Das Vezdehod, ein amphibisches Geländefahrzeug:»Sibirien total« Foto: ZDF/SRF

Re: Abitur unterm Halbmond

150 Jahre Deutsche Schule in Istanbul

Die Erdogans kommen und gehen, das türkische Volk aber bleibt ­bestehen. Und so wird auch die renommierte Deutsche Schule in Istanbul nach dem 150. Jubiläumsjahr wieder harmonischere Zeiten erleben. ­Hoffen wir jedenfalls. Freundschaft!

Arte, 19.40

Sibirien total

Land der Zukunft? Vor sieben Jahren porträtierte der Russlandkorrespondent Christof Franzen am Rand Sibiriens den Nomadenjungen Chris­tophor. Nun macht er sich wieder auf den Weg zu dem Jungen. Und kalt ist nach diesem Hitzesommer ja wohl das neue schön – oder?

3sat, 20.15

Saat des Todes

Die Pest in Paris? Im 21. Jahrhundert? Das Gerücht eines Seuchenausbruchs macht in der französischen Hauptstadt die Runde. Zugleich tauchen auf Haustüren gekritzelte Ziffern auf: Die umgedrehte Vier bedeutete im Mittelalter den Schutz vor der tödlichen Krankheit. Bald wird die erste Leiche gefunden – sie weist schwarze Hautverfärbungen auf. Kommissar Adamsberg ermittelt. Spannend. F 2007. Regie: Régis Wargnier.

Tele 5, 20.15

Das Versprechen

Tragische Bourgeoisie: Der Film erzählt eine verwickelte Liebesgeschichte, die in einer Katastrophe endet. Jens, Sohn einer deutschen Diplomatenfamilie, verliebt sich in Elizabeth, Tochter eines amerikanischen Stahlbarons. Am 30. März 1985 werden Elizabeths Eltern umgebracht und Jens und Elizabeth des Mordes bezichtigt. Die Filmer Marcus Vetter und Karin Steinberger fanden Beweise, die nie vor Gericht erwähnt wurden. D/GB/DK/S/NL 2015.

Das Erste, 22.45

Kann man Gott beleidigen?

Der Streit um Blasphemie

»Mir geht es wie dem Jesus, mir tut das Kreuz so weh, doch ihm tat es erst mit dreißig, mir tut es heut schon weh«, sang einst ein blutjunger Wolfgang Ambros, der jetzt mehr Ärger mit der alpin-faschistoiden Regierung seines Heimatlandes hat als mit dem lieben Gott. Der ein guter Mann ist oder eine liebe Frau, ob er nun Allah heißt oder Jahwe. Ohne Gott muss nicht besser sein als mit Gott, es ist so wie mit Hund oder Katze, es haart, es schmust, es hat Vor- und Nachteile. Und dass Religion haben müsse, wer sonst nichts Wertes habe, das wusste schon Goethe.

Arte, 23.35