Da sind wir aber immer noch

»Müsst ihr halt ’ne neue machen«: Modell der Gläsernen Blume und Journalisten auf der Schlossbaustelle, Anfang 2016 Foto: Rudolf Denner

»Wir machen nicht auf Nos­tal­gie«, sagt Rudolf Denner (79) vom »Freundeskreis Palast der Republik«. »Wir machen auch nicht auf Betroffenheitslyrik, sondern sind einfach Realisten: Der Palast ist weg, wir sind da!« Heute wird er in Berlin die 30. Fassung der Wanderausstellung eröffnen, mit der seine Bürgerinitiative den Palast in Erinnerung hält. Die erste gab es 2004, verglichen mit der 29. ist die Hälfte der Tafeln neu. Noch sind die Eckdaten halbwegs geläufig. Der Palast war ein Volkshaus für leicht gehobene Ansprüche (Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik). Man machte sich schick und ging dort essen, bowlen, tanzen, ins Konzert oder Theater. Mehr als 15.000 Besucher wurden pro Tag im Schnitt gezählt. Und alle drei, vier Monate kam im selben Haus das Parlament zusammen.

Anfang 2006 bestätigte der Bundestag den Abriss. Am Ende ging der Stahl nach Dubai (»Burdsch Khalifa«) und Wolfsburg (Golf VI). Zigtausende Fotos von der Zerstörung haben Mitglieder des Freundeskreises damals gemacht, »mit Genehmigung der Abrissleitung« auch innen. Sie nahmen in dieser Zeit außerdem Verbindungen zu Bundestagsabgeordneten auf, die gegen den Abriss gestimmt (120) oder sich enthalten (18) hatten. An den einen oder anderen sei man herangekommen, sagt Denner, »nicht direkt« natürlich – »wir haben Verbindungen zum sogenannten Bildungsbürgertum«, dazu Tausende Dokumente und Kontakte zu Fachleuten wie Bruno Flierl, der 1972/73 als Architekt der Bauakademie mit dem Palast-Konzept befasst war. In manchen Fällen hat sich laut Denner »eine ganz ersprießliche Zusammenarbeit entwickelt«.

Schon länger geht es dem Freundeskreis um eine Würdigung des Palastes im Hohenzollernschloss, das an seiner Statt bis Ende 2019 aus dem Boden gestampft werden soll. Eigentümerin ist eine »Stiftung Humboldt-Forum«, mit deren Vorstand Johannes Wien der Freundeskreis »im Gespräch« ist. Da geht es ausnahmsweise mal nicht um die Kolonialraubgüter, die im barocken Prunkbau präsentiert werden sollen. Manfred Rettig, Stiftungschef von 2009 bis 2016, mag aus der Abwechslung mehr Nektar gezogen haben als seine Nachfolger. Mit Rettig konnte man »die Bude besprechen«, erinnert sich Denner. »Lieber Herr Rettig, habe ich dem gesagt, passen Se mal uff, wenn Sie die neue Hütte … – Sie können nicht bloß kolonial machen. Der Palast hatte 70 Millionen Besucher. Gehen wir mal davon aus, die Hälfte lebt noch. Wenn die dort reinwollen, wollen die was vom Palast sehen, und nicht nur die Gläserne Blume.«

Die Stiftung wollte in ihren riesigen Ausstellungshallen an den Palast ursprünglich nur im Rahmen einer Installation über die illustren »Vergangenheiten« des Ortes erinnern, gleich im Eingangsbereich, ohne Originalexponate. Sie ließ dann jedoch ein Gutachten zum Zustand der eingelagerten Gläsernen Blume anfertigen, die im Palastfoyer mit ihren gut fünf Metern der beste Treffpunkt für Verabredungen gewesen war und heute im Besitz des Bundesfinanzministeriums ist, dem DDR-Nachlassverwalter. Sie lässt sich nicht wieder aufstellen, ergab das Gutachten. »Herr Rettig, da gibt’s ’ne einfache Lösung«, erinnert sich Denner gesagt zu haben: »Müsst ihr halt ’ne neue machen.«

Tatsächlich erhielt einer der damals beteiligten Künstler, der Magdeburger Glasgestalter Reginald Richter, von der Stiftung den Auftrag, ein Modell im Maßstab von 1:10 anzufertigen, das dann im Schloss auch der Presse vorgestellt wurde. Anfang 2016 war das. Wenige Wochen später legte Rettig sein Amt nieder, weil er mit neuen Chefs »einen neuen Flughafen BER« kommen sah.

