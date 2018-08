Ein Herz gefasst

»Eines Morgens werden wir die Ketten brechen«, sang Franklin in »Chain of Fools« (1968, Foto von 1973) Foto: AP Photo, File

»R e s p e c t« sang Aretha Franklin, jeden einzelnen Buchstaben betonend: »Find out what it means to me«. Der Song stammte von Otis Redding, doch sie machte ihn 1967 riesengroß. Bald galt er als afroamerikanische »Nationalhymne«. Die »Soul Sister No. 1« hatte die vielleicht schönste Stimme im Pop. Sie sang mit brennender Leidenschaft, und niemand sang den Soul so gospellastig wie sie.

Nach mehr als einem Dutzend Superhits und zig Auszeichnungen, darunter ein halbes Dutzend Doktorhüte, ist ­Aretha Franklin am Donnerstag im Alter von 76 Jahren in Detroit im Kreise von Freunden und ihrer Familie an den Folgen einer Bauchspeicheldrüsenkrebserkrankung gestorben, die 2010 festgestellt worden war.

Geboren am 25. März 1942 in der Musikstadt Memphis (Tennessee), zog sie als kleines Mädchen mit ihrer Familie nach Detroit und wuchs dort ohne Mutter bei ihrem Vater auf, einem namhaften Gospel-Pfarrer, bei dem Sam Cooke und Martin Luther King ein und aus gingen. Aretha sang mit sechs im Kirchenchor, wurde mit zwölf Vorsängerin und ging auch auf Tor. Mit 14 nahm sie eine erste, erstaunliche Gospel-Platte auf und gebar ihr zweites Kind (beide wuchsen bei Verwandten auf, sie sprach nie öffentlich darüber).

Mit 18 fasste sie sich ein Herz, ging nach New York und landete bei der Plattenfirma CBS, die mit ihr acht Alben produzierte – Pop, Jazz, Blues. Darunter manch schauriger Schlager, aber kein Hit. Ihre Stimme, so ein Rock-Lexikon, »wurde mit Saccharin-Arrangements und Studio-Gimmicks geschändet«.

1966 wechselte sie zum Label Atlantic Records, wo Produzent Jerry Wexler sie mit unverwechselbaren Countrysoulmusikern zusammenbrachte. »Heute tragen Sänger oft zu dick auf, wenn sie soulful klingen möchten«, erinnerte sich Wexler später. »Aretha konnte das nicht passieren, weil ihr Geschmack unfehlbar war. Das Genie lag in ihrer Persönlichkeit.« Schon die erste Atlantic-Single »I Never Loved A Man« wurde binnen zwölf Wochen ein Millionenseller. Schlag auf Schlag folgten weitere, darunter »Respect«, »Chain of Fools«, »(You ­Make Me Feel Like) A Natural Woman«, »Don’t Play That Song« oder die Eigenkomposition »Think«. Auch mit den Alben, darunter eines mit Gospel-Musik, hatte sie Erfolg. Die Meisterschaft ihres Gesangs, so ein Kritiker, gründete auf der »Flexibilität der Stimme, der Intelligenz der Interpretation, gekonntem Pianospiel, innerem Ohr und Erfahrung«.

Ende der 70er Jahre versuchte sie sich weniger erfolgreich am damals gängigen Discopop. Im Sommer 1979 wurde ihr Vater angeschossen, vermutlich bei einem Einbruch. Ohne wieder aus dem Koma zu erwachen, starb er fünf Jahre später. Seine längst weltberühmte Tochter brachte bei Arista Records die Chartsbreaker-LP »Who’s Zoomin’ Who?« (1985) und Monsterhits wie »Sisters Are Doin’ It For Themselves« (mit Annie Lennox) heraus, gründete später auch ihr eigenes Label »Aretha’s Records«.

Mit Männern hatte Aretha Franklin wenig Glück. Sie litt oft unter Übergewicht und Depressionen, kämpfte gegen Alkohol- und Nikotinsucht. Seit 2014 trägt ein Asteroid ihren Namen, dem ein langes Leben zu wünschen wäre.