Kommunistische Fluchthelfer

Einige entkamen über die nahe Grenze: Häftlinge des KZ Esterwegen müssen im Dezember 1933 einer Ansprache von Gestapo-Chef Rudolf Diels zuhören Foto: Bundesarchiv, Bild 183-R27601 / CC-BY-SA 3.0 [CC BY-SA 3.0 de, via Wikimedia Commons

Sie werden von Fluchthelfern illegal über die Grenze gebracht und leben rechtlos, ohne Papiere in der Fremde. Im Falle ihrer Ent-deckung durch die Polizei droht ihnen die Internierung oder die Abschiebung in das Land ihrer Verfolger. Von rechten Regierungspolitikern werden sie unter Verweis auf die hohe Arbeitslosigkeit im Inland und ihre angebliche Gefährlichkeit für die innere Sicherheit zu »unerwünschten Elementen« erklärt.

Die Rede ist nicht von Flüchtlingen aus Afrika oder dem Mittleren Osten, die es in die »Festung Europa« geschafft haben, sondern von deutschen Kommunisten, Sozialdemokraten, Gewerkschaftern und Juden, die in den 1930er Jahren vor dem Hitlerfaschismus in die benachbarten Niederlande flohen. Von ihrer Flucht und der Hilfe, die ihnen dabei die Kommunistische Partei der Niederlande (CPN) zuteil werden ließ, handelt das bereits 1986 in einem niederländischen Verlag erschienene Buch »Rode Hulp (Rote Hilfe) – Die Aufnahme deutscher Flüchtlinge im Groningerland 1933–1940«, das nun in einer deutschen Übersetzung von Hans-Gerd Wendt vorliegt. Verfasst wurde das Buch von der Geschichtsgruppe Groningen, die an das CPN-nahe Institut für Politik und Soziale Untersuchungen (IPSO) angeschlossen war.

Bereits im Sommer 1933 wurde im Emsland im Nordwesten Deutschlands eine Reihe von Konzentrationslagern errichtet. Die dort eingekerkerten Antifaschisten wurden zu Schwerstarbeit in den Mooren gezwungen. Aufgrund der Grenznähe dieser Lager gelang etlichen Gefangenen die Flucht in die Niederlande. Dort waren die mit ihren kahlgeschorenen Köpfen leicht als flüchtige KZ-Gefangene erkennbaren Antifaschisten auf die Hilfe der holländischen Bevölkerung angewiesen. Die Rode Hulp als niederländische Sektion der internationalen Roten Hilfe, einer 1922 auf Initiative kommunistischer Parteien gebildeten Hilfsorganisation für politische Gefangene und Verfolgte aus der Arbeiterbewegung, nahm sich dieser Flüchtlinge an. Sie wurden bei örtlichen Arbeiterfamilien untergebracht, die die Emigranten bei sich schlafen ließen oder zum Essen einluden. Spannungen mit den Gastfamilien blieben aufgrund der beengten Wohnverhältnisse ebenso wenig aus wie deutsch-niederländische Liebschaften. Da die Nazis versuchten, das Emigrantennetzwerk mit Spionen zu unterwandern, musste die Rote Hilfe vor einer Weiterleitung der Geflüchteten nach Amsterdam deren Herkunft und Glaubwürdigkeit überprüfen – eine regelrechte Geheimdienstarbeit. In enger Zusammenarbeit mit der in der Illegalität tätigen KPD in Ostfriesland wurden zudem untergetauchte Antifaschisten, denen in Deutschland die Verhaftung drohte, über geheime Pfade in das Nachbarland gebracht. Geflohene Kommunisten bildeten in Groningen eine KPD-Gruppe, die den Widerstand in Deutschland mit der Produktion und dem Schmuggel illegaler Schriften unterstützte.

Für die niederländische Regierung, die aus wirtschaftlichen Gründen gute Beziehungen mit Nazideutschland anstrebte, waren die sozialistischen Emigranten eine »Bedrohung der öffentlichen Ordnung und Ruhe«, also »Gefährder«, wie es heute heißt. Einige wurden an die Gestapo ausgeliefert. Der spätere Bundeskanzler Willy Brandt gehörte zu den Glücklicheren, die auf Weisung des niederländischen Justizministers nach Belgien »herausgeleitet« wurden. Die Rote Hilfe protestierte auf zahllosen Versammlungen gegen die faktische Abschaffung des Asylrechts für deutsche Antifaschisten und deren Ausweisungen nach Deutschland. Verhafteten Emigranten wurden Rechtsanwälte gestellt. Beim Fußballänderspiel Niederlande – Deutschland im Jahr 1935 in Amsterdam flogen über dem Stadion Gasballons mit der Forderung »Freiheit für alle arrestierten Emigranten«. In diesem Jahr ging die Regierung dazu über, politische Flüchtlinge, deren Ausweisung aus »praktischen oder humanitären Gründen« Probleme bereitet hätte, in Internierungslager zu sperren. Ein solches Lager für deutsche Antifaschisten wurde 1938 auf der Insel Vlieland eingerichtet. Die Insassen fielen nach dem Einmarsch der Wehrmacht in die Niederlande im Mai 1940 in die Hände der Nazis.

Methodisch basiert die Untersuchung auf »Oral History«, also auf Interviews mit Personen, die in den 1930er Jahren selbst im antifaschistischen Kampf aktiv waren, oder mit deren Nachkommen. Zu kurz kommt aufgrund dieser Vorgehensweise leider die Darstellung der Roten Hilfe und ihrer Strukturen. Zu hoffen ist, dass sich Historiker finden, die an die Vorarbeit der IPSO-Geschichtsgruppe anknüpfen, denn in niederländischen und wohl auch Moskauer Archiven dürfte sich noch viel Quellenmaterial zum Thema finden. Der Übersetzer des Buches hofft auf eine Festigung der Beziehungen zwischen deutschen und niederländischen Antifaschisten: Die deutsche Ausgabe möge »die gemeinsame Vergangenheit deutlich machen als Grundlage für eine gemeinsame Zukunft ohne Faschismus und Krieg«.