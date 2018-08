Erste Klasse, huch!

Kann pokern, aber nicht googeln: Rachel Chu (Constance Wu, r.) Foto: Warner Bros. GmbH/dpa

Ein Yuppie-Pärchen mit Faible für hippe Coffeeshops in Brooklyn, den handgebrühten Edelkaffee und die bunte Patisserie, was könnte spannender sein? Sie heißt Rachel Chu (Constance Wu) und gewinnt als Professorin für Wirtschaft, Schwerpunkt Spieltheorie, beim Pokern mit besonderer Bauernschläue gegen ihre Studenten – eine sehr, sehr clevere asiatische Frau. Ihr Macker Nick Young (Henry Golding) sieht aus, als habe er eine Jahreskarte in der Luxusfitnessbude. Auch er ist irgendwie erfolgreich, aber ein total geerdeter Typ. Weil die beiden Mustermenschen schon ein Jahr zusammen sind, will er sie mit zu einer Hochzeitsfeier nehmen. Nach Singapur. Sie soll dort seine Sippschaft kennenlernen. Am Flughafen gleich der Schock: Sie haben Plätze in der ersten Klasse, huch!

Die ganze Welt weiß, dass Nick Young ein Spross der reichsten Familie Asiens ist – nur seine Freundin war ein Jahr lang zu blöd zum Googeln. Zur Strafe wird sie von milliardenschweren Supersnobs abfällig gemustert, deren Gepflogenheiten ihr nicht vertraut sind. Ein Film mit dem deutschen Verleihtitel »Crazy Rich« kann nicht besonders gut sein. Ein Film mit dem Originaltitel »Crazy Rich Asians« muss der letzte Scheißdreck sein, meilenweit gegen den Wind stinkt das nach Aristokratenverherrlichung und Rassismus.

Nur ein Marketing-Gag, mag das Hollywood-Studio (Warner) einwenden, schließlich sind alle erscheinenden Asiaten klug und wohlhabend. In Singapur scheint es auch nur ethnische Chinesen zu geben, die einwandfreies Oxford- oder Yankee-Englisch sprechen. In der Originalversion wird der dortige »Singlish«-Dialekt nicht einmal angedeutet, dazu sind alle zu gebildet.

Als Hollywood in den 60ern mit bombastischem Historienschund den Bach runter ging, entdeckten die Studiobosse unter anderem den Blaxploitationfilm, nahmen die Szene der schwarzen Filmemacher ernst. Mit Erfolg. Später gab es Sitcoms wie »Martin«, »Cosby Show« oder »Alle unter einem Dach«, die einem beibrachten, dass die sozialen Unterschiede nach Jahrhunderten der Sklaverei und gezielten Verelendung doch etwas Witziges seien, über das man nur so lange lachen müsste, bis es nicht mehr wehtut.

50 Jahre später hat Hollywood über jeden Superhelden mindestens drei Filme gemacht, übt für die nächste Rezession und nimmt die »Asian Americans« ins Visier. Die US-Volkszählungsbehörde schätzt die relevante Zielgruppe auf 21,7 Millionen, 6,8 Prozent der Bevölkerung. Zur Identifikation angeboten wird Rachel, Genie aus einfachen Verhältnissen, die Mutter alleinerziehend. Nur mit ganz viel »Fleiß« und »Passion« hat sie es so weit bringen können: hübscher Boyfriend, keine Gewichtsprobleme und handgebrühter Kaffee.

Der bucklige Geldadel auf Seiten des Geliebten besteht verknöchert auf konfuzianischen Traditionen und Unterwerfung des Individuums. In 120 Minuten lernen wir außerdem, dass Reichsein kein Problem ist, wenn man a) lebenslang zielstrebig und b) US-Amerikaner ist. Am Ende gewinnt nämlich Uncle Sam, Nick und Rachel fangen ein Eheleben im seinem gelobten Land an, während die rückständige Chinesenmutter angesichts ihrer Niederlage im Mahjong gegen die Schwiegertochter einsehen muss, dass sie kulturell unterlegen ist.

Ach ja: Queere Charaktere gibt es auch, genauso dicke und schrullige. Über die darf man lachen, sie scheinen allesamt grotesk und einsam. Wer will schon jemanden mit Übergewicht oder ohne richtigen Job? Gegen Ende degeneriert der Film zu Propagandascheißdreck. Vorher gibt es einige gut getaktete Gags. Man würde zum fetzigen Soundtrack inklusive chinesischer Schnulzversion des Coldplay-Schlagers »Yellow« mitwippen, wäre da nicht dieser Brechreiz. Minderheiten derart kalkuliert über ihre eigenen Stereotype lachen zu lassen, ist nicht lustig, sondern perfide, wenn dazu noch nationale Überlegenheit mitschwingt, ist der Faschismus nicht weit.

Ob die Qualität der Kinoadaption der höchst erfolgreichen Buchvorlage des Autors Kevin Kwan entspricht, konnte der Rezensent nicht überprüfen. Unmöglich, eine Romantrilogie mit den Titeln »Crazy Rich Asians«, »China Rich Girlfriend« und »Rich People Problems« zu lesen.

Wer klügere Filme über Superreiche sehen möchte, dem seien »Richie Rich« von 1994 empfohlen, in dem Macaulay Culkin grottenschlecht ein verwöhntes Bürschchen ohne Freunde spielt, und »Eat the Rich« von 1987, in dem Lemmy Kilmister die oberen Zehntausend verspeist.