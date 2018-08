Die Mär vom Mord

Protest gegen den neofaschistischen Heß-Gedenkmarsch 2017 in Berlin-Spandau Foto: Christian Mang/Reuters

Auch in diesem Jahr mobilisieren militante Neonazis nach Berlin, um den Kriegsverbrecher Rudolf Heß zu ehren. Bis heute propagiert die braune Szene die Mär von einer Ermordung des Hitler-Stellvertreters, der sich 1987 im Kriegsverbrechergefängnis Berlin-Spandau das Leben nahm.

1982 hatten die Rechtsterroristen Walter Kexel, Odfried Hepp und Peter Naumann seine gewaltsame Befreiung geplant, sich aber noch in der Vorbereitungsphase zerstritten. Fünf Jahre später wurde Heß im oberfränkischen Wunsiedel beerdigt. Mehr als 20 Jahre lang pilgerten Neonazis anlässlich des Todestages am 17. August zu seinem Grab – bis dieses im Juli 2011 aufgelöst wurde. In Abstimmung mit der Familie wurden seine Überreste eingeäschert; zu einem unbekannten Termin sollte es eine Seebestattung geben.

Zu den Organisatoren der ersten Heß-Gedenkmärsche in der »Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front« (GdNF) hatte neben deren Anführer Michael Kühnen auch der später als Agent des bayerischen Verfassungsschutzes enttarnte Kai Dalek gehört.

In Ermangelung einer Pilgerstätte in Wunsiedel ist nun Berlin-Spandau zum alljährlichen Aufmarschort der Heß-Verehrer geworden. Bereits im letzten Jahr waren rund 1.000 Neofaschisten – begleitet von mannigfaltigen Protesten – durch Spandau gezogen. In diesem Jahr stellen die extremen Rechten ihren für den 18. August geplanten Aufmarsch unter das Motto »Mord verjährt nicht«.

»Durch das Aufgreifen der nie beantworteten Frage, ob dieser Staat Menschen, die einen Greis nach 46 Jahren Haft ermordet haben, schützt – und wenn ja, warum er das bis heute tut –, wird Rudolf Heß auch 31 Jahre nach seinem Tod zu einem Fall, an dem sich entscheidet, wie ernst diese Republik es mit der Rechtsstaatlichkeit wirklich meint«, fabulieren die Neofaschisten in ihrem diesjährigen Aufruf zur Huldigung der Altnazigröße.

Unterdessen mobilisieren verschiedene Antifagruppen, Gewerkschaftsgliederungen, Bündnis 90/Die Grünen, Linkspartei und DKP gegen die neuerliche Provokation – mit dem Ziel, den Aufmarsch der Neonazis zu verhindern. Dabei geht es ihnen keineswegs nur darum, dass Kriegsverbrecher wie Rudolf Heß nicht glorifiziert werden dürfen. » Wir wollen die rassistische Stimmungsmache nicht mehr hinnehmen, die in den letzten Jahren gezielt betrieben wurde, um Zukunftsängste zu schüren und eine Drohkulisse gegen Menschen mit Migrationshintergrund und Geflüchtete aufzubauen, und damit den Nährboden für das Erstarken einer ›Alternative für Deutschland‹ ermöglichte«, schreibt das Bündnis »Spandau gegen rechts« in seinem diesjährigen Protestaufruf. Es sei kaum verwunderlich, dass sich in diesem Klima »die Verfechter deutschnationaler Denkweisen und Geschichtsfälscher wieder sehr wohl« fühlten. »Die mittlerweile mehr als tausend Übergriffe und Brandanschläge auf Geflüchtete und deren Unterkünfte in den letzten Jahren sowie die rassistischen Morde des NSU zeigen, dass es sich um eine reale Gefahr für viele Menschen und damit unser solidarisches Miteinander handelt«, warnen die Nazigegner.

Auch die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) von Spandau ruft zu Protesten gegen den Aufzug der Heß-Fans auf: »Die Bezirksverordnetenversammlung Spandau verurteilt den für den 18. August 2018 geplanten Marsch von Neonazis für den Kriegsverbrecher Rudolf Heß. Die Bezirksverordneten stellen klar, dass Spandau kein Wallfahrtsort für Naziverehrer werden darf. Die Spandauerinnen und Spandauer sind ermuntert, sich aktiv, zum Beispiel durch die Teilnahme an einer friedlichen Gegenkundgebung, zu einer demokratischen Gesellschaft zu bekennen.«

Die »Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin« (MBR) hat kürzlich eine erste Einschätzung zu dem geplanten Aufmarsch der Nazis vorgelegt. »Die Wiederaufnahme der bundesweiten Heß-Märsche kann als Ausdruck einer Rückbesinnung der Neonaziszene auf das zutiefst bindende Identitätsthema der Verherrlichung des Nationalsozialismus gedeutet werden«, heißt es darin. Ein aus Sicht der Organisatoren als Erfolg darstellbarer Verlauf des Aufmarsches am 18. August könnte nach Einschätzung der MBR eine neue Tradition regelmäßiger »rechtsextremer Großaufmärsche« in Berlin begründen.

Tatsächlich ist davon auszugehen, dass es den Neofaschisten gelingt, in ihren unterschiedlichen Spektren erfolgreich zu mobilisieren. Aktuell rufen vor allem »parteifreie« Nazigruppen, aber auch Gliederungen der neofaschistischen Partei »Die Rechte« zum geplanten Heß-Aufmarsch auf.

Antifaschistische und antiimperialistische Gruppen wollen unterdessen an ein anderes historisches Datum erinnern. Sie beziehen ihre Proteste auf den Todestag des KPD-Vorsitzenden Ernst Thälmann, der am 18. August 1944 im KZ Buchenwald von den Faschisten ermordet worden war. Ihr Motto lautet: »Kein Rudolf-Heß-Gedenkmarsch in unserer Stadt! Die Rechten zu Boden – Rache für Thälmann!«