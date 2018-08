Deppen, aber mit Potential: Cyborg, Raven, Robin, Beast Boy und Starfire Foto: Warner Bros. Pictures via AP

»Was sind tote Seelen? Die Stäubchen in der Luft.«

Pythagoras

Was ist ein Superheld? Was kann oder darf ein Film (noch) sein? Was macht ein Franchise aus? Wie ist es dazu gekommen, dass DC Comics trotz Batman und Superman den Kulturkampf gegen die ewigen Rivalen von Marvel so haushoch verloren haben? (Zumindest bisher, der Kampf geht weiter.) Und was, zur Hölle, ist eigentlich ein Teen Titan? Alles gewichtige Fragen, die in »Teen Titans Go! To the Movies«, dem Kinofilm zur Kindertrickserie »Teen Titans« (2003–2006), zumindest indirekt gestellt werden. Die Antwort liegt auf der Hand. Es ist, wie es ist: Wir machen weiter.

Die Filmabteilung von Warner hatte sich mit desaströsen DC-Comic-Adaptionen wie »Green Lantern« (2011) oder »Batman v Superman« (2016) weitgehend ruiniert, kam zuletzt mit »Wonder Woman« (2017) wieder halbwegs auf Kurs und wird weitere Hoffnung, dem Quasimonopol des Marvel Cinematic Universe etwas entgegenzusetzen, auf den für nächstes Jahr erwarteten »Aquaman«-Film setzen.

»Teen Titans Go! To the Movies« ist das offene Eingeständnis des Scheiterns wie auch der Hoffnungen. Man macht sich darüber lustig, macht selbstreflexive Witze für ein Zielpublikum aus nachsichtigen Kindern. Das beginnt mit dem Erkennungslogo von Warner Animation, das sich der Daffy-Duck-Figur aus glorreichen »Looney Tunes«-Tagen bedient, um nun den Kinofeldzug der »Teen Titans« anzukündigen. Die befinden sich in der betont »flachen«, absichtsvoll altmodischen Animationslandschaft eines New York der 80er, unterlegt mit mildem Electrofunk. Es gibt (noch oder wieder) analoge Audiokassetten, die Teen Titans rappen im Old School Style darüber, wer sie sind und ausgerechnet Michael Bolton (!) singt dazu (»weiß«, aber soulful – »Teen Titans …« ist natürlich auch eine Art Zeichentrick-Musical).

In den Straßen der Metropole verbreitet eine gewaltige pinkfarbene Kaugummiblase, der Balloon-Man, Angst und Schrecken, raubt eine Bank aus und reichert die Luft mit den Stäubchen seiner Fürze an. Die Teen Titans hält ihre Infantilität davon ab, richtige Superhelden mit richtigen Filmen zu sein, behauptet zumindest Superman (ein Superheld ist eine Comicfigur in einem Kostüm, dem zumindest ein Film, besser eine Reihe von Filmen gewidmet ist).

Ein interessanter Einwand, zumal die ursprüngliche Comicversion der Teen Titans aus adoleszenten Versionen der einschlägigen Superhelden bestand: Kid Flash, Aqualad, Wonder Girl usw. Die aktuelle Besetzung ist die der 80er: Starfire, Cyborg, Raven, Beast Boy und als Anführer Batmans ewiger Sidekick Robin. Diese Teens müssen sich vom erwachsenen Superman, aber auch einer animierten Version von Marvel-Mastermind Stan Lee, sagen lassen, dass sie keine echten Helden sind, sondern »Goofster« (Deppen, aber mit Potential).

Bei einer großen Superheldenfilmpremiere dürfen selbst die »Challengers of the Unknown« (vergessene DC-Comicserie aus den 50ern) auf den roten Teppich, aber nicht die Teen Titans. Sie müssen in die Warner Studios, um ihren »eigenen« Film zu erzwingen. In Hollywood erweist sich die maßgebliche Superheldenregisseurin als Superschurke. Der Teen-Titans-Film ist ihrem Plan nach ein »Doomsday Device«, eine Weltvernichtungstechnologie, die permanentes Streaming von Superheldenfilmen auf allen Gadgets der Welt ermöglicht. Ist dies nicht bereits der Status quo digitaler Distribution monothematischen »Contents«? Hat der Jüngste Tag nicht längst stattgefunden?

Permanente Selbstreflexion ist notwendigerweise Bestandteil und Effekt von Standardisierung und Serienproduktion und somit wesentliches Merkmal dessen, was einmal Kulturindus­trie genannt wurde (es mag einmal eine Schockwirkung davon ausgegangen sein, dass auch »die Kultur« industrialisiert wurde, das dürfte sich normalisiert haben).

Ein Klischee ist von der Parodie eines Klischees so ununterscheidbar wie der Rap von seinem Rapper.