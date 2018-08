Hygieneartikel mit riskanter Nebenwirkung

Für die meisten Frauen eine praktische Lösung, bei unsachgemäßer Nutzung lebensgefährlich: Der Tampon Foto: Federico Gambarini/dpa/lnw

Umgangssprachlich wird es als »Tamponkrankheit« bezeichnet: das toxische Schocksyndrom (TSS). Es kann mit schweren Kreislauf- und Organversagen verbunden sein und in kürzester Zeit bei kerngesunden Menschen zum Tode führen. TSS wird durch Bakteriengifte hervorgerufen und wurde zum ersten Mal 1978 von dem Kinderarzt James K. Todd in Denver (USA) als solches beschrieben und benannt. Aufgefallen war ihm das Zusammenspiel von plötzlichem Fieber, Blutdruckabfall, Hautausschlag, Muskelschmerzen, Übelkeit und Durchfall bei drei Jungen und vier Mädchen und jungen Frauen. Von letzteren benutzten drei Tampons als Hygieneartikel. Das gemeinsame Auftreten der Symptome war bereits in den 1920er Jahren in den USA beobachtet, jedoch nicht mit der verstärkten Verwendung industriell hergestellter Tampons in Verbindung gebracht worden.

Grundsätzlich kann das TSS bei Männern wie Frauen jeglichen Alters auftreten. Die beschriebenen Symptome können zu Nieren- und Leberschäden, Bewusstseinstrübung und Multiorganversagen führen. Ende der 1970er Jahre wurden die sich mehrenden Fälle von TSS erstmals mit dem langem Verbleiben von Tampons im Körper von Frauen in Verbindung gebracht. 1978 war ein als besonders saugstark beworbener neuer Tampon von der Firma Procter and Gamble auf den Markt gebracht worden. Diese Wirkung wurde durch Carboxymethylcellulosen (CMC) und Polyesterfasern erzielt. Das neue Produkt konnte knapp das 20fache seines Gewichts an Flüssigkeit aufsaugen. Epidemiologen fanden jedoch heraus, dass die sich vermehrenden Fälle von TSS bei menstruierenden Frauen in den USA von den CMC in den Tampons ausgelöst worden waren. Bakterien der Gruppe der toxinbildenden Staphylokokken vermehrten sich in diesen Fasern besonders schnell. Kurz nach Veröffentlichung dieser Befunde wurde das Produkt in den USA vom Markt genommen.

Verbesserte Produktionsbedingungen sowie eine andere stoffliche Zusammensetzung der Tampons – sie bestehen heute meist aus gebleichter Baumwolle – haben das Risiko für einen toxischen Schock seither stark verringert. Im Schnitt gibt es einen Fall pro 200.000 Einwohner und Jahr. Trotzdem ist es besonders tragisch, wenn die Symptome unbemerkt bleiben und dies meist junge, gesunde Frauen das Leben kostet. So war die Kanadierin Sara Manitoski erst 16, als sie im vergangenen Jahr plötzlich während einer Klassenfahrt verstarb. Später wurde festgestellt, dass TSS die Todesursache war. Das Mädchen hatte einen Tampon in ihrem Körper gehabt, der Staphylokokken aufwies. Wenn ein Tampon zu lange in der Scheide liegt, besteht ein erhöhtes Risiko für TSS. Der Fall zeigt, dass viele junge Frauen nicht ausreichend über die Risiken des zu langen Tragens der Wattezylinder aufgeklärt sind.

Wichtige vorbeugende Maßnahmen sind das gründliche Händewaschen vor dem Einsetzen oder Herausnehmen eines Tampons sowie das regelmäßige Wechseln. Und es gibt nachhaltige Alternativen: Menstruationsschwämmchen passen sich besser der Form der Vagina an und können ausgewrungen werden. Menstruationstassen aus medizinischem Silikon sind über Jahre verwendbar und müssen lediglich regelmäßig ausgekocht werden. Generell ist der Umgang mit der monatlichen Blutung noch immer zu verschämt – das offene Reden darüber kann dazu beitragen, Risiken zu minimieren.