Den Staat anbeten

Schluss machen mit pazifistischen Häresien: Präsident Petro Poroschenko während der Feier zum Jahrestag der Christianisierung seines Landes (Juli 2018) Foto: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Man solle, heißt es in der Bibel, dem Kaiser geben, was des Kaisers sei. Das Problem der Ukraine ist, dass unter den Christen des Landes keine Einigkeit herrscht, wer der Kaiser ist. Zwar bekennen sich ungefähr 70 Prozent der Ukrainer dazu, orthodoxe Christen zu sein. Aber der größte Teil von ihnen geht – ob aus Bequemlichkeit, weil die örtliche Gemeinde ihr angehört, oder aus Überzeugung – in eine Kirche des Moskauer Patriarchats. Und dessen Geistliche predigen Dinge, die der aktuellen Kiewer Regierung überhaupt nicht passen: ein Ende des »Bruderkriegs«, die »Wiedervereinigung der slawischen Völker«, kurz: die Interessen Russlands. Immer wieder regen sich regierungstreue ukrainische Medien auf, wenn zum Beispiel ein Priester der »Moskauer« Kirche den Kampf im Krieg gegen die Ostukraine zur »Sünde« erklärt. Wo doch – wozu sich natürlich auch Priester finden – die ukrainischen Panzer und Kanonen gefälligst zu segnen sind.

Mit solchen pazifistischen »Häresien« soll jetzt nach dem Willen von Präsident Petro Poroschenko Schluss sein. Im April war er es, der einen Brief an den obersten orthodoxen Geistlichen, den »Patriarchen des Universums« mit Sitz in Istanbul, schickte. Darin forderte er diesen auf, der »Ukrainischen Orthodoxen Kirche des Kiewer Patriarchats« die sogenannte Autokephalie zu verleihen. Das bedeutet, ihre Unabhängigkeit vom Moskauer Patriarchat nicht nur in praktischen und finanziellen Fragen, sondern auch in theologischer Hinsicht anzuerkennen.

Die Sache stößt auf einige organisatorische Schwierigkeiten. Formal muss der Istanbuler Patriarch jetzt alle anderen orthodoxen Kirchen von dem Kiewer Wunsch in Kenntnis setzen, und dann sollte ein Konzil (»Synod«) darüber entscheiden. Die Moskauer Filiale kann zwar kein Veto einlegen, aber sie ist reich und entsprechend einflussreich. So scheint sie auf Zeit zu spielen. Der Termin für das erwähnte Konzil wird jedenfalls von Monat zu Monat verschoben. Im Moment ist der September der in Kiew genannte Wunschzeitraum. Ein weiteres Pro-blem ist, dass es schon eine autokephale ukrainische Orthodoxie gibt. Sie setzt sich aus den Erben ukrainischer Geistlicher zusammen, die nach dem russischen Bürgerkrieg ins westliche Exil gegangen sind. Diese Kirche hat ihre Anhänger vor allem in der ukrainischen Diaspora in Nordamerika. Sie hat also keine lange Tradition, aber immerhin eine ältere als die Kirche des Kiewer Patriarchats. Die ist erst 1990 entstanden, als ihr jetziger Chef, ein Mann mit dem Amtsnamen Filaret, mit dem Versuch gescheitert war, Patriarch in Moskau zu werden, und folglich seinen irdischen Ehrgeiz mit der Abspaltung der Ukraine von der UdSSR verband.

Freilich haben die »Moskowiter« einstweilen die stärkeren Bataillone. Die traditionelle Sommerprozession (»Pilgerfahrt«) der Moskauer Kirche vereinte unlängst rund 250.000 Gläubige. Ein wenige Tage danach organisierter ähnlicher Marsch der Kiewer Kirche zeigte zwar an der Spitze Poroschenko und sein halbes Kabinett, aber dahinter nur einige zehntausend Anhänger. Deshalb setzt Patriarch Filaret auf die Erklärung aus Istanbul und verteilt schon einmal das Fell des nicht erlegten Bären: Sofort nach der Erklärung der Autokephalie werde seine Kirche das gesamte Vermögen der Moskauer Konkurrenzkirche übernehmen. Das sei nämlich gar nicht ihr Eigentum, sondern in der Spätphase der Sowjetunion der Kirche nur vom Staat zur Nutzung überlassen worden. Aber ein solches Vorgehen wird nicht ohne ganz praktische Auseinandersetzungen abgehen: Streit um Kirchengebäude und andere Immobilien wird unter Orthodoxen in der Ukraine auch mit den Fäusten ausgetragen. Die dortigen Rechten stehen bereit, um die »Moskauer Pfaffen« aus ihren Kirchen zu holen. Gruppen wie »C 14« haben schon mehrfach versucht, das zum UNESCO-Weltkulturerbe zählende Kiewer Höhlenkloster zu stürmen.

Abgesehen von zu erwartenden unschönen Bildern: Die einflussreiche Kiewer Wochenzeitung Dserkalo Tyschnja wies auf einen weiteren wichtigen Aspekt hin: Damit sich eine solche Nationalkirche durchsetze, brauche sie freiwillig anerkannte Autoritäten. Und um die sei es schlecht bestellt. Angesichts der schwachen Popularitätswerte Poroschenkos könne es der künftigen »Einheitlichen Ukrainischen Kirche« sogar schaden, als sein Projekt wahrgenommen zu werden.