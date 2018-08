Wo es auch ohne Morde geht

Darf so einer regieren? Ion (Mark Harvey Mühlemann, r.) und Kreusa (Babette Winter) Foto: Anja Mikolajetz

Endet eine Tragödie blutig? Das muss nicht sein. Es gibt den Fall, in dem ein unverhandelbarer Wert gegen einen anderen steht, der ebenfalls absolut ist. Antigones Recht der Familie gegen Kreons Recht des Staates – es können nicht beide leben. Auch im Fall der Verkennung kann die Sache blutig enden: In »König Ödipus« erfüllt sich das Orakel, dass Ödipus seinen Vater töten und seine Mutter heiraten werde – und zwar gerade, indem die Beteiligten versuchen, die Erfüllung der Prophezeiung zu vermeiden. Es gibt aber auch den Fall der Verkennung, die sich auflöst, etwa im »Ion« von Euripides. Jens Mehrle hat dieses Stück am Anhaltischen Theater in Dessau inszeniert, am Sonnabend war Premiere.

Nach der Gewohnheit griechischer Götter zeugt Apoll mit einer Menschenfrau ein Kind. Um nicht der Schande eines unehelichen Kindes überführt zu werden, setzt die Athenerin Kreusa den kleinen Ion aus. Apoll rettet den Säugling; in seinem Tempel in Delphi wächst er heran. Viele Jahre später kommen Kreusa und Xuthus, den sie inzwischen geheiratet hat, zum Orakel. Sie wollen wissen, ob ihre bislang unfruchtbare Ehe doch noch Nachkommen hervorbringen werde. Das Orakel verkündet Xuthus, der erste Mensch, den er treffe, sobald er aus dem Tempel heraustrete, sei sein Sohn. Die Nachricht scheint froh, doch es bahnt sich eine Katastrophe an. Denn natürlich trifft er Ion, den er für den Ertrag eines vorehelichen Abenteuers hält; natürlich hält sich der fromme Sohn für den Nachkommen des Xuthus; natürlich wähnt sich dessen Frau nicht allein von Apoll vergewaltigt, nicht allein in der Hoffnung auf eheliche Kinder getäuscht, sondern auch durch den neuen, fremden Sohn in ihrer Rolle bedroht. Und so glaubt sie, zu ihrem eigenen Schutz Ion morden zu müssen, und so fühlt sich Ion berechtigt, Kreusa zu töten.

Mehrle bringt das mit wenigen Leuten und beschränkten Mitteln auf die Bühne. Die drei Schauspieler Felix Würgler, Babette Winter und Mark Harvey Mühlemann kennzeichnen ihre wechselnden Rollen (insgesamt acht), wie zur Zeit des Euripides in Athen, mit Masken; zu den Profis tritt ein kleiner Laienchor des Dessauer Ensembles »The Huskies«, der die schwierigen Verse der Wielandschen Übersetzung gut verständlich bewältigt. Musikalisch begleitet am Kontrabass Volkmar Paschold.

Eine Stärke der Aufführung liegt darin, dass es eine Freude ist, sie zu hören. Die Schauspieler vermitteln wirklich den Zweck der Verse: Sie setzen Wortakzente und heben – wo es nützt – durchs Unregelmäßige den Sinn des Gesagten hervor. Durch die gehobene Sprache betonen sie die Bedeutung des Geschehens. Das Erhabene ist nicht reaktionär. Es markiert den Unterschied zwischen dem Trostgespräch am Frühstückstisch der WG, wo man dem Mitbewohner mit gutem Recht versichert, alles sei gar nicht gar so schlimm, und Konflikten, die man austragen statt verdecken muss.

Die Schauspieler können so kunstvoll sprechen, weil ihnen sonst nichts Sinnwidriges abverlangt wird. Sie müssen weder kreischen noch im Handstand rückwärts laufen und dabei onanieren. Es geht in dieser Aufführung um das, was gutes Theater ausmacht: mittels sprachlichen Handelns eine Fabel zu verdeutlichen – also einen Verlauf, der konsequent von einem Anfang zu einem Ende führt. Manche der subventionierten Bühnen mögen prachtvollere Effekte haben und siebzehn Videomonitore mehr. Auf ihnen sieht man jedoch kaum je eine so klare Verbindung von Ursache und Folge, damit von gesellschaftlichem Zusammenhang, wie in diesem »Ion«.

Aber, die Form beiseite: Was geht uns der Inhalt an? Ein sexgieriger Gott, eine missverständliche Wahrsagung, allerhand Ehemoral und der fixe Blick auf biologische Nachkommenschaft? Religiöse Blödheit gibt es zwar noch genauso wie die dümmliche Frage, wer denn nun die entscheidende Samenzelle herausgespritzt habe; aber als denkender Mensch wird man dies nicht mehr zum Zentrum eines dramatischen Konflikts machen.

Etwas anderes ist wichtig, vielleicht ein Nebenmotiv. Kreusa ist Tochter eines Königs, ihr Mann Xuthus kommt von außen und wird also als Fremder König von Athen. Der plötzlich wiedergefundene Sohn, der künftige König, wäre ein doppelt Fremder. Darf so einer regieren? Kein Wunder, dass Chor und Dienerschaft Kreusa gegen ihn aufhetzen: Der wiedergefundene Sohn, der fremde Bastard, muss weg. Darin überkreuzen sich Rassismus und ein Klassendünkel, dem sich auch Ion unterwirft, wenn er sich angstvoll fragt, ob sein vermeintlicher Vater Xuthus mit einer Sklavin geschlafen haben könnte.

Kein Ausweg? Doch, der Gott greift rettend ein. Das ist hier keine fromme Ausflucht, sondern steht für eine mögliche Vernunft: Die handelnden Menschen können sehr wohl Zeichen richtig deuten und auf den Mord verzichten, wo es auch ohne Mord geht. Jens Mehrles Inszenierung lässt sich ganz auf das Stück ein und vermittelt so dessen Konflikte wie auch ihre mögliche Lösung.