Der Freundeskreis ist mittlerweile mit Nachfolger Wien warm geworden, außerdem hat ihn eine Ausstellung in Potsdam »in Vorhand gebracht«, wie Denner sagt. Hasso Plattner präsentierte ab Ende Oktober in seinem Museum Barberini die 16 Gemälde aus dem Palastfoyer, zum ersten Mal nach 20 Jahren waren sie wieder zu sehen, die Werke von Ronald Paris (»Unser die Welt – trotz alledem«), Willi Sitte (»Die rote Fahne – Kampf, Leid und Sieg«), Werner Tübke (»Mensch – Maß aller Dinge«) und anderen DDR-Großmeistern (Mohr, Heisig, Mattheuer, Womacka), alle 2,80 Meter hoch und bis zu sechs Meter breit, alle jahrzehntelang eingemottet vom DDR-Nachlassverwalter (siehe oben).

Plattner hat die Bilder für seine Ausstellung restaurieren lassen. Denner schwärmt von der »Leuchtkraft, es sah wirklich gut aus«. Auf Nachfrage meint er, sich »als ehemaliger Außenhändler« in die »Denkweise« von Leuten wie Plattner hineinversetzen zu können. Beim Bau des eigenen Museums für Einblicke in die Privatsammlung sei es wohl auch um Steuerabschreibung gegangen. Gut vorstellbar bei 12,7 Milliarden Dollar Vermögen (Forbes, 2018). DDR-Kunst sei eine »Liebhaberei« des Softwarekapitalisten. Was die Palast-Galerie in Gesellschaft der Plattner-Sammlungsstücke gebracht habe, sei »leicht zu durchschauen«. Die Leihgaben der Großmeister hingen ganz oben im dritten Stock und seien der »Besuchermagnet« gewesen. »Die Galerie diente nur dem Zweck, einen Aufwertungsprozess zu befördern.« Diplomwirtschaftler Denner hat die Gästebücher durchgeblättert. »Zwei Dinge haben die Leute gesagt: Hervorragend, dass wir das wieder sehen, das erinnert uns an den Palast. Und: Wir verwahren uns gegen die Interpretationen, die an den Bildern angebracht sind.«

In der Wanderausstellung, die Denner heute eröffnet, sind einige dieser Interpretationen den Originalinterpretationen gegenübergestellt. Er will in seiner Rede darauf hinweisen, dass die 16 Gemälde bis Mai in Potsdam ausgestellt waren und restauriert sind. »Wir verlangen, dass sie in Berlin in die Öffentlichkeit kommen.« Gerne im Hohenzollernschloss, das ohnehin bitte auch an den Palast-Alltag erinnern soll, an die Volkskammer und die Proteste gegen den Abriss. Ein Modell im Maßstab von 1:50 wäre, wenn es nach Denner ginge, das mindeste. »Wenn sie ein Schlossmodell hinstellen, dann sollen sie bitte auch ein Palast-Modell hinstellen«, sagt er. »Manche Dinge klingen unverschämt, aber sind in sich logisch.«

Und wenn die Stiftung Humboldt-Forum eines Tages all diese Forderungen erfüllen würde? Der Freundeskreis könnte in die erhaltenen Kellergeschosse des Palastes ziehen. Die Aufregung würde von der um das Kolonialerbe ablenken. Gesteigerte Verwirrung ließe die imperiale Restauration eher noch reibungsloser vonstatten gehen. Muss der Freundeskreis Angst haben, zum Feigenblatt zu werden? »Nein, haben wir nicht«, sagt Denner, ohne lange nachzudenken. »In dem Moment, in dem sie uns dazu machen, reagieren wir auch in der Öffentlichkeit. Das machen wir.«