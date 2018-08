Versprechen gebrochen

Auch die »Linksregierung« ließ den Panzerkreuzer bauen – Wahlplakat der SPD vom Juni 1928 Foto: picture-alliance / akg-images

Im Jahr 1928 spitzten sich die politischen Auseinandersetzungen in Deutschland zu. Die Koalition unter der Führung des Politikers der Zentrumspartei Wilhelm Marx und der Reichstag hatten im März beschlossen, insgesamt 80 Millionen Mark für den Bau eines 12.000 Tonnen schweren Panzerkreuzers aufzuwenden, eines der modernsten Kriegsschiffe der damaligen Zeit. Weitere Einheiten dieses »Panzerkreuzers A« sollten in den folgenden Jahren in Dienst gestellt werden. Eine erste Rate in Höhe von 9,3 Millionen Mark war bereits für den Wehretat des Jahres 1927 vorgesehen gewesen. Doch in der Vertretung der Länder, dem Reichsrat, legte das sozialdemokratisch regierte Preußen Widerspruch ein, so dass erst im März 1928 der von den bürgerlichen Parteien dominierte Reichstag das Geld freigeben konnte. Die SPD trat in der Öffentlichkeit energisch gegen die maritimen Aufrüstungspläne der Regierung auf. Als die bürgerliche kleine Koalition (Deutschnationale Volkspartei, Zentrum, Deutsche Volkspartei) an ihren inneren Widersprüchen scheiterte, wurden für den 20. Mai 1928 Neuwahlen ausgeschrieben. Einer der Wahlslogans der SPD lautete: »Kinderspeisung statt Panzerkreuzer!« Dahinter verbarg sich das Versprechen: Die im Haushalt eingeplanten neun Millionen Mark würden unter einer sozialdemokratisch geführten Regierung für die kostenlose Schulspeisung ausgegeben werden.

Die Parole war erfolgreich. Die SPD entsandte mit 29,8 Prozent der abgegebenen Stimmen (das entsprach mehr als 9,1 Millionen Wählern) 153 Abgeordnete in den neuen Reichstag. Sie erreichte damit ihr bestes Wahlresultat seit den Wahlen von 1912. Es kam zur Bildung einer großen Koalition (SPD, Deutsche Demokratische Partei, Zentrum, Deutsche Volks-Partei, Bayerische Volks-Partei).

Druck von rechts

Die bürgerlichen Koalitionsparteien übten von Anfang an Druck auf die Sozialdemokraten aus, dem Bau des Panzerkreuzers zuzustimmen. Vor allem Reichswehrminister General a. D. Wilhelm Groener, der letzte Chef der Obersten Heeresleitung im Ersten Weltkrieg, der bereits seit Januar 1928 die Amtsgeschäfte führte, drohte mit seinem Rücktritt, falls der neue Reichskanzler Hermann Müller in seiner Partei die Zustimmung zum Bau des Kriegsschiffes nicht durchsetzen könnte. In seiner Regierungserklärung am 3. Juli 1928 verlor Müller kein Wort zu den koalitionsinternen Auseinandersetzungen. Statt dessen sprach er allgemein davon, dass die Reichswehr unter Berücksichtigung der vorhandenen finanziellen Möglichkeiten »mit allen für ihre Aufgaben notwendigen Mitteln ausgestattet« werden würde. Auf Zwischenrufe kommunistischer Abgeordneter, ob er damit auch den »Panzerkreuzer A« meine, reagierte er nicht.

Einen Monat später erfolgte dann die offizielle Mitteilung der Regierung, dass die erste Rate für den Bau des Kriegsschiffes freigegeben worden sei. Die Öffentlichkeit war empört. Innerhalb der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion und in den Parteigliederungen entwickelte sich eine unüberhörbare Opposition zum Aufrüstungskurs der Regierung. Am 15. und 18. August erklärten der Parteivorstand und die Reichstagsfraktion der SPD ihr »Bedauern« über den Beschluss, lehnten aber einen Austritt ihrer Minister aus der Reichsregierung ab.

Reichskanzler Müller reagierte mit Ausflüchten. Er hob hervor, es handle sich lediglich um einen »Ersatzbau« für ein veraltetes Kriegsschiff und damit nicht um Aufrüstung. Zudem unterstützten SPD-Politiker die Behauptung von Reichswehrminister Groener, der Bau des Kriegsschiffes wie auch alle anderen Rüstungsprojekte seien geeignet, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Auch wurden führende Sozialdemokraten nicht müde zu erklären, die Reichswehr stelle keine Gefahr nach innen und außen dar. Und nach innen argumentierte man, dass nur ein Verbleib der sozialdemokratischen Minister in der Regierung weitere sozialpolitische Fortschritte garantieren könnten. Dass soeben das im Wahlkampf propagierte sozialpolitische Ziel einer kostenlosen Kinderspeisung in den Schulen aus »Koalitionsrücksichten« geopfert worden war, machte diese Behauptung allerdings bedeutungslos. Innerhalb der SPD-Mitgliedschaft formierte sich gegen die Politik ihrer Kabinettsmitglieder und des Parteivorstandes lauter Widerspruch. Sogar in der Reichstagsfraktion gab es Genossen, die öffentlich gegen den Panzerkreuzerbau auftraten. Unter anderem seien hier Max Seydewitz, Paul Levi und Kurt Rosenfeld genannt. Letzterer forderte in der Zeitschrift Der Klassenkampf die Einleitung eines Volksbegehrens, um den Bau des Kriegsschiffes zu stoppen. Es sei »die Ehrenpflicht der Sozialdemokratischen Partei«, den Panzerkreuzerbau zu verhindern, wozu »alle parlamentarischen und außerparlamentarischen Mittel« eingesetzt werden müssten.

Volksbegehren

Selbstverständlich war der SPD-Parteivorstand nicht bereit, ein Volksbegehren mit dem Ziel eines Volksentscheides einzuleiten. Ein solches Plebiszit durchzuführen beschloss allerdings das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Deutschlands am 16. August 1928. Am 11. September erklärte das höchste Gremium der SPD zwischen den Parteitagen, der Parteiausschuss, kategorisch, dass ein Volksbegehren nicht geeignet sei, »die Streitfrage des Panzerschiffbaus zur Entscheidung zu bringen. (…) Für die Parteigenossen ergibt sich daraus die Pflicht, dieser gegen die Partei gerichteten Aktion auf das entschiedenste entgegenzutreten.« Auch die linken Kräfte innerhalb der SPD distanzierten sich daraufhin vom Volksbegehren, das vom 3. bis 16. Oktober 1928 lediglich 1,2 Millionen Befürworter erzielte. Viele Intellektuelle, Schriftsteller und Künstler hatten für die Eintragung in die Listen zum Volksbegehren geworben, darunter Albert Einstein, Heinrich Mann, Carl von Ossietzky, Walter Gropius, Franz Werfel, Max Pechstein und Käthe Kollwitz.

Am 19. Mai 1931 lief der Panzerkreuzer, getauft auf den Namen »Deutschland«, in Kiel vom Stapel. Inzwischen war die faschistische NSDAP zu einer wähler- und mitgliederstarken Partei herangewachsen. Zu denjenigen, die ihr am 30. Januar 1933 die Macht übertrugen und bis zum 8. Mai 1945 willig folgten, gehörten auch die Spitzen der Reichswehr und der Reichsmarine. Sie konnten ihre Kriegsvorbereitungen unter dem Naziregime auch deshalb vorantreiben, weil in den Jahren der Weimarer Republik die ersten Schritte zur Wiederaufrüstung vollzogen worden waren.