Unmut über »Sozialpartner«

Ist gegen die Kungelei mit den Konzernen: die anarchosyndikalistische CGT (1.-Mai-Demo 2014 in Valencia) Foto: Heino Kalis/Reuters

Es ist die spezifisch spanische Variante der »Sozialpartnerschaft«: Die Gewerkschaftsverbände Comisiones Obreras (CCOO) und die Unión General de los Trabajadores (UGT), die der kommunistischen Partei PCE bzw. den Sozialdemokraten von der PSOE nahestehen, handeln mit den Unternehmerverbänden Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) sowie Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), die große, mittlere und kleine Unternehmen repräsentieren, und der jeweiligen Regierung das sogenannte Rahmenabkommen aus. In diesem werden unter anderem die Gehaltssteigerungen für die nächsten Jahre festgelegt. So auch vor kurzem: Am 10. Juli unterzeichneten die beiden großen Gewerkschaftsverbände zusammen mit den Unternehmern und der PSOE-Regierung das »IV. Abkommen für die Arbeit und die Tarifverhandlungen«. Der neue Rahmenvertrag soll bis 2020 gelten und sieht Lohnerhöhungen zwischen zwei und drei Prozent vor. Somit liegen die »Steigerungen« bereits 2018 unter der Inflationsrate.

Angesichts dieser drohenden Reallohnverluste riefen 29 Gewerkschaftsorganisationen zum Widerstand gegen den Rahmenvertrag auf. Ende Juli lehnten sie in einer gemeinsamen Erklärung das Abkommen ab. Die Opposition innerhalb der CCOO, die Gruppe »Ganemos CCOO«, kritisierte den Rahmenvertrag zwar, unterzeichnete die Erklärung dagegen jedoch nicht. In dieser kündigten die Beschäftigtenorganisationen an, den Pakt »zu bekämpfen«. Deshalb wird nun zur »Volksmobilisierung« aufgerufen. Die vereinbarten Lohnerhöhungen werden als »Verlust von Kaufkraft« kritisiert, »denn der Verbraucherpreisindex ist bereits auf 2,3 Prozent gestiegen«. Außerdem handele es sich nur um eine »Empfehlung«, und es habe in der Vergangenheit bereits Fälle gegeben, bei denen Tarifverträge mit Gehaltssteigerungen von unter zwei Prozent abgeschlossen wurden.

Das Rahmenabkommen bedeute für die spanischen Lohnabhängigen »einen weiteren Rückschritt in Bezug auf die Errungenschaften der Arbeiterklasse«. Die Unterzeichner der gemeinsamen Erklärung, darunter Organisationen wie die in Spanien traditionell starke anarchosyndikalistische Confederación General del Trabajo (CGT), die baskische Basisgewerkschaft Langile Abertzaleen Bartzordeak (LAB) oder das kommunistisch-libertäre Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) aus Andalusien, kritisieren grundsätzlich, dass sich »die gelben Gewerkschaften den Entscheidungen des europäischen und weltweiten Imperialismus unterwerfen«. Das gemeinsame Papier wurde in Madrid bei einem Treffen auf Einladung des Sekretariats des Weltgewerkschaftsbundes (WGB) veröffentlicht.

Die Medien und die sozialdemokratische Regierung präsentierten das Rahmenabkommen als sozialen Fortschritt, wird in der Erklärung weiter betont, während die neue Regelung jedoch »eine historische Forderung« der Unternehmerverbände einlöst, die nach »der Bindung der Löhne an Produktivität und Anwesenheit«. Denn genau das sieht das Abkommen vor.

Das seien die Richtlinien, die die Konzerne und die Europäische Union Spanien aufzwängen. Aber immerhin sieht die Reform auch einen Mindestlohn von 14.000 Euro pro Jahr bis 2020 vor, was eine deutliche Erhöhung der jetzigen Lohnuntergrenze von 735,90 Euro im Monat bedeutet. Der Mindestlohn ist jedoch nicht bindend, denn er wird allein an den jeweiligen Tarifvertrag geknüpft sein. Beschäftigte in Unternehmen ohne Tarifvertrag werden also auch weiterhin nur die Erhöhung bekommen, die die letzte Regierung bis zum Jahr 2020 eingeplant hatte: Lediglich 850 Euro pro Monat.

Aus diesem Grund betonte der Generalsekretär der CCOO, Unai Sordo, dass das Rahmenabkommen sehr wichtig sei, »um nach einer Periode der Einkommenssenkung eine Erholung der Löhne zu erreichen, vor allem der niedrigsten«. Die Auswirkungen des Pakts werden 2019 deutlich, wenn die ersten neuen Tarifverträge ausgehandelt werden. Man sollte aber keine allzu großen Erwartungen hegen: Laut einer Prognose der CCOO wird der neue tarifgebundene Mindestlohn bis zum Jahr 2020 nur für rund 150.000 neue Arbeiter Gültigkeit erlangen.

Insgesamt würde er das Leben von 2,2 Millionen Lohnabhängigen verbessern, die das Glück haben in Betrieben mit Tarifvertrag beschäftigt zu sein. Die oppositionellen Gewerkschaften kritisieren jedoch, dass immer weniger spanische Arbeiter von einem Tarifvertrag geschützt werden. 2017 waren das nur noch rund sieben Millionen, während vor zehn Jahren noch zwölf Millionen Menschen in tarifgebundenen Unternehmen arbeiteten. Damals begann die Wirtschaftskrise und Hunderttausende verloren in der Folge ihre Jobs, und auch heute sieht es auf dem spanischen Arbeitsmarkt immer noch sehr schlecht aus. Dies betrifft vor allem die Jugend. Verglichen mit 2007 ist die Zahl der 16- bis 19jährigen Beschäftigten um 2,2 Millionen zurückgegangen. In dieser Altersklasse haben 27 Prozent nur befristete Arbeitsverträge. Vor zehn Jahren waren es »nur« 15 Prozent. Außerdem gibt es keinen Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn bei Praktika, was viele Unternehmer ausnutzen. Die offiziell registrierte Erwerbslosigkeit ist zwar im Juli erneut gesunken, was jedoch in Spanien in jedem Juli der Fall ist. In der Tourismusbranche herrscht dann schließlich Hochbetrieb. Bei 91 Prozent der neuen, rund zwei Millionen Arbeitsverträge, die in dem Sommermonat unterzeichnet wurden, handelt es sich jedoch um befristete Beschäftigungsverhältnisse.