Simbabwes Regime bleibt

Demonstration von Anhängern der Opposition vor dem Sitz der Wahlkommission in Harare (1.8.2018) Foto: Mujahid Safodien/AP Photo

Wenn es eine Hoffnung auf ein erneuertes, freies Simbabwe gab, in dem das Volk seine Geschicke selbst bestimmt, dann ist sie am Samstag beerdigt worden – und zwar in Chinamhora, einem Dorf 45 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Harare. Etwa 200 Menschen, so berichtet die Nachrichtenagentur AFP, standen dort am Grab von Ishmael Kumire. Der 41jährige Obst- und Gemüseverkäufer war am Mittwoch im Zentrum von Harare erschossen worden, als die Armee mit scharfer Munition gegen randalierende Oppositionsanhänger vorging. Kumire geriet zwischen die Fronten, als er versuchte, seine Waren zu schützen. Er war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. »Ishmael war ein Straßenverkäufer, er war kein politischer Aktivist«, zitierte AFP dessen Bruder Steven Matope. Zu seiner Beerdigung kamen dann auch keine Oppositionspolitiker, sondern Straßenhändler. Sechs Menschen sind tot. Das politische Establishment des Landes hat seine Position gefestigt.

Die tödlichen Zusammenstöße waren eine Katastrophe mit Ansage. Bereits vor der Wahl hatte die Opposition verkündet, dass nur sie gewinnen könne, wenn alles mit rechten Dingen zugehe. Aus dieser Erwartung heraus behauptete ihr Spitzenkandidat Nelson Chamisa, lange bevor amtliche Ergebnisse vorlagen, er habe die Abstimmung gewonnen. Der 40jährige berief sich dabei auf Beobachter seiner Bewegung für Demokratischen Wandel (MDC). Nach der Verkündung der ersten Teilergebnisse sprach die Oppositionsallianz von Betrug und Wahlfälschung, ohne dafür stichfeste Beweise zu präsentieren.

Kurz bevor sich am vergangenen Mittwoch Demonstranten und Soldaten gegenüberstanden, hatte die Wahlkommission erklärt, dass die regierende Zimbabwe African National Union – Patriotic Front (ZANU-PF) die Parlamentswahlen klar gewonnen hatte und künftig über eine Zweidrittelmehrheit im Abgeordnetenhaus verfügt. Den Sieger der Präsidentschaftswahl gab die Kommission allerdings zunächst nicht bekannt. Emmerson Mnangagwa wurde erst in der Nacht zum Freitag im Amt bestätigt, dem offiziellen Ergebnis nach hatte er 50,8 Prozent der Stimmen errungen und eine Stichwahl gegen Chamisa (44,3 Prozent) damit knapp vermieden.

Die Opposition setze nach der ersten Bekanntgabe vom Mittwoch auf Massenproteste. »Die Faschisten wollen die Wahlen fälschen, aber wir werden das nicht akzeptieren«, wetterte Tendai Biti, einer der sieben MDC-Kovorsitzenden, vor Beginn der Krawalle. Schon vor der Wahl hatte er angekündigt, seine Anhänger würden Simbabwe »unregierbar« machen, sollte seine Partei die Wahl verlieren.

Die Voraussetzungen für Proteste waren auf den ersten Blick günstig: Einerseits hat die MDC vor allem in den Metropolen viele Anhänger und andererseits schien Präsident Mnangagwa viel daran gelegen, seine Regierung als friedlich und demokratisch darzustellen, um internationale Investoren anzulocken. Mnangagwa hatte das Amt erst im November vergangenen Jahres übernommen, nachdem das Militär gegen Langzeitstaatschef Robert Mugabe geputscht hatte. Selbst die in die Regierung aufgestiegenen Generäle bemühten sich in der Folge nach Kräften, ihrer Junta einen zivilen Anstrich zu geben. Die Opposition durfte vor der Wahl ungestört Massenkundgebungen veranstalten und trat dabei so kritisch und offensiv auf wie noch nie.

Sollte die Oppositionsführung ernsthaft angenommen haben, das Regime würde, sobald es in Bedrängnis geriet, auf Randale nicht mit brutaler Gewalt antworten, wäre das an Naivität kaum zu übertreffen. Wahrscheinlicher ist, dass Biti und Chamisa die Toten vom Mittwoch in Kauf genommen haben, um einen internationalen Aufschrei zu provozieren. Doch der blieb aus. Mnangagwa beschuldigte umgehend die Opposition, die Gewalt provoziert zu haben – und kam damit weitgehend durch. Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa rief im Namen der Entwicklungsgemeinschaft des Südlichen Afrikas (SADC) alle Parteien zu Ruhe und Besonnenheit auf und selbst die EU-Wahlbeobachtungskommission monierte lediglich, dass die ZANU-PF sich mit ihrer Regierungsmacht im Vorfeld der Wahl unrechtmäßige Vorteile verschafft habe.

Am Wahlergebnis selbst zweifelte außer der simbabwischen Opposition kaum jemand, die Toten vom Mittwoch gingen international förmlich unter. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Mnangagwa hat längst angekündigt, wieder Geschäfte mit Konzernen aus aller Welt auf den Weg bringen zu wollen. Als erste Maßnahmen machte er zudem Gesetze rückgängig, die eine Beteiligung einheimischer Investoren und lokaler Gemeinden an Bergbauoperationen vorschrieben. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: Am Montag verkündete der Bergbauriese Impala Platinum – anders als im benachbarten Südafrika –, in Simbabwe keine Arbeitsplätze abbauen zu wollen.