Prost auf die Gewaltenteilung

Ein Prosit auf die Gewaltenteilung – solange es sie noch gibt. Denn in der BRD ringen zwei Fraktionen innerhalb des Staatsapparates. Die Judikative mit der Exekutive. Handeln das Innenministerium und seine Organe gegen geltende Rechtslage, hebeln sie ein grundlegendes (und sonst mit viel Tamtam gefeiertes) Prinzip der bürgerlichen Demokratie aus.

Christian Friehoff, Vorsitzender des Deutschen Richterbundes in Nordrhein-Westfalen, ist Jurist. Juristen ist das Sprechen in allgemein verständlichem Deutsch in aller Regel nicht gegeben. Seine Antwort auf die Frage, ob »der Fall Sami A. die Justiz in Deutschland beschädigt« habe, kann man trotzdem nicht missverstehen. Hier wird an den Grundfesten der unabhängigen Justiz gegraben: »Weil die Situation sehr emotional ist«, »aufgeheizt durch bestimmte Boulevardpresse, durch bestimmte politische Vorgaben«, kam »sehr viel unangemessener Druck in die Sache«. Klartext: CSU und Springer-Konzern machen sich daran, den Staat umzubauen. Wer gewinnt, ist noch lange nicht klar. (sc)