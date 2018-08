Die Bernsteinsauna

»Zwei Bierdosen ins Mikro« – Ufo in Kreuzberg Foto: Lorie Shaull/flickr.com/photos/number7cloud/34826177306/creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

»Bernsteinzimmer des Rock« hat Arnim Teutoburg-Weiß, Sänger der Beatsteaks, das SO36 einmal genannt. Seine Band stand am Donnerstag anlässlich des 40. Geburtstags der Bernsteinsauna auf der Bühne. Schweiß tropfte nicht nur von der Decke sondern kam aus allen Richtungen. Manche Besucherin mag sich nach dem Konzert der besten Band des Universums gefragt haben, ob sie am Anfang des Abends Make-up drauf hatte oder nicht.

Schön, dass sich das Esso so lange gehalten hat, denn sicherlich bräuchten die Kreuzberger an dieser Stelle noch einen neuen Supermarkt oder ein Yogazentrum für gestresste Gentrifiziererkids, die die Orientierung in der gigantischen Eigentumswohnung ihrer Eltern verloren haben – Gott sei Dank ist ja mittlerweile alles videoüberwacht.

Eröffnet wurde der Veranstaltungsort am 11./12. August 1978 mit einem zweitägigen »Mauerbaufestival«. »Die haben einfach eine Torte in Form der Berliner Mauer gebaut«, erinnert sich Wolfgang Müller, Universalkünstler und Chronist der Westberliner Subkultur. Der Laden sei damals »wie ein Ufo in Kreuzberg gelandet, es gab ja kaum Punks«. Als Müller später mit der Band Die tödliche Doris – eine Band ohne Körper – im Esso auftrat, war Udo Lindenberg im Publikum. Auch David Bowie und Iggy Pop kamen eine Zeit lang regelmäßig, Bands wie Die Ärzte oder Die Toten Hosen spielten hier, lange bevor sie berühmt wurden. Nicht zu vergessen die Beatsteaks.

»Immer neue Einflüsse« aus der nächsten Umgebung habe das SO über die Jahrzehnte aufgenommen, sagt Wolfgang Müller. So sei etwa die »Gayhane Party« entstanden, die seit 1997 regelmäßig stattfindet, eine Queer-Oriental-Night für Lesben, Schwule und Transsexuelle aus muslimischen Familien. Es sei Konzept genug gewesen für den Veranstaltungsort, meint Müller, nicht rassistisch, sexistisch, homophob oder antisemitisch zu sein.

Michael Beckmann von den Suurbiers war in den 80ern oft im SO, hat aber »wirklich alles vergessen, was da passiert ist«, fast jedenfalls: »Da zu spielen war ein bisschen heilig. Dieser Backstage oben, wo die ganzen Plakate von den super Punkbands hängen, hat Stil. Und da arbeiten ja viele Frauen im Management vom SO. Das ist bundesweit fast einzigartig. Wenn du auf einer Tour bist und ins SO36 kommst, fällt es immer positiv auf, dass es ein mehrheitlich von Frauen geführter Club ist.«

Volker Hauptvogel vom Mekanik Destrüktiw Komandöh (MDK) erinnert sich noch recht genau an einen Auftritt als Vorband der Dead Kennedys mit Jello Biafra. Anfang der 80er war das. »Die Bude war unglaublich voll, es waren wirklich 1.000 Leute da. Wir waren backstage und kamen nicht mehr raus. Es gab auch keinen Notausgang. Irgendjemand hat ein Loch in die Wand geschlagen, wir sind da durch in den Hinterhof geklettert. Beim großartigen Auftritt hat dann jemand einen Feuerlöscher gezündet, überall war Schaum. Das war eigentlich lebensgefährlich.« 2015 sind MDK noch mal mit Jello Biafra aufgetreten, in neuer Besetzung, da von der alten Band kaum mehr jemand lebte.

Bei der Gala zum 40. Jubiläum saß Müller, der auch Experte für Blaumeisen und Elfen ist und gerade das Buch »Aus Liebe zur Kunst« (Verbrecher Verlag) herausgebracht hat, in einem Bus vor dem Club und interviewte Originale, die mehr oder weniger mit dem SO36 zu tun hatten. Wolfgang Seidel, Gründungsmitglied von Ton Steine Scherben, hielt zwei Bierdosen ins Mikro, zerquetschte die eine und öffnete die andere. Das war der Sound des Esso, als damals alles begann …