen Plastik »Rosa Luxemburg« auch am Redaktionsgebäude der jungen Welt steht, Sonja Eschefeld-Krepp und Emerita Pansowova. Bei vielen spürt man bis heute eine große Dankbarkeit ihrem Lehrer gegenüber.

In Berlin gestaltete er gemeinsam mit Waldemar Grzimek und Hubert Schiefelbein 1966 die strukturierte Fassade des Kinos International in der Karl-Marx-Allee. Seine Bronzeskulptur »Der Gärtnerjunge« von 1962/63 ist in Potsdam, Berlin und Blankenfelde zu finden. 1968 schuf er einen bronzenen Mädchenakt, den man im Kurpark Warnemünde bewundern kann. Sein »Zehnkämpfer« steht in Schwedt an der Oder.

Auch ihn traf die neudeutsche »Erinnerungskultur«, die 1989/90 Einzug hielt. Gemeinsam mit Graphikern, Architekten, Landschaftsgestaltern und Studenten der Kunsthochschule Berlin-Weißensee hatte er für den Leipziger Südfriedhof eine Anlage zur Ehrung aller revolutionären Kämpfer gegen Reaktion, Faschismus und Krieg geschaffen, die 1986 eingeweiht wurde und Werke anderer Künstler einbezog. Sie bestand aus einem Hauptmonument, einer Namenswand, einer Gedenkplatte für die Märzgefallenen und die Opfer des Kapp-Putsches, einer Gedenksäule für die in den Konzentrationslagern Ermordeten und aus einem von Walter Arnold geschaffenen Denkmal auf der Urnenanlage für die Opfer der Widerstandsgruppe um Georg Schumann. Auf Beschluss des Leipziger Stadtrates von 1999 und 2001 wurden Hauptmonument, Namenswand und Gedenkplatte entfernt. Die Gesamtanlage wurde im Sinne der Totalitarismusdoktrin neu konzipiert. Der Vandalismus hat auf diesem Friedhof Einzug gehalten wie auf anderen.

Am 9. August starb Karl-Heinz Schamal in einem Altersheim in Jüterbog. In seinen letzten Jahren hatte er sich mehr und mehr zurückgezogen, wohl auch, weil er spürte, dass es die Wertschätzung des Handwerks in der Kunst nicht mehr gibt.