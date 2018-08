»Alles geheim. Natürlich«

Ein Apfel und vier Sahnehäubchen (Programmhefte in Jamel, 2016) Foto: Axel Heimken/dpa

Das zwölfte Festival »Jamel rockt den Förster« am 24./25. August ist ausverkauft?

Ja, seit Mitte Februar. Das freut uns natürlich. Wir werben ja nicht mit Bands, sondern schicken sie auf die Bühne, und wenn der Vorhang fällt, sehen die Leute, mit wem sie es zu tun haben. (Lacht.)

Es wurde begriffen, worum es uns mit diesem Festival geht, es geht um die Sache. Für Demokratie und Toleranz.

Was bedeutet für Sie Demokratie?

Sagen wir es mal so: Ich assoziiere damit Freiheit, Meinungsfreiheit, möglichst wenig Einmischung des Staates. Ich fühle mich in einem Staat wie der Bundesrepublik frei. Man wird ja über die Medien mit Regierungsformen konfrontiert, die sich demokratisch und frei schimpfen, aber wirklich nicht demokratisch und frei sind. Da läuft es mir manchmal kalt den Rücken runter. Ich bin froh, hier zu leben.

Und Toleranz?

Das ist ein dehnbarer Begriff. Da wird einem unterstellt, man wäre intolerant, weil nicht gesagt werden darf, was ja nun wirklich ein No-Go ist. Uns geht es um Toleranz gegenüber Andersdenkenden, anderen Meinungen und Glaubensrichtungen. Ich glaube, das ist schon eine Menge.

Wie fing das an mit »Jamel rockt den Förster«?

Das war 2007. Ich kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern. Also, ich habe da gespielt mit einer zusammengewürfelten Band, aus Hamburg, glaube ich. Musiker aus der Region hatten schlicht und einfach Angst, bei uns auf dem Hof zu spielen, weil sie des öfteren mit Nazis konfrontiert waren. Die haben ganz klar gesagt, dass sie keinen Bock haben, was auf die Fresse zu kriegen.

Heute stehen die fettesten deutschen Bands in Jamel Schlange.

Schlange stehen würde ich nicht sagen. Aber es ist für viele Bands wichtig, hier ein Zeichen gegen die rechte Szene zu setzen.

Wer zum ersten Mal hier im Dorf ist, spürt eine kalte Feindschaft. Das war schon vor dem ersten Festival so. Wir wurden beschimpft und bedroht. Die Polizei sah das damals sehr locker, Gemeindevertreter meinten: Halb so wild, lassen sie die sich doch mal ein bisschen austoben.

Solche Verleugnung spielt den Rechten in die Hände.

Bela B. von den Ärzten meinte, der Backstagebereich sei der schönste in Deutschland.

Weil die Eintrittspreise sozialverträglich sind, spielen die Bands für maximal 1.000 Euro, oft deutlich weniger. Wir versuchen, es ihnen backstage so gemütlich zu machen wie möglich, stellen quasi unser Haus zur Verfügung. Birgit und ich, wir haben dann nur noch unser Schlafzimmer. Der Rest ist belegt.

Im vergangenen Jahr gehörten Slime, Kraftklub und Fehlfarben zum Line-up. Auf einem Feld mit Parkplätzen lagen Stacheldrahtteile. Ist denn inzwischen klar, wie die dahin gelangt sind?

Es war NATO-Draht, der reißt schwere Wunden. Ich denke, der war irgendwie verbaut worden, dann lagen Reste rum, und der Trecker hat beim Mähen viele kleine Stücke verteilt. Eine große Sauerei. Zunächst hatten wir Panik, aber die Besucher waren dann sehr verständnisvoll und hilfsbereit.

2015 kamen Die Toten Hosen, nachdem Ihre Scheune abgebrannt war …

Das war ein Brandanschlag. Es gab in dieser Zeit unheimlich viele Übergriffe und Brandanschläge, unter anderem auf unsere große Scheune. Birgit und ich haben in der Brandnacht Pressemitteilungen geschrieben. Am nächsten Morgen kam das in den Nachrichten, abends sogar in der »Tagesschau«.

Die Telefone standen nicht mehr still. Ständig haben irgendwelche Spinner angerufen: Recht so! Aufs Maul! Ihr seid keine richtigen Deutschen! Und dann auf einmal: Schönen guten Tag, hier ist das Management der Toten Hosen. Da hab ich erst mal gelacht.

2018 ist das Line up wieder völlig geheim?

Alles geheim. Natürlich. Wir wollen keinen Festivaltourismus. Uns geht es in erster Linie um das politische Engagement, die vielen gesellschaftspolitischen Initiativen, die sich präsentieren und dann natürlich um das musikalische Sahnehäubchen. Also alles geheim – außer Tequila and the Sunrise Gang, das ist unsere Hausband. Das wird der Oberhammer!