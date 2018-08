Rechtsrockspektakel in Mattstedt

Teilnehmer eines der bisher größten Rechtsrockkonzerte im Oktober 2017 in Themar Foto: arifoto UG/dpa-Zentralbild/dpa/dpa-Bildfunk

Auf einen »Ausnahmezustand« muss sich das 500-Einwohner-Dorf Mattstedt im Weimarer Land wegen eines Neonazikonzerts am 25. August vorbereiten – darin waren sich am Montag abend nach einem Bericht des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) die meisten Teilnehmer einer Informationsveranstaltung mit Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) im Ort einig. Es gebe juristisch kaum eine Chance, das Konzert zu verbieten, sagte Maier demnach vor rund 200 Einwohnern. Nur über Auflagen könne es gelingen, die Zahl der Neonazis zu begrenzen, so der Minister. Bislang sollen rund 5.000 Karten für das Spektakel unter dem Motto »Rock gegen Überfremdung« verkauft worden sein. Stattfinden soll das demnach bisher größte Neonazikonzert Deutschlands auf einer Industriebrache am Ortsrand von Mattstedt.

Die Anmelder werden der rockerähnlich auftretenden »Bruderschaft Turonen« zugerechnet. Ähnlich den »Hells Angels« tragen sie Kutten mit »Patches« und teilweise auch Rangbezeichnungen wie »Anwärter«. Das Thüringer Innenministerium stuft den Zusammenschluss »mit hohem Vernetzungsgrad« allerdings nicht als Motorradklub, sondern als rechtsextremistische Gruppe ein. Dazu passt auch, was bisher über das Konzertprogramm bekannt ist.

Neben der Band »Die Lunikoff-Verschwörung« mit Michael Regener, dem früheren Sänger der verbotenen Gruppe »Landser«, sollen nach Informationen des Portals Blick nach rechts (bnr.de) auch »Gigi und die braunen Stadtmusikanten« in Mattstedt auftreten. Deren Sänger Daniel Giese alias »Gigi« wurde 2012 wegen seines »Dönerkiller-Songs« zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. In dem 2010 veröffentlichten Machwerk hieß es in Anspielung auf die später dem NSU zugeordnete Mordserie: »Neunmal hat er es jetzt schon getan, die Soko Bosporus, sie schlägt Alarm.« Und weiter: »Der Döner bleibt im Halse stecken, denn er kommt gerne spontan zu Besuch, am Dönerstand, denn neun sind nicht genug.«

Als Redner zwischen den Rechtsrockbands sind neben dem NPD-Bundesorganisationsleiter Sebastian Schmidtke auch Michael Brück von der Splitterpartei »Die Rechte« und der Bundesvorsitzende der »Jungen Nationalisten«, Christian Häger, angekündigt.

Gegen die neofaschistische Großveranstaltung regt sich in Thüringen breiter Protest. 13.000 Unterschriften einer noch laufenden Onlinepetition gegen das Konzert wurden Landesinnenminister Maier am Montag bereits übergeben. Das »Bunte Netzwerk Weimarer Land« plant mehrere Gegenveranstaltungen. Neben einer Fahrradsternfahrt und Demonstrationen soll es eine »Straße der Demokratie« und ein Konzert gegen rechts geben. Der Leiter der Landespolizeiinspektion Jena, Thomas Quittenbaum, kündigte eine starke Polizeipräsenz und strenge Kontrollen an. Unter dem Motto »Wir für Mattstedt« wollen sich auch Vertreter aus dem südthüringischen Themar an den Protesten beteiligen, sagte laut MDR der Sprecher des dortigen lokalen Bündnisses gegen rechts, Thomas Jakob. (jW)