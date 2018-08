Selbst schuld an Sexismus?

Die Legitimität des öffentlichen Redens über sexuellen Missbrauch aus einer Machtposition heraus stellt Flaßpöhler in Frage Foto: Kim Hong-Ji/REUTERS

Svenja Flaßpöhler offenbart in ihrem Manifest »Die potente Frau« eine konservative Haltung zu sexualisierter Gewalt und Genderfragen. Zwar dringt sie in ihrem 48-Seiten-Statement nachvollziehbar darauf, dass Frauen ihre »Autonomie nicht nur einfordern, sondern auch leben« sollten. Doch diskreditiert sie zugleich die guten Gründe für die »#MeToo«-Kampagne und die Verschärfung des Vergewaltigungsparagraphen. Und wenn sie die »unabhängigen« Frauen, also letztlich die privilegierten, aufruft, solidarisch mit allen zu sein, die sich gegen Übergriffe noch nicht selbst verteidigen können, dann spricht sie damit anderen Betroffenen Handlungsfähigkeit ab. Zugleich stellt sie in ihrer Streitschrift das Recht auf öffentliche Thematisierung zumindest länger zurückliegender Erfahrungen mit sexueller Gewalt und Belästigung in Frage.

Vor allem kritisiert sie die Verschärfung des Sexualstrafrechts vor zwei Jahren. Sie wendet sich insbesondere dagegen, dass eine Vergewaltigung nicht mehr nur dann verfolgt werden kann, wenn die bzw. der Betroffene deutlich Gegenwehr geleistet hat. Damit finde, behauptet Flaßpöhler, eine »Parallelisierung von Frauen mit Kindern, Kranken, Behinderten« und eine paternalistische »Degradierung« statt. Für die Autorin scheint also auch klar zu sein: Kinder, Erkrankte und Menschen mit Behinderungen sind per se unmündig.

Sie schließt sich zudem ausgerechnet der Meinung des Philosophen Slavoj Zizek an, der die Gesetzesreform von 2016 mit den Worten kommentiert hatte, dadurch würden Frauen in eine noch viel erniedrigendere Position gebracht, denn sie müssten, überspitzt formuliert, zugeben, dass sie »flachgelegt« werden wollten. Die Äußerung weiblicher Lust als Selbsterniedrigung? Das steht im krassen Widerspruch zu Flaßpöhlers Forderung nach zwei »potenten« Geschlechtern.

Die Autorin behauptet, in der Strafrechtsreform offenbare sich ein veraltetes Geschlechterbild, da sich darin »das Schema des offensiv-potenten Mannes« wiederhole, der »sich sexuell befriedigen will, und einer Frau, die ihm entweder eine Erlaubnis hierfür erteilt oder sie ihm verweigert«.

Es kommt noch schlimmer: Großzügig postuliert sie, eine Frau müsse »selbstverständlich auch dann durch das Gesetz geschützt werden, wenn sie sich Silikonbrüste zugelegt hat und sich wie eine Barbiepuppe ausstaffiert«. Zugleich kritisiert sie die Solidaritätskampagne mit dem Model Gina-Lisa Lohfink, die wegen angeblicher Falschaussage gegen zwei Männer, denen sie vorgeworfen hatte, sie vergewaltigt zu haben, zu 20.000 Euro Geldstrafe verurteilt wurde. Sie legt nahe, eine Person wie Lohfink verdiene die Unterstützung nicht, weil sie mal bei »Germany's next Topmodel« mitgemacht hat, jener »Casting-Show, die patriarchale Weiblichkeitsstereotype in krassester Form am Fließband reproduziert und Frauen auf einen Status gefallsüchtiger Sexobjekte reduziert«. Hier reproduziert Flaßpöhler tatsächlich die alte männliche Ideologie über die Schuld der Frau im zu kurzen Rock.

Obwohl gerade der Fall Lohfink gezeigt hat, dass Frauen nach wie vor sehr oft nicht geglaubt wird, kritisiert Flaßpöhler an der MeeToo-Kampagne, es sei nicht emanzipatorisch, wenn Frauen sich im Nachhinein »auch in Situationen, in denen klare Handlungsmöglichkeiten bestanden hätten, als reines Opfer der Umstände« darstellten. Den von der Frauenbewegung erkämpften weitergefassten Begriff der »sexuellen Gewalt« stellt die Autorin in Frage. Durch »MeToo« und die Verschärfung des Vergewaltigungsparagraphen sieht sie die männliche Verführung – die sie mit Belästigung gleichsetzt – diskreditiert und wähnt jeden flirtenden Mann in Gefahr, an den Onlinepranger gestellt zu werden. Dabei geht es in der Kampagne eben nicht ums Flirten, sondern schlicht um Missbrauch.

Im Mittelpunkt der von Flaßpöhler propagierten neuen »Phänomenologie« des Feminismus steht das subjektive Erleben der Frau. Anderen Feministinnen unterstellt sie, das »Subjekt Frau« solle »ausgestrichen« und »die heterosexuelle Position« abgewertet werden. Dabei geht es gerade um eine Erweiterung der sexuellen Möglichkeiten, die gleichberechtigt nebeneinander stehen sollen. Letztlich zielt Flaßpöhler auf eine Renaissance des konservativen Konzepts der »Leiblichkeit« und der unverrückbaren Unterschiede zwischen Männern und Frauen ab, das trans- und intersexuelle Personen wie auch Kranke und Menschen mit Behinderung ausschließt.