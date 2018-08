Rechte wittern Morgenluft

Nationalistischer Mob: Anhänger von Stephen Yaxley-Lennon demonstrieren am 14. Juli in London für dessen Freilassung Foto: Yves Herman/REUTERS

Am vergangenen Samstag abend stürmte eine Gruppe Faschisten den linken Londoner Buchladen Bookmarks. Sie schüchterten das Personal ein, warfen Bücher aus den Regalen und zerrissen Broschüren. Einige von ihnen trugen Masken mit dem Konterfei des US-Präsidenten Donald Trump, andere Kappen mit dem aus dem US-Wahlkampf abgeleiteten Slogan »Make Britain great again«. Sie riefen »Wir lieben Trump!« und »Verdammter corbynistischer Abschaum!« Außerdem bezeichneten sie das Personal als »Pädophile« und wünschten sich lautstark, dass der Laden »hoffentlich abbrennt«.

Bookmarks ist unter anderem der offizielle Buchhändler des britischen Gewerkschaftsbundes TUC. Nach dem Angriff auf teils führende Mitglieder der Transportarbeitergewerkschaft RMT am 14. Juli, ebenfalls in London, ist dies die zweite gewalttätige Aktion von Faschisten innerhalb weniger Wochen.

Der Übergriff auf Bookmarks erinnert nicht zufällig an Attacken der »Identitären Bewegung« in Ländern wie Österreich. Auf dem Twitter-­Account von Bookmarks wurden inzwischen Recherchen veröffentlicht. Demnach sind die Täter dem Umfeld der rechten Partei UKIP zuzuordnen. Bereits im November 2017 zeigte der Fernsehsender ITV eine Dokumentation, in der UKIP-Mitglieder beim Besuch eines Sommercamps der »Identitären« in Europa zu sehen waren.

Im vergangenen Monat gab es eine Reihe größerer faschistischer Mobilisierungen. Im Mittelpunkt stand dabei der unter dem Pseudonym Tommy Robinson bekannte Anführer der rechten Hooligangruppe »Football Lads Alliance« (FLA). Robinson, mit bürgerlichem Namen Stephen Yaxley-­Lennon, war zu einer Freiheitsstrafe von 13 Monaten verurteilt worden, weil er ein Gerichtsverfahren filmte, obwohl der Richter eine Nachrichtensperre verhängt hatte. Inzwischen ist Yaxley-Lennon wieder auf freiem Fuß. Ein Revisionsgericht forderte, sein Verfahren neu aufzurollen.

Rechte und faschistische Mobilisierungen und Übergriffe sind in Großbritannien nichts Neues. Sie kamen in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder vor. Die Faschisten terrorisierten über Jahre ganze Stadtteile mit ihren Aufmärschen, meist zerfielen aber die Gruppen wieder aufgrund innerer Widersprüche – und wegen des erfolgreichen gegen sie gerichteten antifaschistischen Widerstandes.

Neu an der derzeitigen Situation ist die in der britischen Nachkriegsgeschichte einmalige Krise des parlamentarischen Systems, die gemeinsam mit dem »Brexit« ein Ausdruck der gesamten wirtschaftlichen und sozialen Krise auf der Insel ist. Viele Menschen sind mit den Verhältnissen unzufrieden. Ein Beispiel dafür sind die mehr als 250.000 Demonstranten, die im Juli gegen den Besuch Trumps protestierten. Oder auch die inzwischen knapp 40 Prozent der britischen Wähler, die dem linken Labour-Parteichef Jeremy Corbyn ihre Stimme geben würden. Gleichzeitig gibt es in der britischen Bevölkerung aber auch eine wachsende Schicht von sozial völlig abgehängten und isolierten Menschen, die zumindest vorübergehend für rechte – aber nicht automatisch offen faschistische – Massenmobilisierungen empfänglich sind.

Es ist jedoch derzeit die berühmte »politische Mitte«, die, teilweise unabsichtlich, den Faschisten zuarbeitet. So ist es der linke Flügel der Labour-Partei, der mit größtenteils unbegründeten Antisemitismusvorwürfen aus dem bürgerlichen Lager destabilisiert wird. Und am 7. August schrieb das Boulevardblatt Daily Express von regelmäßigen Treffen rechter Labour-Parlamentarier, auf denen anscheinend ein Putsch gegen Corbyn oder gar eine Spaltung der Fraktion nach einem möglichen Erfolg bei den kommenden Parlamentswahlen vorbereitet wird. So könnte Corbyn seine Regierungsmehrheit verlieren und einer »zentristischen« bürgerlichen Koalition den Weg ebnen. Eine solche Koalition würde die Austeritätspolitik der vergangenen Jahre fortführen. Sollte das Corbyn-Lager keinen ausreichenden Widerstand dagegen leisten können, und derzeit spricht einiges dafür, dann würde dies große Teile der Bevölkerung bitterlich enttäuschen. Dies wäre eine Möglichkeit, die das entstehende neurechte Lager nutzen könnte.