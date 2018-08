»Sie hat getan, was sie tun musste«

Ahed Tamimi am 29. Juli nach ihrer Freilassung aus dem Gefängnis Foto: Ilia Yefimovich/dpa

Am vergangenen Sonntag morgen öffneten sich für die 17jährige Ahed Tamimi nach fast acht Monaten Haft die Tore des Hascharon-Gefängnisses. Zusammen mit ihrer Mutter Nariman, die ebenfalls inhaftiert gewesen war, wurde sie zu einer Kontrollstelle in der von Israel okkupierten Westbank gebracht, wo beide von ihrem Vater bzw. Ehemann Bassem und anderen Familienmitgliedern sowie israelischen, palästinensischen und ausländischen Friedensaktivisten herzlich begrüßt wurden. »Mein Glück ist nicht vollständig, solange meine Schwestern nicht bei mir sind«, sagte die junge Aktivistin nach ihrer Freilassung mit Blick auf zahlreiche andere politische Gefangene in den israelischen Haftanstalten.

Ahed Tamimi und ihre Mutter waren im vergangenen Dezember von israelischen Soldaten festgenommen worden. Zuvor war im Internet ein Video verbreitet worden, das die damals 16jährige zeigt, wie sie vor ihrem Haus in Nabi Saleh in der besetzten Westbank zwei bewaffnete Soldaten beschimpft und ohrfeigt. Stunden zuvor war Aheds 15jähriger Cousin Mohammed im Gesicht von einem mit Gummi ummantelten Stahlgeschoss getroffen worden, das israelische Soldaten auf protestierende Palästinenser abgefeuert hatten. Dennoch verurteilte ein Militärgericht Ahed und Nariman Tamimi im März zu acht Monaten Gefängnis, nachdem sich beide Frauen in einigen Anklagepunkten schuldig bekannt hatten.

Nach ihrer Freilassung wurde Ahed Tamimi in Ramallah vom palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas empfangen. »Ich möchte abschließend sagen, dass die Macht dem Volk gehört, und das Volk kann und wird sein Schicksal und seine Zukunft entscheiden«, zitierte die Nachrichtenagentur WAFA die junge Frau.

Noch während seine Frau und seine Tochter im Gefängnis saßen, fand sich Bassem Hamimi zu einem Gespräch mit junge Welt bereit.

Die Hälfte Ihrer Familie ist derzeit inhaftiert. Was bedeutet das für Sie?

Der Alltag ist hart, weil durch die Inhaftierung das System unserer Familie zerstört wird. Die Frauen bilden das Zentrum der palästinensischen Familien. Meine zwei jüngsten Söhne sind zwölf und 14 Jahre alt, sie brauchen die Umarmungen ihrer Mutter. Auch ich brauche sie. Ich kann für meine Kinder kochen, aber wenn ihre Mutter sie versorgt, ist das etwas anderes. Wissen Sie, für die anderen muss ich stark sein. Aber manchmal weine ich. Nun ist auch mein ältester Sohn in Haft. Wir müssen geduldig sein und für unser Leben kämpfen.

Können Sie Ihre Angehörigen besuchen?

Ja, aber das ist nicht einfach. Man muss eine Erlaubnis vom israelischen Staat erhalten, um als Palästinenser israelisches Gebiet zu besuchen. Die wird nicht immer erteilt. Einmal in der Woche gibt es eine Radiosendung, die es den Familienmitgliedern ermöglicht, Nachrichten an die Insassen zu senden.

Wie erklären Sie sich die öffentliche Aufmerksamkeit für den Fall Ihrer Tochter?

Die Menschen fangen an, das Sterben von Kindern nicht mehr ansehen zu wollen, in Syrien, im Jemen, in Palästina. Dann sehen sie ein blondes, blauäugiges Kind vor einem bewaffneten Mann aufstehen. Ahed entspricht nicht dem Stereotyp der Palästinenser, das ihnen durch eine Gehirnwäsche eingeprägt wurde. Wenn sie dem entsprechen würde, wäre es ihnen egal. Michael Oren, der israelische Botschafter in den USA, hat behauptet, wir seien keine echte Familie. Damit wollte er ausdrücken, dass sie keine Palästinenserin sei.

Ahed wird nicht in einem Fünf-Sterne Hotel darauf trainiert, eine Ikone zu werden. Sie ist im Gefängnis, in den Händen ihres Feindes. Es ist hart für mich, diese Terroristen machen uns das Leben schwer. Vielleicht wird sie kurz nach ihrer Freilassung wieder eingesperrt. So ist das Leben unter der Besatzung. Sie versuchen, uns aus unserem Land hinauszudrängen, aber das können wir nicht akzeptieren. Wir dürfen nicht vor unserer Verantwortung zurückschrecken und aus unserem Vaterland fliehen.

Wenn die Menschen in der Welt Ahed einen Soldaten schlagen sehen, ahnen sie nicht, was dieser für sie repräsentiert. Sie kennen ihre Geschichte nicht, sie wissen nicht, dass sie mit dieser Uniform alles Schlechte assoziiert, was unserer Familie widerfahren ist. Ich bin stolz auf sie. Sie ist stark genug für ihre Aufgabe, sich der Besatzung zu widersetzen. Ich denke, sie hat getan, was sie tun musste.

