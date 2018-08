Die Bande auskaufen

»Wettstreit zwischen Kapitalismus und Sozialismus« (Sowjetfahne am Brandenburger Tor) Foto: Thorsten Strasas

Insbesondere in der kommunistischen Arbeiterbewegung spielte der Epochenbegriff im heute üblichen Sprachgebrauch stets eine wichtige Rolle – angefangen beim »Manifest der Kommunistischen Partei«. Wladimir Iljitsch Lenin betonte die Widersprüchlichkeit, die der Begriff erfasse. Mit welcher Schnelligkeit sich diese oder jene Bewegung entwickele, könnten »wir« nicht wissen, wohl aber, »welche Klasse im Mittelpunkt dieser oder jener Epoche steht«.

Der Philosoph Alfred Kosing (geb. 1928) untersucht auf dieser Grundlage in seinem Buch »Epochen und Epochenwechsel in der neueren Geschichte« zunächst beide Begriffe. Dem folgt eine kurze Skizze der Epochen des Kapitalismus (freie Konkurrenz, Imperialismus, Imperialismus als Epoche sozialistischer Revolutionen). Der Schwerpunkt des Buches liegt aber in der Untersuchung jener Definitionen, die von den Internationalen Beratungen der Kommunistischen und Arbeiterparteien 1957 und 1960 in Moskau vorgelegt wurden: Das Verhältnis von Sozialismus und Kapitalismus wurde nun als »Grundwiderspruch der Epoche« bestimmt. Über den Kapitalismus hieß es 1960: »Das kapitalistische Weltsystem ist von einem tiefgreifenden Niedergangs- und Zersetzungsprozess erfasst.« Entgegengesetzte Tendenzen wurden dabei ebenso wenig vermerkt wie bei der Beschreibung des sozialistischen Aufstiegs.

Kosing geht in den folgenden Kapiteln seines Buches den Gründen nach, warum in diesen Passagen »die Forderung der marxistischen Dialektik nach einer allseitigen Untersuchung« missachtet wurde. Richtig sei allein gewesen, dass es einen Wettstreit der Systeme gebe. Der Autor nennt als Ursachen u. a. auf der subjektiven Seite die »innere Verfassung der KPdSU« und die anderer kommunistischer Parteien »in den Jahrzehnten der Herrschaft Stalins und unmittelbar nach seinem Tod«. So habe es keine begründeten Vorstellungen über die Dauer des Sozialismus als Übergangsphase zum Kommunismus gegeben. Im Parteiprogramm der KPdSU von 1961 sei einfach ein Zeitraum von 20 Jahren festgelegt worden. Leider geht der Autor nicht auf die von Walter Ulbricht angestoßene Diskussion über Sozialismus als »relativ selbständige Gesellschaftsformation« ein.

Objektiv habe sich »das enorm gestiegene Prestige und Ansehen der Sowjetunion nach dem Sieg über den Faschismus« verhängnisvoll ausgewirkt: Eine gewisse »Selbstgefälligkeit und Überheblichkeit der sowjetischen Führung unter Stalin« hätte zu »Bevormundung und Gängelung« der neuen sozialistischen Staaten geführt, aber auch zur Unterschätzung des enorm gewachsenen Potentials der USA wie auch der wissenschaftlich-technische Revolution. Zugleich hätten die führenden Kräfte des internationalen Imperialismus die Herausforderung durch den Sozialismus ernstgenommen. Sie setzten nicht nur auf Hochrüstung, sondern »eröffneten eine soziale Offensive« und erhöhten den Lebensstandard in ihren Ländern.

In drei längeren Abschnitten und einem Epilog geht Kosing auf die Entwicklung nach dem Sieg von Konterrevolution und Restauration ein. Nach dem Ende der Systemauseinandersetzung habe die Epoche eines »globalisierten Imperialismus« begonnen, einer unipolaren Weltordnung. Bei anhaltender sozialistischer Entwicklung Chinas, das er neben der EU zu den »ernsthaften Konkurrenten« der USA zählt, hält er in einigen Jahrzehnten allerdings »eine weitere Epoche des Wettstreits zwischen Kapitalismus und Sozialismus« auf einem höheren Niveau für möglich. Denkbar sei auch eine Anpassung Chinas an den Kapitalismus. Zu den möglichen Varianten zählt der Autor, was Engels einmal formulierte: Es wäre am besten, wenn man am Ende diese »ganze Bande auskaufen« (MEW Band 22, Seite 504) könnte.

Vorläufig bestimmt aber aus Kosings Sicht das Streben der USA, »absolute weltpolitische Dominanz zu erreichen und zu sichern«, die Gegenwart. Aus dieser Perspektive untersucht er widersprüchliche Entwicklungen wie die Rolle Deutschlands, den neuen kalten Krieg gegen Russland, die militärischen Zerstörungen im Nahen Osten, Fluchtbewegungen, Terrorismus und die Rolle des politischen Islam. Sein nachdenklich-skeptisches Fazit: Alle Determinanten gesellschaftlicher Entwicklung weisen in die Richtung dringend notwendiger Umgestaltungen hin zu einer »sozial gerechteren, vernunftgemäßen Ordnung«. Gleichzeitg aber werde die Ausbildung eines gesellschaftlichen Bewusstseins, »das in der Kontinuität der geistigen Entwicklung der Menschheit und dem Fortschritt der Vernunft verbleibt«, nahezu unmöglich. Kosings Optimismus sei daher »ein wenig skeptizistisch angekränkelt«.

Vielleicht war das diesem Buch gerade förderlich. Auf die Frage, wie Jüngere an Grundfragen marxistischer Theorie und Politik herangeführt werden können und Ältere sich deren besinnen können, gibt es es jetzt eine gute Antwort: Kosings Buch lesen.