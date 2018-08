taz schafft sich ab

Der Verfall der verkauften Auflage könnte auch etwas mit dem Inhalt einer Zeitung zu tun haben (Eigenanzeige der Taz aus dem Jahre 1996) Foto: taz

Die Tageszeitung (Taz) war schon immer stolz darauf, Vorreiter der Branche zu sein. Diesmal stellt ihr Geschäftsführer Karl-Heinz Ruch in einem Artikel für das Mitgliederinfo der Taz-Genossenschaft (August 2018) lapidar fest: »Das Zeitalter der gedruckten Zeitungen ist zu Ende, der Journalismus lebt im Netz weiter.« In nur vier Jahren, so sein Szenario, werde keine tägliche Druckausgabe mehr produziert – und das sei ein großen Fortschritt: Kein früher Redaktionsschluss und keine Zustellreklamationen mehr, dafür habe man alles Wichtige schon morgens über Smartphone und Tablet erfahren. Zudem viel ökologischer als heute, wo 90 Prozent der morgens an die Kioske gelieferten Zeitungen abends als Altpapier eingesammelt würden. Die Zusteller der Wochenendausgabe könnten anständig bezahlt werden, denn eine solche, dick und gedruckt für »ausgeruhte Analysen«, will man in vier Jahren noch anbieten.

Was aber treibt die Blattmacher zu solchen Überlegungen? Zunächst stimmen die wenigen Zahlen nicht, die Ruch anführt: Der Anteil der Zeitungen, die abends unverkauft aus dem Einzelhandel eingesammelt werden, liegt bei den kleineren überregionalen Tageszeitungen zwischen 75 (Handelsblatt) und 87 (Neues Deutschland) Prozent, die größeren remittieren (wie der Fachausdruck für diesen Vorgang heißt) zwischen 48 (Süddeutsche Zeitung) und 66 (Frankfurter Allgemeine) Prozent. Auf die von Ruch angegebenen 90 Prozent kommt also nicht eines der Blätter, selbst bei der Taz sind es laut IVW-Report für das 2. Quartal 2018 »nur« 82 Prozent. Richtig ist allerdings, dass bei ihr die verkaufte Auflage der Druckausgabe sinkt. Vor zehn Jahren wies die einstmals linke Tageszeitung noch 45.758 Printvollabos und täglich 6.366 Zeitungsverkäufe am Kiosk aus. Heute sind es noch 29.560 Abos und 2.459 Printeinzelverkäufe (Vergleich IVW 2. Quartal 2008 und 2018). Auch die großen Medienhäuser haben erhebliche Auflagenrückgänge zu verzeichnen, dramatische Einbrüche müssen sie zudem im Anzeigengeschäft hinnehmen: Marktanteile gehen an andere Werbeträger verloren, die Anzeigenpreise leiden unter dem Verfall der Auflagen.

Das alles bleibt nicht ohne Auswirkungen auf die Qualität der Zeitungen. Um trotz dieser Entwicklung Überschüsse zu erzielen, wird gespart: an der journalistischen Qualität (Entlassungen, Redaktionszusammenlegungen, verstärkter Zugriff auf Agenturmaterial und freie Journalisten), am Marketing (welcher Zeitungsverlag macht noch Werbung für Print?), an der Infrastruktur (von einst über 100 Grossobetrieben, die eine flächendeckende und umfangreiche Versorgung des Printeinzelhandels in Deutschland organisierten, gibt es heute noch 49 und soll es künftig laut Brancheneinschätzung weniger als 20 geben). Gleichzeitig werden die Preise für Abo und Einzelverkauf dramatisch erhöht. Im Ergebnis werden journalistische Printprodukte immer teurer, austauschbarer und sind schlechter erreichbar. Und die Verbraucher suchen sich ihre Informationen halt lieber schnell und gratis im Internet zusammen: Der Printauflagenverfall geht weiter. Der Journalistikprofessor Klaus Meier hat auf Grundlage dieser Trends schon 2012 errechnet, dass die letzte gedruckte Tageszeitung 2034 erscheinen wird.

Die Taz ist mal wieder schneller – und verkauft dies auch noch als Erfolg. »Wenn etwas aufhört zu existieren, macht das zunächst Angst. Wir sind sicher, dass wir die Existenz der Taz sichern, wenn wir uns bereits jetzt gut darauf vorbereiten, dass der tägliche Druck und Vertrieb der Papier-Taz bald nicht mehr möglich sein könnte«, meint Ruch in seinem Beitrag. Wie aber sieht das Zeitungslesen in vier Jahren nach seinen Vorstellungen aus? »Die Zukunft, das ist dieser kleine Computer, mit dem wir täglich kommunizieren, spielend uns die Zeit vertreiben und Nachrichten lesen.« Das Smartphone sei eine Chance für den Taz-Journalismus: »Was nicht auf das Handy passt, wird es schwer haben, durchzudringen«, Gedrucktes gäbe es aber noch, »solange es sich ökonomisch rechtfertigen lässt«, heißt es in der Broschüre. Salopp ausgedrückt: solange noch ein paar Dumme bereit sind, für ein Printabo genügend zu zahlen.

Nach Kampf für den Erhalt eines wichtigen Kulturgutes klingt das nicht. Auch das Konzept zur Finanzierung der Onlineausgabe (»Taz zahl ich«) ist nicht sonderlich originell: Bisherige Leserinnen, Leser und Genossenschaftsmitglieder werden zu zusätzlichen Zahlungen animiert. Ein Aufsichtsrat der Genossenschaft formuliert dies in der Broschüre so: »Kommen Sie mit zur Taz der Zukunft, mit Ihrem Engagement, Ihrem Elan und ja, auch mit Ihrer Knete!« Ein Konzept, das wohl nur bei der speziellen Taz-Klientel funktioniert.

Kann es sein, dass der Auflagenverfall der Taz auch mit Inhalten zu tun haben könnte, dass sie sich zum Beispiel (wie fast alle anderen Zeitungen) nicht gegen Kriege und die Beteiligung Deutschlands an ihnen wendet, sondern lieber mit der Bundeswehr kooperiert, dass auch andere Inhalte oft beliebig und austauschbar geworden sind? Zumindest schimmert das in der Broschüre mit einem Satz auf: »Europa zerfällt in seine Nationalstaaten, alltäglicher Rassismus findet inmitten des Bundestags statt, und plötzlich müssen wir in Deutschland zunehmend wieder die aus der Mode geratene Klassenfrage stellen. In dieser spannenden Phase braucht es die Taz – zum Einordnen, zum Hinterfragen, zum Kommentieren, zum Ausgleich«, meldet sich die aktuelle Chefredaktion in der Broschüre zu Wort. Plötzlich? Mode? Ausgleich?