Die übergeordnete Erklärung für Ihre Handlung ist die Besatzung. Die untergeordnete ist, dass ihr Cousin kurz vor der Videoaufnahme von einem Gummigeschoss schwer am Kopf verletzt wurde, so dass er auf den Boden fiel und die Menschen dachten, er sei tot. Kurze Zeit später kamen die Soldaten, die meinen Neffen angeschossen hatten, über die Mauer meines Hauses. Sie haben Ahed nicht angeschossen, weil eine Kamera sie filmte. Bei Mohammed gab es keine Kamera.

Ich war neunmal in Haft, Aheds Tante und ihr Onkel wurden ermordet. Ihre Mutter wurde mehrfach verhaftet, und sie wurde angeschossen, so dass sie zwei Jahre nicht laufen konnte. Mein ältester Sohn wurde dreimal verhaftet und zweimal angeschossen. Einen meiner jüngeren Söhne wollten sie 2015 verhaften, dazu gibt es ein bekanntes Video, in dem Ahed den Soldaten beißt. Mein Haus steht unter Abrissverfügung, und sie haben es über 200mal gestürmt sowie unsere elektronischen Geräte Dutzende Male beschlagnahmt. Stellen Sie sich vor, ein Soldat kommt in Ihr Haus und erinnert Sie durch seine Präsenz an all das. Was würden Sie machen? Ihm eine Rose schenken?

Endlich wieder zusammen: Nach ihrer Freilassung aus israelischer Haft wird Ahed Tamimi am 29. Juli von ihrem Vater Bassam umarmt Foto: Majdi Mohammed/AP Photo/dpa

Wenn die internationale Gemeinschaft Ahed oder ihren Neffen sieht, sagen sie: »Die schmeißen Steine!« Aber sie sehen nicht, dass Israel eine Besatzungsmacht im Besitz der Atombombe ist, die Raketen auf Gaza schießt und Tausende Opfer fordert.

Wen meinen Sie, wenn Sie von der internationalen Gemeinschaft sprechen?

Die imperialistischen Mächte, die sich als »überlegen« ansehen, die EU, die USA. Deren Meinung nach sollen wir uns beugen, aber wir leisten Widerstand.

Was haben wir gewonnen, nachdem wir 78 Prozent unseres Landes verloren und zum Osloer Abkommen, zur Zweistaatenlösung, zum »Frieden« gedrängt wurden? Gar nichts. Wir haben verloren. Die israelischen Siedlungen haben sich dramatisch ausgedehnt, es wurde eine Mauer gebaut, wir können uns nicht frei bewegen. Ich sehe kein Israel außerhalb der Besatzungsmacht.

Sie erwähnten die Ermordung Ihrer Schwester und Ihres Schwagers ...

Der Bruder meiner Frau Nariman wurde 2012 von der israelischen Armee erschossen. Meine Frau filmte das Geschehen. Sie hat ihn gefilmt, während er starb.

Meine Schwester wurde 1993 vor einem israelischen Gericht ermordet. Es ging um den Prozess gegen ihren Sohn. Vor dem Gericht gab es eine Auseinandersetzung mit jüdischen Siedlern, die begannen, auf sie einzuschlagen. Der Sicherheitsdienst nahm daraufhin ihren jüngeren, zwölf Jahre alten Sohn fest. Sie fragte: »Wieso? Wieso?« Daraufhin schubste eine Beamtin sie die Treppen hinunter. Sie schlugen meine Schwester, bis sie starb. Ihr Sohn musste dabei zusehen.

Wurde den Verantwortlichen der Prozess gemacht?

Nein. Die Beamtin machte einfach weiter mit ihrer Arbeit, als wäre nichts passiert. Es ist ihnen egal. Mein Cousin wurde 2011 von einer aus geringster Entfernung abgefeuerten Tränengasbombe getroffen. Er starb. Daraufhin ging seine Familie vor ein israelisches Gericht. Was folgte? Die Richter verurteilten die Familie zu einer Geldstrafe von 15.000 Dollar, weil sie die Zeit des Gerichtshofes verschwendet hätte.

Sie können unsere Situation nicht verstehen, wenn Sie sie mit Ihrem Land vergleichen. Die rechtlichen Prozesse, die Polizei, es ist nicht dasselbe. Wir leben unter Besatzung, und Israel ist die Besatzungsmacht. Wieso sind sie hier? Das ist die Frage. Manche sehen, wie Palästinenser Steine schmeißen und fragen, warum sie das tun. Aber die Frage ist doch: Wieso sind die Israelis hier?

Können Sie diese Frage beantworten?

Eine große Lüge in der Geschichte ist, dass Palästina ein Land ohne Bevölkerung für ein Volk ohne Land gewesen sei. Doch es gibt mehr Palästinenser als Israelis, und davor haben sie Angst. Deswegen wollen sie uns raushaben. Wenn sie akzeptieren würden, hier mit uns in Frieden zu leben, wäre es kein Problem. Keine Diskriminierung, sondern dieselben Rechte für alle. Ich bin für die Einstaatenlösung.

Sie glauben an einen israelisch-palästinensischen Frieden, obwohl Ihre Familienmitglieder in israelischer Haft sind?

Ja, das tue ich. Ich glaube an ein Land für Palästinenser und Juden. Ich glaube außerdem, dass wir uns auf das Menschliche in uns konzentrieren müssen. Der erste Wert ist unsere Menschlichkeit, nicht das Land. Wenn wir uns darauf konzentrieren, können wir einen Punkt erreichen, an dem wir miteinander leben können.