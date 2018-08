International unsozial

Celenus-Beschäftigte aus Thüringen bei der Demo zur Gesundheitsministerkonferenz am 20. Juni in Düsseldorf Foto: Veit Mette/Verdi

Das Management der Rehaklinik an der Salza im thüringischen Bad Langensalza geht weiter mit brachialen Methoden gegen Beschäftigte vor, die einen Entgelttarifvertrag fordern (siehe junge Welt vom 10. Juli). Nachdem der private Betreiber Celenus bereits zwei Gewerkschafterinnen fristlos gekündigt und fünf Beschäftigte der Physiotherapie ausgesperrt hatte, gab er nun auch noch die Stillegung der klinikeigenen Hauswirtschaft bekannt. Zwölf Reinigungskräfte sollen entlassen werden. Der Versuch, das ohne Verhandlungen mit dem Betriebsrat durchzuziehen, ist allerdings vom Landesarbeitsgericht bereits am Donnerstag gestoppt worden.

Seit dem 2. Juli befinden sich die Mitarbeiter der Rehaklinik im unbefristeten Streik. Sie fordern einen Entgelttarifvertrag auf dem Niveau der Einrichtungen der Deutschen Rentenversicherung, wo die Gehälter laut der Gewerkschaft Verdi um bis zu 42 Prozent höher liegen. Doch die Celenus-Geschäftsführung stellt sich einfach stur und geht statt dessen immer dreister gegen die gewerkschaftlich aktiven Beschäftigten vor. Mitte Juli machte sie ihre bereits zuvor geäußerte Drohung wahr und kündigte an, die Hauswirtschaft stillzulegen und die zwölf dort arbeitenden Kolleginnen und Kollegen zu entlassen.

Der Grund für die Schließung sei der hohe Kostendruck, so das Management. Der zuständige Verdi-Gewerkschaftssekretär Thomas Mühlenberg hält das für vorgeschoben. »Die Bezahlung der Reinigungskräfte in Bad Langensalza liegt noch 41 Cent unter dem Mindestlohn des Gebäudereinigerhandwerks in Ostdeutschland. Von zu hohen Kosten kann also keine Rede sein«, so Mühlenberg am Freitag gegenüber junge Welt. Dass der allgemeinverbindliche Mindestlohn im Reinigungsgewerbe überhaupt unterschritten werden kann, liegt daran, dass die Hauswirtschaft der Rehaklinik rechtlich als sogenannter Mischbetrieb gilt und daher nicht zum Reinigungsgewerbe gezählt wird.

Der Betriebsrat ist gegen das Vorgehen der Klinikleitung bereits vor Gericht gezogen und hat am vergangenen Donnerstag vor dem Landesarbeitsgericht in zweiter Instanz erreicht, dass Celenus mit ihm über einen Interessenausgleich und einen Sozialplan für die betroffenen Beschäftigten verhandeln muss. »Das ist ein Erfolg des Betriebsrats, der zeigt: Auch Celenus kann nicht einfach machen, was es will«, kommentierte Mühlenberg die Entscheidung. Die Gewerkschaft werde prüfen, das Unternehmen zusätzlich zu Sozialtarifverhandlungen aufzufordern.

Der Streik geht unterdessen weiter, begleitet von öffentlichen Aktionen. Am Dienstag vergangener Woche trugen die Beschäftigten in einem Demonstrationszug durch Bad Langensalza ihre Klinik symbolisch zu Grabe. Das Motto: »Wenn die Klinik stirbt, stirbt auch der Bäderstatus.« Dies dürfe »nie zur Realität werden«, warnte die Geschäftsführerin des Verdi-Bezirks Thüringen, Corinna Hersel, am selben Tag in einer Pressemitteilung. Schätzungen zufolge würde der Kurort in der Nähe von Erfurt einen wirtschaftlichen Schaden von gut 500.000 Euro erleiden, falls er seinen Bäderstatus verlieren sollte.

Die Solidarität mit den Streikenden reißt unterdessen nicht ab. Kürzlich erreichte die Pflegekräfte auch ein Unterstützungsschreiben der französischen Beschäftigtenorganisation Force Ouvrière (FO), das die gewerkschaftsfeindlichen Praktiken des Celenus-Eigentümers Orpea anprangert. Die Orpea-Gruppe mit Sitz in Frankreich betreibt europaweit etwa 790 Standorte mit insgesamt 82.900 Betten, davon 165 Kliniken mit rund 17.600 Betten in der Bundesrepublik. Mit einem operativen Ergebnis (ohne Mieten und Restrukturierungskosten, EBITDAR) von 27 Prozent des Umsatzes (2017) ist Orpea hoch profitabel. Für Deutschland weist die Bilanz für 2017 eine Marge von 25,1 Prozent aus.

Wie solche Gewinnspannen in einem Gesundheitsunternehmen zu erreichen sind? Vor allem, indem die Beschäftigten ausgepresst und schlecht bezahlt werden. Gewerkschafter aus ganz Europa berichten über haarsträubende Arbeitsbedingungen, Tarifflucht und die Missachtung grundlegender Beschäftigtenrechte bei dem Konzern. Im Stammland Frankreich kam es 2017 und 2018 deshalb mehrfach zu Arbeitskämpfen. Bereits 2014 hatte Orpea dort mit der Bespitzelung von Gewerkschaftsmitgliedern für einen Skandal gesorgt. In der Schweiz stand das Unternehmen 2017 wegen Personalmangels und schlechter Pflegequalität in der Kritik. In Belgien protestierten Angestellte 2015 ebenfalls gegen Überlastung. Durch Streiks konnten sie einige Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen durchsetzen. In Polen und Tschechien haben 70 Prozent der Beschäftigten nur einen befristeten Vertrag. In Spanien kommt es immer wieder zu Konflikten mit den Gewerkschaften, weil das Unternehmen gesetzliche Arbeitszeiten und Tarifverträge nicht einhält. Beim rabiaten Vorgehen in Thüringen handelt es sich also um keinen Einzelfall, sondern offenbar um die internationale Unternehmensstrategie.